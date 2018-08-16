Стратегические союзники. Рахмон и Мирзиеев подписали в Ташкенте 27 новых договоров и соглашений

07:08 18.08.2018 Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев 17 августа в Ташкенте подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.



В договоре о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Таджикистаном определены цели установления отношений долгосрочного и устойчивого партнерства, стратегические направления двустороннего сотрудничества.



Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон приняли также совместное заявление глав государств.



Кроме того, подписаны 27 документов касательно сотрудничества в промышленности, стандартизации и сертификации, пересечения границы, признания документов об образовании, геодезии и геологии, сельского хозяйства, культуры и других сферах.



В частности, приняты соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Сурхандарьинской и Хатлонской, Самаркандской и Согдийской областями.



Главы государств выразили удовлетворение прошедшими переговорами и подписанными соглашениями, подчеркнули, что среди них наиболее важное значение имеет договор о стратегическом партнерстве.



"О больших позитивных изменениях в узбекско-таджикских отношениях можно говорить долго. Но самым главным достижением является то, что наши практические дела улучшают жизнь миллионов людей, находят горячий отклик в их сердцах. Мы и впредь будем прилагать все усилия для всестороннего укрепления моста нерушимой дружбы наших народов", – сказал Шавкат Мирзиеев.



Государственный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан продолжается. Источник - ca-news.org

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