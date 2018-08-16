России и Китаю не нужны пьяные и нищие соседи

00:06 19.08.2018 Леонид Млечин о развитии взаимоотношений Москвы и Пекина



Виталий Карюков

Материал комментируют:

Леонид Млечин



За 70 лет своего существования Китайская Народная Республика стала одной из ведущих стран мира. Что такое "китайское экономическое чудо" и применим ли в России "китайский подход в экономике"? Об этом мы беседуем с востоковедом Леонидом Млечиным.



"Голубые муравьи"



"СП": - Леонид, вы, как востоковед, неоднократно бывали в Китае. В последнее время мы в России все чаще обращаем свои взоры на Поднебесную, пытаясь понять, каким образом можно (и реально ли вообще?) использовать у нас "китайский опыт". А американцы называют даже жителей КНР за их неуемное трудолюбие "голубыми муравьями". Они, что же, на самом деле такие работящие?



- Я действительно был в Китае и видел их, что называется в деле - как они "вытащили" свою голодную страну из разрухи, накормив себя, и обустроили ее. Поэтому мне нравится так называемый "китайский" подход.



"СП": - Тем не менее, политика "Большого скачка", проводимая в свое время великим Мао Цзедуном, закончилась не совсем удачно.



- Но когда руководство страны разрешило своим гражданам работать, зарабатывать и жить, Китай начал бурно развиваться. Я ездил по деревням, беседовал с крестьянами, простыми людьми, которые рассказывали о том, как им удалось зажить нормально.



"СП": - А вам не казалось, что вас возят по "правильным" колхозам, устраивая встречи с передовиками производства?



- Да они там все такие - трудолюбивые. Я вот разговаривал, к примеру, с главой одной из зажиточных семей и интересовался, как ему удалось выстроить себе такой хороший дом, поднять свое хозяйство и вообще так достойно зарабатывать. Он рассказал показательную для них историю: на пару с соседом они купили списанный грузовик, отремонтировали его. И после работы, когда норма на предприятии уже выполнена, выезжали вечером, чтобы "отпахать" на машине еще одну, дополнительную смену. Это человек, у которого не было никогда ни выходных, ни отпусков, он никуда не выезжал отдыхать, а всю жизнь работал. И мне такая позиция симпатична - это то, чего нам здесь сильно не хватает. Поэтому я могу лишь присоединиться к предложению типа: давайте, мол, пойдем китайским путем, означающим для людей только одно - возможность работать и зарабатывать по примеру наших соседей.



"СП": - В вашей фразе промелькнуло слово "соседи"…



- Все правильно. Я считаю, нам стоит проводить в отношении с Китаем политику из расчета на то, что это нормальный сосед. Не надо думать, что он будет тебя обнимать и целовать - с чего это вдруг? Но он и не собирается вонзать тебе нож в спину - просто потому, что так тоже никто не делает. Нас же все время "шатало" из стороны в сторону: то мы вечные друзья, то никого в упор не видим - вот этого ничего не надо. Нужны ровные взаимоотношения на нормальной основе - без нанесения обид и каких-то особых привилегий.



"СП": - То есть лучше всего торговать и дружить?



- Ну, конечно. И чем интенсивнее будет развиваться Китай, чем богаче он будет становиться, тем прочнее и лучше будут отношения между нами. Какая дружба может быть у двух нищих и полупьяных соседей? Да никакой. А когда оба они покупают, условно говоря, по "Жигулям", заработанным честным трудом, отношения между ними сразу меняются в лучшую сторону: появляются общие интересы и темы для разговоров. Им просто становится нечего делить. Я бы сказал больше: не дай Бог, если сотрудничества между нами не будет.



"СП": - А что тогда может быть?



- Вражда. Вот с Китаем враждовать и воевать не хотелось бы. С соседом это вообще опасно, тем более при такой протяженности границы.



"СП": - Один раз уже пытались…



- Да. И ничего хорошего из этого не вышло. Понимаете, это был период, когда и у нас, и у них у власти находились режимы, плохо отдававшие себе отчет в реальных интересах страны.



