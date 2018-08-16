|Узбекистан и Таджикистан впервые провели совместные пограничные учения
00:10 19.08.2018
Пограничники Узбекистана и Таджикистана провели тактико-специальные учения. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".
Отметим, что военные за всю историю независимости двух стран впервые провели подобные учения.
Учения прошли в Термезском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Согласно сценарию учений, пограничники Узбекистана и Таджикистана отразили условное вооруженное вторжение боевиков.
Военные двух стран совместно устанавливают место нахождения боевиков и вступают с ними в бой. Во время учений стороны также использовали специальный дрон, бронированную технику и катера.
Военные также задействовали вертолеты Ми-8, которые десантировали поисково-разведывательный взвод.
Тактико-специальные учения позволили двум странам наладить взаимодействие в борьбе с опасностями, которые угрожают безопасности стран.