Узбекистан и Таджикистан построят две ГЭС на реке Зарафшан

07:12 18.08.2018 Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмоном по итогам переговоров в Ташкенте договорились о строительстве двух гидроэлектростанций в на реке на таджикской реке Зарафшан, сообщает "Газета.uz".



"Мы сегодня готовы заявить о совместном строительстве двух гидроэлектростанций общей мощностью 320 МВт на территории Таджикистана на реке Зарафшан, а также изучить вопрос использования пресной воды Сарезского озера в рамках межправительственной комиссии о строительстве гидроэлектростанции", - заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Он отметил, что у таджикской стороны "есть готовые проекты, которые прошли ТЭО (технико-экономическое обоснование - ред.) международных стандартов крупных банков".



"Я думаю, в нашем региональном сотрудничестве это будет очень серьезный вопрос - проект гидротехнического строительства. Пройдет немного времени, и когда мы будем совместно строить, будем совместно проблемы снимать. Они будут, они жизненные. Есть вопросы - они решаются", - заверил президент РУз.



Стороны также подписали 27 двусторонних соглашений. "За каждым подписанным договором - огромная работа ведомств и реальная перспектива улучшения отношений и реальных результатов", - прокомментировал глава государства.



Говоря о важности состоявшихся переговоров, Шавкат Мирзиеев напомнил: "У нас в истории были многие нехорошие и непонятные дни и годы, но 2018 год в нашей истории останется прорывным годом, потому что это желание наших народов, многовековая история узбекских и таджикских отношений".



"Вы можете назвать страны, которые имели такой тяжелый багаж 20 лет?. Но теперь у нас нет вопросов. Это говорит, что мы воплотили желание наших предков - жить в дружбе, родстве, взаимопонимании и спокойствии", - сказал президент.



Он подчеркнул, что развитие дружеских отношений с Таджикистаном - один из главных приоритетов внешней политики Узбекистана. "Диалог был не такой легкий, как можно было бы себе представить. Он был тяжелый, но он был необходим. Я глубоко удовлетворен результатами состоявшихся сегодня плодотворных переговоров", - заключил Шавкат Мирзиеев. Источник - ca-news.org

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