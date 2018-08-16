В Душанбе скоропостижно скончался директор таджикского филиала телеканала "Мир" Кудрат Афарди

07:44 18.08.2018 В пятницу, 17 августа, в Душанбе скоропостижно скончался директор национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Кудрат Афарди. Об этом сообщает "Озоди" со ссылкой на заместителя Афарди Парвиза Юсупова.

Юсупов рассказал, что Афарди скончался примерно в полдень от остановки сердца. "Я разговаривал с ним и вчера, и сегодня утром. Утром он сказал, что собирается приехать на работу. Его смерть стала для нас шоком – Кудрат выглядел совершенно здоровым человеком и, насколько помню, на здоровье не жаловался", - сказал он.



Кудрат Афарди родился в 1974 году. Он закончил два вуза: государственный педагогический университет по специальности "преподаватель английского и немецкого языков" и государственный национальный университет по специальности "Финансы и кредит". Несколько лет работал в госучреждениях, возглавлял "Таджиккино". В декабре 2007 года был назначен директором филиала телеканала "Мир" в Таджикистане. У Афарди осталась жена и двое несовершеннолетних сыновей.



"Благодаря его умелому, профессиональному руководству национальный филиал внес ощутимый вклад в развитие единого информационного пространства СНГ, а творческие достижения коллектива способствовали укреплению имиджевой политики компании. Коллектив межгосударственной телерадиокомпании "Мир" выражает глубокие соболезнования родным и близким Кудрата", - говорится в сообщении компании.



Кудрат Афарди был сыном Сайфа Рахимзода Афарди, известного в Таджикистане журналиста, писателя, гендиректора "Таджиккино" и председателя Гостелерадио республики. Сайф Афарди в 2000 году был расстрелян тремя выстрелами неизвестных у подъезда собственного дома. В 2017 году министерство внутренних дел Таджикистана заявило, что убийство Сайфа Афарди и других известных в Таджикистане людей организовал бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода при непосредственном финансировании Ирана. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - фергана

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