 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Андижане базарных воровок перевоспитывают самосудом через публичное раздевание
07:53 18.08.2018

В Андижанской области устроили самосуд над женщиной
17.08.2018 11:40 msk, Фергана

видео социальные сети права человека криминал узбекистан общество

Кадр видеозаписи с сайта Kun.uz
В Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана жители устроили самосуд над женщиной, предположительно, на местном рынке, сообщает Kun.uz. На опубликованном в соцсетях видео видно, что пострадавшей удалось уйти от расправы, выскользнув из платья и бросившись в реку.
На минутном ролике, снятом на мобильный телефон одним из очевидцев инцидента, заметно, что обвиненную, по данным Кun.uz, в воровстве пытались избить, в основном, женщины.

Видео, разошедшееся в соцсетях, прокомментировали многие пользователи. Большинство из них осуждали самосуд, называя подобные действия "средневековьем" и "дикостью". Отмечалось, что злоба копится у людей из-за низкого уровня жизни. А самым популярным вопросом стал "где же местная милиция, и куда смотрят правоохранительные органы?".

Мнением относительно инцидента в Андижанской области поделился депутат Учтепинского районного кенгаша (совета) народных депутатов города Ташкента Нуриддин Зайнитдинов. На своей странице в Facebook он написал: "Люди потеряли рассудок. Такого не должно происходить. Никогда!". Политик добавил, что правосудием должны заниматься только судебные органы.

К посту народного избранника есть один примечательный комментарий. Пользователь задает, скорее, риторический вопрос – как насчет действий милиции во время ночных рейдов, это ли не самосуд? Здесь имеются в виду случаи, когда в Ташкенте во время проверок ночных клубов сотрудники правоохранительных органов избивали работников заведений и силой забирали их в ОВД.

В начале августа сообщалось о случае самосуда в Каракалпакстане (суверенная республика в составе Узбекистана). Вместо того, чтобы позвонить в органы внутренних дел, торговцы подвесили мужчину, обвиняемого в воровстве, за руки на воротах. По факту самосуда милиция задержала четверых человек, против них были возбуждены уголовные дела по статьям 229 ("Самоуправство"), 138 ("Насильственное незаконное лишение свободы"), 277 ("Хулиганство") и 127 ("Вовлечение несовершеннолетних в антисоциальное поведение") Уголовного кодекса Узбекистана.

Согласно законодательству республики, никто не может быть признан виновным и подвергнут наказанию иначе, как по приговору суда. Действия инициаторов самосуда сами по себе рассматриваются как преступление.

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534567980
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