В Пскове найден 2-й экземпляр редчайшей "бородовой" монеты

13:00 18.08.2018 У сенсационной находки псковских археологов нет цены – Татьяна Ершова

Археологи объяснили журналистам, какова стоимость псковской "бородовой копейки", которая существует на свете всего в двух экземплярах



Корреспондент "Московского комсомольца в Пскове" поинтересовался, сколько могла бы стоить так называемая "бородовая копейка", которую псковские археологи обнаружили в "Подзноевском кладе".



Старший научный сотрудник АНО "Псковский археологический центр" Татьяна Ершова сказала, что тоже задавалась этим вопросом и нашла на него единственно правильный ответ.



"Мне объяснили, что невозможно оценить то, чего не существует на рынке. Поскольку до сих пор была известна всего одна такая же "бородовая копейка", которая хранится в Эрмитаже, в каталогах ее нет и никто пока не брался определить ее цену".



Напомним, в процессе реставрации так называемого "Подзноевского клада", который был найден псковскими археологами в 2016 году, они обнаружили "бородовой знак" или "бородовую копейку" – металлический жетон, служивший квитанцией об оплате пошлины на ношение бороды.



Об этой сенсационной находке псковские археологи рассказали сегодня на пресс-конференции, посвященной их профессиональному празднику.



Известный как "бородовой знак" или "бородовая квитанция" металлический жетон также называли "окаянной грамотой", добавила Татьяна Ершова, потому что тех бородачей, у которых не было при себе такой монетки, в XVIII веке "брали под белы рученьки" и насильно брили.



Она напомнила, что пошлину за бороду ввел царь Петр I в 1698 году, а "бородовые квитанции" в России начали чеканить в 1699 году.



После смерти Петра, в 1728 году, эти жетоны были изъяты из оборота и перечеканены, хотя закон о пошлине за ношение бороды действовал до 1772 года.



В конце XIX века, рассказала Татьяна Ершова, была обнаружена всего одна сохранившаяся "бородовая копейка", которая находится в Эрмитаже.



Правда, некоторые исследователи вначале считали, что и она поддельная, но в XX была проведена экспертиза, подтвердившая подлинность этого артефакта.



Теперь найден второй "бородовой знак", подлинность которого вряд ли можно подвергать сомнению. Тем более, что псковская "бородовая копейка" явно была в ходу. Ведь одно время такие жетоны использовались как платежное средство.



Причем псковская "бородовая копейка" сохранилась гораздо лучше, чем та, которая находится в Эрмитаже, подчеркнула Татьяна Ершова.



Всего в "Подзноевском кладе" уже выявлено более 5 тысяч предметов старины. "Бородовая копейка" оказалась в холщовом мешочке, где помимо нее были серебряные псковские и новгородские "чешуйки" разного времени и более поздние царские монеты.



Они дошли до нас в склеенном виде, поэтому реставраторы до сих пор еще до конца не исследовали содержимое этого слитка.



На жетоне из "Подзноевского клада" стоит буквенная дата, свидетельствующая о том, что он был отчеканен в 7207 году от Сотворения мира, то есть, в 1699 году.



На обороте написано "деньги взяты", а также изображены усы и борода.



"Бородовые знаки" чеканились также в 1705 и в 1715 годах, но на более поздних другое изображение: там борода больше похожа на эспаньолку.



Так что найденная псковскими археологами – самая первая из всех и эту находку, считает Татьяна Ершова, справедливо назвать уникальной.



Ольга Миронович Источник - МК

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