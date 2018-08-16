 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 19.08.2018
00:21  Минздрав Киргизии решил оптимизировать поликлиники Бишкека
00:10  Узбекистан и Таджикистан впервые провели совместные пограничные учения
00:06  России и Китаю не нужны пьяные и нищие соседи
Суббота, 18.08.2018
21:21  Эрдоган снова стал председателем Партии справедливости и развития
21:06  Путин пляшет на австрийской свадьбе. Украина конфисковала очередной рос-корабль
17:00  Капальские (юг Казахстана) аборигены напали на туристов из-за водки
15:00  The Hill: Тайвань – это ключ к власти США в Тихом океане
14:57  Daily Sabah: Отношения между Турцией и США продолжат ухудшаться?
14:44  Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас
13:19  Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
13:15  Крепкий сом губит кыргызстанский экспорт, - Кубат Рахимов
13:12  США заподозрили Китай в отработке возможных ударов по американским базам
13:00  В Пскове найден 2-й экземпляр редчайшей "бородовой" монеты
08:03  Экономическая война и внутренняя безопасность, - Р.Устраханов
07:53  В Андижане базарных воровок перевоспитывают самосудом через публичное раздевание
07:50  Курбан-Байрам за $78 миллиардов. Талибы навязывают США диалог с позиций сильнейшего, - А.Рыбин
07:44  В Душанбе скоропостижно скончался директор таджикского филиала телеканала "Мир" Кудрат Афарди
07:12  Узбекистан и Таджикистан построят две ГЭС на реке Зарафшан
07:08  Стратегические союзники. Рахмон и Мирзиеев подписали в Ташкенте 27 новых договоров и соглашений
00:56  Чем может окончиться для Киева атака на Пола Манафорта, - Д.Минин
Пятница, 17.08.2018
21:15  Ваше Превосходительство, несомненны успехи в унисон 27-му Юбилею Узбекистана. Тем не менее, … . М. Захидов
15:31  Война в Афганистане: Би-би-си объясняет успехи талибов
12:26  Москва выстраивает антиамериканский союз, - Марек Будзиш
12:21  Как исключить Узбекистан из списка десяти беднейших стран мира?
12:16  Украина предательски поставляет авиа-двигатели в Китай, - "Вашингтон пост"
06:34  Сидящие в узилище лидеры кыр-оппозиции и гос-заговорщики Асанов и Кадыров вновь объявили голодовку
05:55  "Путь лидера" vs "Рухани Жангыру": из-за чего конфликтует "Казахфильм" с акиматом Алматы
05:51  На космодроме Байконур сокращают российский персонал
05:44  Иран разжигает войну инвестиций, - М.Беленькая
05:39  Рахмон и Мирзиеев могут разрубить рогунский узел, - В.Панфилова
05:35  Торговая битва выбивает из колеи и Вашингтон, и Пекин, - В.Скосырев
05:32  Трамп объявил России кибервойну, - Ю.Паниев
04:37  Есть чем гордиться. Каминг-аут - новая мода КазЖурналистов(ок)
02:23  Сенатор и народный поэт Узбекистана Икбол Мирзо раскритиковал "эпоху" Каримова и восхвалил реформы Мирзиеева
01:55  Археологические сокровища Южного Казахстана, - З.Мирзаходжаева
01:50  Чиновник объяснил неизбежность вырубки тысяч деревьев в Сурхандарье
01:13  Жертвы "ресурсного проклятия". Грозит ли Казахстану туркменский сценарий кризиса?
01:06  Все, что вы хотели знать о сексе в исламе, но боялись спросить
00:58  Программа занятости в Казахстане оказалась насквозь коррумпированной, - Т.Аубакиров
00:46  42 дела в час. Российские суды поставили выдворение мигрантов на поток
00:40  Уроженцу Кыргызстана Уула Исламбек Ойбеку дали в России 5,5 лет колонии за финансирование террористов
00:35  В Узбекистане официально утвердили единую школьную форму
00:32  Казахстанский Кордай терроризируют... басмачи
00:20  В Кыргызстане будет создана туристическая милиция
00:15  "Фейсбук" как поле боя. Стоит ли вмешиваться в сетевые межнациональные разборки?
00:11  В Ташкенте убившие бойца MMA охранники ночного клуба получили по 15 суток от Юнусабадского райсуда
00:07  Кризис идеологии в США: демократы - к социализму
00:05  Кремль решился вредить Штатам, но в гомеопатических дозах
00:04  Какие титулы, звания и награды в Казахстане можно купить за деньги
Четверг, 16.08.2018
21:42  В Кабуле опять взрыв и 25 трупов
21:15  "Сделаем это неформально, вдвоем, просто сядем...". Аркадаг прилетел в гости к Путину в Сочи
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
России и Китаю не нужны пьяные и нищие соседи
00:06 19.08.2018

