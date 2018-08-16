 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 18.08.2018
21:21  Эрдоган снова стал председателем Партии справедливости и развития
21:06  Путин пляшет на австрийской свадьбе. Украина конфисковала очередной рос-корабль
17:00  Капальские (юг Казахстана) аборигены напали на туристов из-за водки
15:00  The Hill: Тайвань – это ключ к власти США в Тихом океане
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14:44  Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас
13:19  Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
13:15  Крепкий сом губит кыргызстанский экспорт, - Кубат Рахимов
13:12  США заподозрили Китай в отработке возможных ударов по американским базам
13:00  В Пскове найден 2-й экземпляр редчайшей "бородовой" монеты
08:03  Экономическая война и внутренняя безопасность, - Р.Устраханов
07:53  В Андижане базарных воровок перевоспитывают самосудом через публичное раздевание
07:50  Курбан-Байрам за $78 миллиардов. Талибы навязывают США диалог с позиций сильнейшего, - А.Рыбин
07:44  В Душанбе скоропостижно скончался директор таджикского филиала телеканала "Мир" Кудрат Афарди
07:12  Узбекистан и Таджикистан построят две ГЭС на реке Зарафшан
07:08  Стратегические союзники. Рахмон и Мирзиеев подписали в Ташкенте 27 новых договоров и соглашений
00:56  Чем может окончиться для Киева атака на Пола Манафорта, - Д.Минин
Пятница, 17.08.2018
21:15  Ваше Превосходительство, несомненны успехи в унисон 27-му Юбилею Узбекистана. Тем не менее, … . М. Захидов
15:31  Война в Афганистане: Би-би-си объясняет успехи талибов
12:26  Москва выстраивает антиамериканский союз, - Марек Будзиш
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12:16  Украина предательски поставляет авиа-двигатели в Китай, - "Вашингтон пост"
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05:51  На космодроме Байконур сокращают российский персонал
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05:39  Рахмон и Мирзиеев могут разрубить рогунский узел, - В.Панфилова
05:35  Торговая битва выбивает из колеи и Вашингтон, и Пекин, - В.Скосырев
05:32  Трамп объявил России кибервойну, - Ю.Паниев
04:37  Есть чем гордиться. Каминг-аут - новая мода КазЖурналистов(ок)
02:23  Сенатор и народный поэт Узбекистана Икбол Мирзо раскритиковал "эпоху" Каримова и восхвалил реформы Мирзиеева
01:55  Археологические сокровища Южного Казахстана, - З.Мирзаходжаева
01:50  Чиновник объяснил неизбежность вырубки тысяч деревьев в Сурхандарье
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00:58  Программа занятости в Казахстане оказалась насквозь коррумпированной, - Т.Аубакиров
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00:05  Кремль решился вредить Штатам, но в гомеопатических дозах
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Четверг, 16.08.2018
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Путин пляшет на австрийской свадьбе. Украина конфисковала очередной рос-корабль
21:06 18.08.2018

Газета.Ru
Песни, танцы, поцелуи: как Путин погулял на свадьбе в Австрии

Президент России Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой приехал в субботу, и после участия в торжествах покинул мероприятие, сообщают австрийские СМИ. На опубликованных кадрах видно, как президент исполняет танец с Кнайсль.

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Украина заблокировала судно "Механик Погодин" на три года‍
РИА Новости

Российский танкер "Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона на три года. Об этом "Громадському радио" заявил заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

Источник - РИА Новости
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