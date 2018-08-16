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Крепкий сом губит кыргызстанский экспорт, - Кубат Рахимов
13:15 18.08.2018

Виктория Григоренко

Нацбанк Кыргызстана впервые за четыре месяца вышел на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщили в НБ КР.

Но интервенция существенных результатов не принесла. Обменные пункты столицы и коммерческие банки по-прежнему покупают доллар по 69,35 - 69,55 сома, продают по 69,6 - 69,7 сома.

Пока одни экономисты делают отрицательные прогнозы , грозя валютным скачком, другие уверены, что крепкий сом является препятствием для агропромышленного прорыва Кыргызстана. По словам председателя комитета содействия экспорту и логистике ТПП КР экономиста Кубата Рахимова, сейчас надо понять, делаем ли мы упор на индустриализацию и развитие промышленного потенциала, или консервируем нашу бедность.

- КР был очень комфортной нишей, когда курс был 1,5 сома за 1 российский рубль. Это был самый выгодный для нас период. Именно в нем трудовые мигранты из нашей республики давали очень большой поток денежной наличности в бюджет. А 90 процентов тех, кто встали на ноги в России из числа наших соотечественников, заработали деньги, когда была подобная финансовая разбежка. А затем инвестировали их в бизнес на родине. Другие просто содержали родственников. Так как работающий в Москве кыргызстанец получал 50 тысяч рублей, 25 тысяч оставляя себе на существование, а 25 переводил в КР. Это серьезно поддерживало уровень жизни в регионе. Ведь здесь при том курсе это были уже не 25, а 37 тысяч сомов, - поясняет Рахимов в беседе с VB.KG.

Когда в 2015 году мы вступили в ЕАЭС, Кыргызстану был нанесен удар резкой девальвацией в Казахстане и снижением курса рубля.

- Пострадали те отечественные производители, кто экспортировал продукцию в РК и РФ. Отразились кризисные явления и на покупательском спросе. В 2016 году мы вышли в новую стабильность, когда в начале года курс сома был крепче чем, рубль РФ. Сейчас КР также нырнул в похожие воды, и нам это грозит потерей мотивации для трудящихся в России и Казахстане. Люди теряют возможность заработать деньги, а экспортеры и вовсе в отчаянии, что ничего не продадут. Это касается и сельхозпродукции, - отметил Рахимов.

При этом, наиболее сильно пострадают те производители-члены ТПП КР, которые продают товары в ЕАЭС и имеют валютные и сомовые кредиты.

- Из-за курсовой разницы рентабельно продать свою продукцию у них не получится. В итоге они будут работать лишь на свое пропитание и выплаты банкам. Нет, я не говорю, что мы должны обрушить сом. Но, например, в РК смогли провести девальвацию с минимальными издержками. Цены не так выросли, как предполагалось. Сделали это они ради своих производителей, понимая, что у них есть, что экспортировать. У нас же глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов любит повторять, что экспортеров у нас в республике нет. Следовательно, ослаблять нацвалюту не имеет смысла, - подчеркнул Рахимов.

Так именно поэтому им и невыгодно этим заниматься, считает экономист.

- Но страдают не только производители, но и внутренний рынок - цены в Бишкеке по многим позициям выше, чем в Алматы. Хотя уровень жизни и зарплат гораздо выше наших. Поэтому, либо мы включаем инструменты относительной валютной конкурентоспособности в паре сом-рубль, сом-тенге и за счет этого выходим в режим увеличения продаж, либо держим крепкую нацвалюту, не имея возможности для прорыва. Ту золотую пропорцию 1,5 сом за рубль мы вернуть, к нашему сожалению, уже не сможем. Но если бы мы привязали курсы к корзине валют, у нас бы сохранилась комфортная пропорция 1,25 сома за рубль. В ином случае наша торговля попросту встанет, - уверен Рахимов.

Кыргызстану давно пора внедрять корзину валют, как это сделано во всех цивилизованных странах.

- Я предлагаю сделать ее, основываясь на главных торговых партнерах – РК, РФ и КНР. Должны быть четыре валюты – доллар, юань, рубль и тенге. А курс сома колебаться относительно них. Припал июнь или рубль, мы это отразили, конечно, не на 100 процентов, а немного, чтобы факторы влияния были. Ведь для того, чтобы люди занимались экспортом, должны быть четкие предпосылки. А раз у нас экспорт ориентирован на РФ и РК, мы должны плыть с ними в одной лодке. А не потому, что кому-то в Нацбанке или Минфине удобно перед своими западными хозяевами отчитываться в долларах. Мы – суверенное государство, и не обязаны держаться показателей внешнего управления, - заметил Рахимов

Уже весь мир пошел по этому направлению. И Кыргызстан, как любая другая экономика, должен зарабатывать, а для этого необходимы условия. И в них входят относительные валютные пары, говорит экономист.

- Что касается нынешнего повышения американского доллара, то могу отметить, что его падение не бывает длительным. Зачастую, после не затяжного снижения, происходит определенный отскок. И сейчас именно его мы и наблюдаем. Законы рынка никто не отменял. И, если нет макроэкономических предпосылок, то это уже спекуляция. Но, все же, паниковать не стоит. Напротив, это неплохой момент для тех, кто хочет поменять доллары на сомы. Так как я сомневаюсь, что дальше будет какое-то движение, - заключил Кубат Рахимов.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534587300
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