"СП": - С другой стороны, в настоящее время вместе с китайским товаром в Россию (особенно в Сибирь и на Дальний Восток) течет дешевая рабочая сила…



- Проблема (и колоссальная!) в другом: на необъятных просторах нашей родины просто некому работать. И мысль приглашать китайцев возникла давно, только тогда отношения у нас с ними разрушились - стали завозить въетнамцев. Что делать России при огромных территориях и сокращающемся (или как минимум не увеличивающемся) населении - это острейшая проблема. Кроме того, как и во всех государствах, люди в крупных городах у нас не хотят исполнять грязную работу, поэтому появляются гастарбайтеры - в Москве, например, таджики и узбеки.



"СП": - Но это ведь не выход - приглашать китайцев на роль дворников.



- А они и не будут подметать улицы. В Россию приезжают предприимчивые, деловые, динамичные, работящие китайцы.



"СП": - Другими словами, тихая колонизация китайцами, в первую очередь, дальневосточных регионов России продолжается.



- Вы знаете, у меня в этом плане непопулярная точка зрения. Она состоит в том, что бояться этого совершенно не надо. Дело в том, что китайцы во все времена уезжали из своей страны, обустраиваясь в других государствах. В России были когда-то очень известны китайские прачки и целые прачечные. Во многих странах и крупнейших городах существуют чайна-тауны - например, есть он даже в самом центре Лондона. Я могу себе представить, что у нас в Китай-городе будет такой чайна-таун, что наверняка вызвало бы жуткое возмущение: вот, мол, китайцы уже в Москве. Этого нет, потому что они приезжают не для того, чтобы чего-то захватить или проникнуть везде и вся. Просто там большая страна с огромным населением, где очень трудно прокормиться. Вот они и едут в другие страны, в том числе и к нам, и живут, как полноценные граждане. Они ничего не навязывают и ничего не хотят проповедовать - просто работают и зарабатывают. Этим китайцы отличаются от других народов. И никакой опасности в появлении граждан КНР у нас в России я не вижу.



"СП": - Какими бы они ни были безобидными, все равно торопиться вооружать соседей с таким размахом, как это делаем мы, наверное, не стоит.



- Вопрос военного сотрудничества, конечно же, очень сложный и вызывает у многих справедливые сомнения. Мы поставляем Китаю оружие в огромных количествах (и довольно современное), а также лицензии на его производство. И на эту тему, конечно, всегда возникает много вопросов. Но наши военные клянутся, что экспортные варианты намного хуже, чем первоначальные образцы. В этом вопросе у меня тоже не очень популярная позиция: мне в принципе не нравится торговля оружием, потому что ничего хорошего такое сотрудничество, как правило, не приносит. Единственный плюс я вижу здесь в том, что это хоть как-то поддерживает жизнь нашего военно-промышленного комплекса.



"СП": - КНР, как и многие страны, заинтересованы в наших энергоресурсах.



- Само собой разумеется, что они вкладывают в эту сферу свои деньги. Мы поставляем им свою нефть и газ, вот пусть они и дальше вкладывают финансы в развитие - разработку и добычу. Любое вложение китайских средств в нашу экономику я только приветствую. Вообще, с моей точки зрения, всякое совместное сотрудничество между нашими странами идет только на благо обоим государствам. Тем более, что сейчас во главе Китая уже давно стоят люди разумные. И вектор нашего обоюдного движения друг к другу, как соседей, имеет, как мне кажется, тоже правильный угол и направлен на культурное, экономическое, военное и геополитическое сближение. Чем больше Китай встраивается в мировую экономику, тем меньше накал и враждебность в наших отношениях, и, соответственно, больше готовность к нормальной жизни. И, слава Богу - надо это поддерживать. Чем плотнее мы связаны экономически, тем меньше оснований для недоброжелательности. Такое положение дел я только приветствую. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534626360

