Капальские (юг Казахстана) аборигены напали на туристов из-за водки

17:00 18.08.2018 Опубликованы подробности нападения на туристов в Алматинской области



Группа местных жителей напали на участников экспедиции в поселке Капал в Алматинской области, когда они направлялись в местный магазин для покупки воды.



Компания "Казах Туризм" опубликовала новые подробности нападения на туристов в Алматинской области.



На своей странице в соцсети Facebook компания опубликовала сообщение:



"Призываем проявлять нулевую терпимость к проявлениям агрессии и обеспечить безопасность туристов во всех регионах Казахстана



С участниками нашей экспедиции #ulydalatravel по маршруту Джунгарский Алатау произошел крайне неприятный случай.



Группа местных жителей напали на участников экспедиции в поселке Капал в Алматинской области, когда они направлялись в местный магазин для покупки воды.



Экспедиции организованы в рамках празднования 20-летия столицы с целью разработки новых турмаршрутов, предложения инфраструктурных решений и привлечения внимания к туристскому потенциалу регионов. В составе экспедиции были как казахстанские, так и зарубежные участники.



Обладая такими красивыми местами, этот регион не смог обеспечить чувство защищенности и туристы столкнулись с беззаконием.



Считаем данный факт нападения на туристов крайне возмутительным. Это очень негативно влияет на имидж регионов в целом и сводит на нет все наши усилия в привлечении туристов.



Между тем хотим напомнить, что туризм – это та отрасль, которая дает в среднем 10% мирового ВВП и обеспечивает работой каждого 10 жителя в мире, и в особенности это касается развивающихся отдаленных регионов, где местные жители могут продавать свои услуги приезжим туристам и обеспечивать себе достойный заработок. В то время как мы стараемся привлекать туристов в регионы, такие случаи перечеркивают все усилия на корню.



Поэтому призываем все органы власти и местное население проявлять нулевую терпимость к такого рода ситуациям. Местные органы власти во всех регионах Казахстана должны обеспечивать порядок и безопасность туристов, а местному населению необходимо помнить о казахском гостеприимстве: о том, что на казахской земле к гостям всегда относились с почтением и уважением и по возможности помогали путешествующим".



Напомним, ранее сообщалось о нападении на туристов. По информации очевидцев, все подозреваемые доставлены в РОВД. Источник - Zakon.kz

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