Леонид Млечин о развитии взаимоотношений Москвы и Пекина

Виталий Карюков
Материал комментируют:
Леонид Млечин

За 70 лет своего существования Китайская Народная Республика стала одной из ведущих стран мира. Что такое "китайское экономическое чудо" и применим ли в России "китайский подход в экономике"? Об этом мы беседуем с востоковедом Леонидом Млечиным.

"Голубые муравьи"

"СП": - Леонид, вы, как востоковед, неоднократно бывали в Китае. В последнее время мы в России все чаще обращаем свои взоры на Поднебесную, пытаясь понять, каким образом можно (и реально ли вообще?) использовать у нас "китайский опыт". А американцы называют даже жителей КНР за их неуемное трудолюбие "голубыми муравьями". Они, что же, на самом деле такие работящие?

- Я действительно был в Китае и видел их, что называется в деле - как они "вытащили" свою голодную страну из разрухи, накормив себя, и обустроили ее. Поэтому мне нравится так называемый "китайский" подход.

"СП": - Тем не менее, политика "Большого скачка", проводимая в свое время великим Мао Цзедуном, закончилась не совсем удачно.

- Но когда руководство страны разрешило своим гражданам работать, зарабатывать и жить, Китай начал бурно развиваться. Я ездил по деревням, беседовал с крестьянами, простыми людьми, которые рассказывали о том, как им удалось зажить нормально.

"СП": - А вам не казалось, что вас возят по "правильным" колхозам, устраивая встречи с передовиками производства?

- Да они там все такие - трудолюбивые. Я вот разговаривал, к примеру, с главой одной из зажиточных семей и интересовался, как ему удалось выстроить себе такой хороший дом, поднять свое хозяйство и вообще так достойно зарабатывать. Он рассказал показательную для них историю: на пару с соседом они купили списанный грузовик, отремонтировали его. И после работы, когда норма на предприятии уже выполнена, выезжали вечером, чтобы "отпахать" на машине еще одну, дополнительную смену. Это человек, у которого не было никогда ни выходных, ни отпусков, он никуда не выезжал отдыхать, а всю жизнь работал. И мне такая позиция симпатична - это то, чего нам здесь сильно не хватает. Поэтому я могу лишь присоединиться к предложению типа: давайте, мол, пойдем китайским путем, означающим для людей только одно - возможность работать и зарабатывать по примеру наших соседей.

"СП": - В вашей фразе промелькнуло слово "соседи"…

- Все правильно. Я считаю, нам стоит проводить в отношении с Китаем политику из расчета на то, что это нормальный сосед. Не надо думать, что он будет тебя обнимать и целовать - с чего это вдруг? Но он и не собирается вонзать тебе нож в спину - просто потому, что так тоже никто не делает. Нас же все время "шатало" из стороны в сторону: то мы вечные друзья, то никого в упор не видим - вот этого ничего не надо. Нужны ровные взаимоотношения на нормальной основе - без нанесения обид и каких-то особых привилегий.

"СП": - То есть лучше всего торговать и дружить?

- Ну, конечно. И чем интенсивнее будет развиваться Китай, чем богаче он будет становиться, тем прочнее и лучше будут отношения между нами. Какая дружба может быть у двух нищих и полупьяных соседей? Да никакой. А когда оба они покупают, условно говоря, по "Жигулям", заработанным честным трудом, отношения между ними сразу меняются в лучшую сторону: появляются общие интересы и темы для разговоров. Им просто становится нечего делить. Я бы сказал больше: не дай Бог, если сотрудничества между нами не будет.

"СП": - А что тогда может быть?

