 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чем может окончиться для Киева атака на Пола Манафорта, - Д.Минин
00:56 18.08.2018

ДМИТРИЙ МИНИН | 17.08.2018

Суд над Манафортом звучит как приговор украинской верхушке

В рамках расследования прокурора Роберта Мюллера о "российском следе" в американских президентских выборах в главном деле, каким является дело Пола Манафорта, бывшего сотрудника избирательного штаба Трампа, возник неожиданный поворот.

В политическом плане Манафорту вменялось в вину, что он обслуживал команду Виктора Януковича, а юридически ему были предъявлены конкретные обвинения в получении значительных средств по мутным схемам, в утаивании этих средств от американских фискальных органов и в их обмане. Всего в обвинении против Манафорта и его помощников 32 эпизода, описывающие финансовые злоупотребления и махинации. Факт прискорбный, особых сомнений не вызывающий, только к заявленной цели обвинения – доказательству якобы преступных связей подсудимого с Кремлем никакого отношения не имеющий. Не сумев обнаружить "сговора" Манафорта с Москвой, следствие и американские СМИ, атакующие Трампа, до сих пор выходили из положения за счет того, что постоянно говорили о его работе на "прокремлевские силы" на Украине. Так сказать, хоть косвенно, но о "путинских интригах".

И вот 6 августа на процессе выступил ключевой свидетель, бывший деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс, сообщивший, что, вообще-то, Манафорт предлагал и оказывал услуги широкому спектру политических сил на Украине – от Януковича до Порошенко и Кличко. Гейтс признался в совершении ряда финансовых преступлений вместе со своим боссом, а также добавил, что полного гонорара за свои услуги они с боссом так и не получили. Никаких идеологических предпочтений, тем более пророссийских, по его словам, Манафорт при этом не проявлял. Просто бизнес, и довольно выгодный. Более того, в переписке Манафорта обнаружено его письмо Ринату Ахметову, в котором он рекомендует этому олигарху любой ценой избавиться от Виктора Януковича на посту лидера Партии регионов. Как отмечает близкое к Конгрессу США издание The Hill, ни одно из обвинений Пола Манафорта не связано с вмешательством РФ в американские президентские выборы 2016 года. Сам он свою вину отрицает. В администрации президента Украины, как и следовало ожидать, факт сотрудничества Порошенко с Манафортом опровергли.

Только в этом случае получается, что верить показаниям Гейтса нельзя и в целом. Под угрозой оказались признания ключевого свидетеля. Большинство остальных улик носят косвенный характер и оспариваются адвокатами. Вот так, собственными руками Петр Алесеевич Порошенко в порыве инстинкта самосохранения рушит им самим же затеянную аферу против Дональда Трампа. Или же ему придется признать и свою вовлеченность в коррупционные схемы, связанные с вознаграждением за услуги Манафорта. А на Украине все подобного рода проплаты идут "мимо кассы".

В результате то, что предполагалось самым сильным местом кампании разоблачения "антиамериканского заговора Трамп – Путин", а именно суд над Манафортом, превратилось в ее самое слабое звено. Начатый с подачи из Киева суд не только не принес киевским властям желаемых дивидендов, но и звучит как приговор самой украинской верхушке, погрязшей во лжи и злоупотреблениях. Следствию так и не предоставлены многие обещанные документальные свидетельства вины Манафорта, включая главное – пропавшую (якобы) "амбарную книгу" Партии регионов с теневой партийной бухгалтерией.

Теперь уже очевидно, что многие "доказательства" внезапно исчезли не только потому, что легко мог быть обнаружен их сфальсифицированный характер, но и из-за наличия в них указаний на причастность к злоупотреблениям Манафорта представителей украинских верхов, вплоть до президента Порошенко. Всего заокеанский специалист за свои бесценные советы "облегчил" Украину, как предполагают, на 60 млн долл. Практически столько же составляет вся прибавка к помощи США Украине (70 млн долл.) на 2019 фискальный год, и военная, и гражданская. А ведь Манафорт далеко не единственный "собиратель" украинской жатвы из-за океана, осчастлививший Украину своим посещением. Еще хорошо, если эти "собиратели" просто "осваивают" всю поступающую помощь; хуже, когда они продолжают выжимать из Украины последние соки.

В украинских СМИ, заинтересовавшихся таким поворотом событий в процессе над Манафортом, уже звучат обвинения по адресу Порошенко. Утверждают, что президент жертвует интересами страны ради "спасения собственной шкуры". Что Украина снова в центре международного коррупционного скандала со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено проверить связи Порошенко и Манафорта. И это еще не главные неприятности, грозящие украинскому "гаранту конституции". За делом Манафорта, судя по "Твиттеру" Дональда Трампа, пристально следит американский президент. Происходящее не может не убедить его окончательно в том, что Киев раскрутил историю с Манафортом с единственной целью – не допустить его, Дональда Трампа, до президентского кресла. А такого Трамп не забывает и не прощает. К тому же это пример реального, не высосанного из пальца и очень серьезного вмешательства украинских властей во внутренние дела США.

А что если сторонники Трампа, отразив атаку оппонентов по поводу его "сговора" с Москвой, начнут собственное расследование – о вмешательстве Киева во внутриполитические процессы в Америке на стороне Хиллари Клинтон? Логика развития внутриполитических конфликтов в США вполне может выплеснуть на повестку дня и этот вопрос. Для правящего в Киеве режима это был бы конец.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534542960
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