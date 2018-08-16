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Daily Sabah: Отношения между Турцией и США продолжат ухудшаться?
14:57 18.08.2018

Одним из наиболее существенных факторов, углубляющих кризис, является единство и целостность турецкого государства, в нем больше не осталось альтернативных структур, связанных с США

Было бы ошибочным полагать, что отношения между Турцией и США достигли низшей точки в своей истории только по одной причине. Арест американского пастора Эндрю Брансона - это лишь верхушка айсберга. Есть и другие причины, приведшие к глубокому кризису в двусторонних отношениях, включая критику несправедливых действий США со стороны турецкого президента Реджепа Эрдогана, его стремление к многонаправленной внешней политике и растущее взаимодействие с Россией. Одним из наиболее существенных факторов, углубляющих кризис, является единство и целостность турецкого государства, в нем больше не осталось альтернативных структур, связанных с США, пишет Нагехан Алычи в статье для Daily Sabah.

Если в двух словах: Вашингтон был удивлен и возмущен, когда понял, что Турцию не удалось запугать. Оказалось, что Анкара способна мобилизовать международные механизмы против США, когда это ей необходимо. В условиях коммуникационного разрыва и отсутствия диалога отношения между двумя государствами подошли к переломному моменту.

В прошлом, когда у США возникали серьезные разногласия с турецким правительством, они обращались к вооруженным силам Турции и использовали ее генералов, когда не могли навязать свои требования политикам. Это хорошо известно из истории всех четырех военных переворотов, которые пережила Турция. Те, кто организовал перевороты 27 мая 1960 года, 12 марта 1971 года, 12 сентября 1980 года и 28 февраля 1997 года, были союзниками США в полном смысле этого слова. Но теперь ситуация изменилась, вооруженные силы Турции сейчас поддерживают гражданское правительство. Конечно, правительство не выступает категорически против США. Напротив, в турецком правительстве уверены, что поддержание тесных отношений с Западом может пойти на пользу Турции. Разница заключается в том, что теперь правительство может игнорировать требования США, когда они идут вразрез с турецкими интересами или государственными принципами.

Можно привести целый ряд двусторонних разногласий, которые привели к нынешнему кризису в двусторонних отношениях, корни которого восходят еще к марту 2003 года, когда турецкий парламент отклонил предложение о размещении американских войск на турецкой территории во время войны в Ираке, к большой неожиданности Вашингтона. После этого инцидента отношения между двумя государствами все же вернулись обратно на свою колею, однако решительная и самоуверенная позиция Эрдогана стала фактором, изменившим правила игры. Например, в 2009 году Эрдоган призвал в Давосе выступить против политики Израиля. Эрдоган направил послание от лица исламского мира и потребовал справедливости.

После этого выступления Эрдоган стал самым популярным лидером на Ближнем Востоке и в исламском мире, вызвав негодование на Западе. Впоследствии появились заявления о том, что Турция тем самым отклоняется от Запада. А когда Соединенные Штаты оказали поддержку сирийским курдам в ходе гражданской войны в Сирии, отношения между двумя государствами вновь пошли под откос.

Турция вновь вызвала негодование Запада, когда Эрдоган обратился с призывом к Генеральной Ассамблее ООН осудить решение США о переносе посольства в Иерусалим. Турция очень внимательно относится к ситуации в Палестине. Этот шаг Эрдогана стал одной из основных причин ярости президента США Дональда Трампа в отношении Анкары.

Вдобавок ко всему, когда Турция решила купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, Конгресс США и Белый дом пришли в ярость. В конце концов противоречия еще больше обострились, когда Турция негативно отреагировала на ультиматум США по Брансону.

Я считаю, что дальнейшего обострения двустороннего кризиса не будет. В настоящий момент о быстром восстановлении отношений между США и Турцией говорить не приходится, однако Турция является одним из ключевых элементов международной финансовой системы, к тому же Вашингтон не заинтересован в окончательном разрыве отношений с Турцией. ЕС также сильно обеспокоен текущей ситуацией. Вероятно, в ближайшие дни мы станем свидетелями жестов доброй воли со стороны Запада. После этого вполне вероятно, что США станут действовать, исходя из того факта, что Турцию больше нельзя держать на коротком поводке. США не могут потерять Турцию, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534593420
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