- Вражда. Вот с Китаем враждовать и воевать не хотелось бы. С соседом это вообще опасно, тем более при такой протяженности границы.

"СП": - Один раз уже пытались…

- Да. И ничего хорошего из этого не вышло. Понимаете, это был период, когда и у нас, и у них у власти находились режимы, плохо отдававшие себе отчет в реальных интересах страны.

"СП": - С другой стороны, в настоящее время вместе с китайским товаром в Россию (особенно в Сибирь и на Дальний Восток) течет дешевая рабочая сила…

- Проблема (и колоссальная!) в другом: на необъятных просторах нашей родины просто некому работать. И мысль приглашать китайцев возникла давно, только тогда отношения у нас с ними разрушились - стали завозить въетнамцев. Что делать России при огромных территориях и сокращающемся (или как минимум не увеличивающемся) населении - это острейшая проблема. Кроме того, как и во всех государствах, люди в крупных городах у нас не хотят исполнять грязную работу, поэтому появляются гастарбайтеры - в Москве, например, таджики и узбеки.

"СП": - Но это ведь не выход - приглашать китайцев на роль дворников.

- А они и не будут подметать улицы. В Россию приезжают предприимчивые, деловые, динамичные, работящие китайцы.

"СП": - Другими словами, тихая колонизация китайцами, в первую очередь, дальневосточных регионов России продолжается.

- Вы знаете, у меня в этом плане непопулярная точка зрения. Она состоит в том, что бояться этого совершенно не надо. Дело в том, что китайцы во все времена уезжали из своей страны, обустраиваясь в других государствах. В России были когда-то очень известны китайские прачки и целые прачечные. Во многих странах и крупнейших городах существуют чайна-тауны - например, есть он даже в самом центре Лондона. Я могу себе представить, что у нас в Китай-городе будет такой чайна-таун, что наверняка вызвало бы жуткое возмущение: вот, мол, китайцы уже в Москве. Этого нет, потому что они приезжают не для того, чтобы чего-то захватить или проникнуть везде и вся. Просто там большая страна с огромным населением, где очень трудно прокормиться. Вот они и едут в другие страны, в том числе и к нам, и живут, как полноценные граждане. Они ничего не навязывают и ничего не хотят проповедовать - просто работают и зарабатывают. Этим китайцы отличаются от других народов. И никакой опасности в появлении граждан КНР у нас в России я не вижу.

"СП": - Какими бы они ни были безобидными, все равно торопиться вооружать соседей с таким размахом, как это делаем мы, наверное, не стоит.

- Вопрос военного сотрудничества, конечно же, очень сложный и вызывает у многих справедливые сомнения. Мы поставляем Китаю оружие в огромных количествах (и довольно современное), а также лицензии на его производство. И на эту тему, конечно, всегда возникает много вопросов. Но наши военные клянутся, что экспортные варианты намного хуже, чем первоначальные образцы. В этом вопросе у меня тоже не очень популярная позиция: мне в принципе не нравится торговля оружием, потому что ничего хорошего такое сотрудничество, как правило, не приносит. Единственный плюс я вижу здесь в том, что это хоть как-то поддерживает жизнь нашего военно-промышленного комплекса.

"СП": - КНР, как и многие страны, заинтересованы в наших энергоресурсах.

- Само собой разумеется, что они вкладывают в эту сферу свои деньги. Мы поставляем им свою нефть и газ, вот пусть они и дальше вкладывают финансы в развитие - разработку и добычу. Любое вложение китайских средств в нашу экономику я только приветствую. Вообще, с моей точки зрения, всякое совместное сотрудничество между нашими странами идет только на благо обоим государствам. Тем более, что сейчас во главе Китая уже давно стоят люди разумные. И вектор нашего обоюдного движения друг к другу, как соседей, имеет, как мне кажется, тоже правильный угол и направлен на культурное, экономическое, военное и геополитическое сближение. Чем больше Китай встраивается в мировую экономику, тем меньше накал и враждебность в наших отношениях, и, соответственно, больше готовность к нормальной жизни. И, слава Богу - надо это поддерживать. Чем плотнее мы связаны экономически, тем меньше оснований для недоброжелательности. Такое положение дел я только приветствую.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534626360

 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  