Узбекистан и Таджикистан впервые провели совместные пограничные учения

00:10 19.08.2018 Пограничники Узбекистана и Таджикистана провели тактико-специальные учения. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".



Отметим, что военные за всю историю независимости двух стран впервые провели подобные учения.



Учения прошли в Термезском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Согласно сценарию учений, пограничники Узбекистана и Таджикистана отразили условное вооруженное вторжение боевиков.



Военные двух стран совместно устанавливают место нахождения боевиков и вступают с ними в бой. Во время учений стороны также использовали специальный дрон, бронированную технику и катера.



Военные также задействовали вертолеты Ми-8, которые десантировали поисково-разведывательный взвод.



Тактико-специальные учения позволили двум странам наладить взаимодействие в борьбе с опасностями, которые угрожают безопасности стран. Источник - UzDaily.uz

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