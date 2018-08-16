Путин пляшет на австрийской свадьбе. Украина конфисковала очередной рос-корабль

21:06 18.08.2018 Газета.Ru

Песни, танцы, поцелуи: как Путин погулял на свадьбе в Австрии



Президент России Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой приехал в субботу, и после участия в торжествах покинул мероприятие, сообщают австрийские СМИ. На опубликованных кадрах видно, как президент исполняет танец с Кнайсль.



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Украина заблокировала судно "Механик Погодин" на три года‍

РИА Новости



Российский танкер "Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона на три года. Об этом "Громадському радио" заявил заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. Источник - РИА Новости

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