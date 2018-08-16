 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.08.2018
08:03  Экономическая война и внутренняя безопасность, - Р.Устраханов
07:53  В Андижане базарных воровок перевоспитывают самосудом через публичное раздевание
07:50  Курбан-Байрам за $78 миллиардов. Талибы навязывают США диалог с позиций сильнейшего, - А.Рыбин
07:44  В Душанбе скоропостижно скончался директор таджикского филиала телеканала "Мир" Кудрат Афарди
07:12  Узбекистан и Таджикистан построят две ГЭС на реке Зарафшан
07:08  Стратегические союзники. Рахмон и Мирзиеев подписали в Ташкенте 27 новых договоров и соглашений
00:56  Чем может окончиться для Киева атака на Пола Манафорта, - Д.Минин
Пятница, 17.08.2018
21:15  Ваше Превосходительство, несомненны успехи в унисон 27-му Юбилею Узбекистана. Тем не менее, … . М. Захидов
15:31  Война в Афганистане: Би-би-си объясняет успехи талибов
12:26  Москва выстраивает антиамериканский союз, - Марек Будзиш
12:21  Как исключить Узбекистан из списка десяти беднейших стран мира?
12:16  Украина предательски поставляет авиа-двигатели в Китай, - "Вашингтон пост"
06:34  Сидящие в узилище лидеры кыр-оппозиции и гос-заговорщики Асанов и Кадыров вновь объявили голодовку
05:55  "Путь лидера" vs "Рухани Жангыру": из-за чего конфликтует "Казахфильм" с акиматом Алматы
05:51  На космодроме Байконур сокращают российский персонал
05:44  Иран разжигает войну инвестиций, - М.Беленькая
05:39  Рахмон и Мирзиеев могут разрубить рогунский узел, - В.Панфилова
05:35  Торговая битва выбивает из колеи и Вашингтон, и Пекин, - В.Скосырев
05:32  Трамп объявил России кибервойну, - Ю.Паниев
04:37  Есть чем гордиться. Каминг-аут - новая мода КазЖурналистов(ок)
02:23  Сенатор и народный поэт Узбекистана Икбол Мирзо раскритиковал "эпоху" Каримова и восхвалил реформы Мирзиеева
01:55  Археологические сокровища Южного Казахстана, - З.Мирзаходжаева
01:50  Чиновник объяснил неизбежность вырубки тысяч деревьев в Сурхандарье
01:13  Жертвы "ресурсного проклятия". Грозит ли Казахстану туркменский сценарий кризиса?
01:06  Все, что вы хотели знать о сексе в исламе, но боялись спросить
00:58  Программа занятости в Казахстане оказалась насквозь коррумпированной, - Т.Аубакиров
00:46  42 дела в час. Российские суды поставили выдворение мигрантов на поток
00:40  Уроженцу Кыргызстана Уула Исламбек Ойбеку дали в России 5,5 лет колонии за финансирование террористов
00:35  В Узбекистане официально утвердили единую школьную форму
00:32  Казахстанский Кордай терроризируют... басмачи
00:20  В Кыргызстане будет создана туристическая милиция
00:15  "Фейсбук" как поле боя. Стоит ли вмешиваться в сетевые межнациональные разборки?
00:11  В Ташкенте убившие бойца MMA охранники ночного клуба получили по 15 суток от Юнусабадского райсуда
00:07  Кризис идеологии в США: демократы - к социализму
00:05  Кремль решился вредить Штатам, но в гомеопатических дозах
00:04  Какие титулы, звания и награды в Казахстане можно купить за деньги
Четверг, 16.08.2018
21:42  В Кабуле опять взрыв и 25 трупов
21:15  "Сделаем это неформально, вдвоем, просто сядем...". Аркадаг прилетел в гости к Путину в Сочи
21:11  Уже сегодня: в Землю врежется Нибиру
21:09  Как обрушение моста в Генуе перевернуло итальянскую политику
20:27  В Детройте умерла "королева соула" Арета Франклин
18:18  В Анкаре заговорили о "российско-турецкой империи"
17:19  Влияние России на БлВостоке расширяется - она начала патрулировать Голанские высоты, - Daily Telegraph
17:16  На Идлиб! Последняя большая битва Асада, - Die Presse
17:05  Венгрия официально назначила "уполномоченного по развитию" (губернатора) Закарпатской области Украины
16:45  Гибридная румынизация Молдовы неспешно ведет к..., - А.Цуканова
16:17  На острове Тютерс под Петербургом обнаружили тайный бункер гитлеровцев: находки поразили
16:16  Скончался экс-премьер Индии в 1996, 1998-2014 гг. Атал Бихари Ваджпаи
14:57  Опубликован свежий рейтинг ФИФА. Россия взлетела, страны ЦентрАзии в нижней части...
13:39  В Киргизию на 3-и Всемирные игры кочевников прилетит Эрдоган
13:34  Нацбанк Кыргызстана за день продал на валютном рынке больше 19 миллионов долларов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
В Душанбе скоропостижно скончался директор таджикского филиала телеканала "Мир" Кудрат Афарди
07:44 18.08.2018

В пятницу, 17 августа, в Душанбе скоропостижно скончался директор национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Кудрат Афарди. Об этом сообщает "Озоди" со ссылкой на заместителя Афарди Парвиза Юсупова.
Юсупов рассказал, что Афарди скончался примерно в полдень от остановки сердца. "Я разговаривал с ним и вчера, и сегодня утром. Утром он сказал, что собирается приехать на работу. Его смерть стала для нас шоком – Кудрат выглядел совершенно здоровым человеком и, насколько помню, на здоровье не жаловался", - сказал он.

Кудрат Афарди родился в 1974 году. Он закончил два вуза: государственный педагогический университет по специальности "преподаватель английского и немецкого языков" и государственный национальный университет по специальности "Финансы и кредит". Несколько лет работал в госучреждениях, возглавлял "Таджиккино". В декабре 2007 года был назначен директором филиала телеканала "Мир" в Таджикистане. У Афарди осталась жена и двое несовершеннолетних сыновей.

"Благодаря его умелому, профессиональному руководству национальный филиал внес ощутимый вклад в развитие единого информационного пространства СНГ, а творческие достижения коллектива способствовали укреплению имиджевой политики компании. Коллектив межгосударственной телерадиокомпании "Мир" выражает глубокие соболезнования родным и близким Кудрата", - говорится в сообщении компании.

Кудрат Афарди был сыном Сайфа Рахимзода Афарди, известного в Таджикистане журналиста, писателя, гендиректора "Таджиккино" и председателя Гостелерадио республики. Сайф Афарди в 2000 году был расстрелян тремя выстрелами неизвестных у подъезда собственного дома. В 2017 году министерство внутренних дел Таджикистана заявило, что убийство Сайфа Афарди и других известных в Таджикистане людей организовал бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода при непосредственном финансировании Ирана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534567440
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  