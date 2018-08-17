В Андижане базарных воровок перевоспитывают самосудом через публичное раздевание

07:53 18.08.2018 В Андижанской области устроили самосуд над женщиной

17.08.2018 11:40 msk, Фергана



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Кадр видеозаписи с сайта Kun.uz

В Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана жители устроили самосуд над женщиной, предположительно, на местном рынке, сообщает Kun.uz. На опубликованном в соцсетях видео видно, что пострадавшей удалось уйти от расправы, выскользнув из платья и бросившись в реку.

На минутном ролике, снятом на мобильный телефон одним из очевидцев инцидента, заметно, что обвиненную, по данным Кun.uz, в воровстве пытались избить, в основном, женщины.



Видео, разошедшееся в соцсетях, прокомментировали многие пользователи. Большинство из них осуждали самосуд, называя подобные действия "средневековьем" и "дикостью". Отмечалось, что злоба копится у людей из-за низкого уровня жизни. А самым популярным вопросом стал "где же местная милиция, и куда смотрят правоохранительные органы?".



Мнением относительно инцидента в Андижанской области поделился депутат Учтепинского районного кенгаша (совета) народных депутатов города Ташкента Нуриддин Зайнитдинов. На своей странице в Facebook он написал: "Люди потеряли рассудок. Такого не должно происходить. Никогда!". Политик добавил, что правосудием должны заниматься только судебные органы.



К посту народного избранника есть один примечательный комментарий. Пользователь задает, скорее, риторический вопрос – как насчет действий милиции во время ночных рейдов, это ли не самосуд? Здесь имеются в виду случаи, когда в Ташкенте во время проверок ночных клубов сотрудники правоохранительных органов избивали работников заведений и силой забирали их в ОВД.



В начале августа сообщалось о случае самосуда в Каракалпакстане (суверенная республика в составе Узбекистана). Вместо того, чтобы позвонить в органы внутренних дел, торговцы подвесили мужчину, обвиняемого в воровстве, за руки на воротах. По факту самосуда милиция задержала четверых человек, против них были возбуждены уголовные дела по статьям 229 ("Самоуправство"), 138 ("Насильственное незаконное лишение свободы"), 277 ("Хулиганство") и 127 ("Вовлечение несовершеннолетних в антисоциальное поведение") Уголовного кодекса Узбекистана.



Согласно законодательству республики, никто не может быть признан виновным и подвергнут наказанию иначе, как по приговору суда. Действия инициаторов самосуда сами по себе рассматриваются как преступление. Источник - fergananews.com

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