Минздрав Киргизии решил оптимизировать поликлиники Бишкека

00:21 19.08.2018 18 августа 2018, Юлия КОСТЕНКО

Оптимизация в Минздраве. Что станет с поликлиниками Бишкека?



Министерство здравоохранения решило объединить центры семейной медицины, создав четыре районных ЦСМ Бишкека. Они станут административными центрами, управляющими филиалами.



Чиновники заявляют об оптимизации и сокращении раздутых штатов столичных поликлиник. Врачи же категорически против такой оптимизации, так как в первую очередь пострадают пациенты.



24.kg выслушало доводы всех сторон.



Приказано исполнить

Тринадцатого августа администрации поликлиник Бишкека получили приказ от Минздрава о реорганизации учреждений здравоохранения первичной медико-санитарной помощи в четырех районах столицы. До назначения директоров объединенных ЦСМ определили исполняющих обязанности.

Им приказано разработать и утвердить положения филиалов объединенных центров семейной медицины, зарегистрировать их, ознакомить с документами руководителей реорганизуемых ЦСМ, создать совместную комиссию по приему-передаче материальных ценностей.



Управлению финансовой политики Минздрава КР совместно с ФОМС приказано решить вопрос финансирования филиалов объединенных ЦСМ.



Незадолго до издания приказа министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев встретился с руководителями ЦСМ и рассказал о грядущих изменениях. "Цель преобразований - удовлетворение потребностей граждан, все другие прихоти должны отойти на второй план. Например, в Оше проживает более 500 тысяч человек, и на первичном уровне работают 9 филиалов под руководством одного ЦСМ. А в Бишкеке на миллионное население 19 ЦСМ, и мы имеем очень много жалоб и нареканий на большие очереди, невнимательность персонала. Давно пора задуматься над тем, что на развитие социального сектора тратятся большие деньги. При этом растет число недовольных услугами, - заявил министр здравоохранения. - Переплачивая посредникам, мы часто делаем дорогие необоснованные покупки материалов и оборудования. Каждый руководитель просто обязан уметь считать деньги, каждая копейка должна быть правильно распределена и идти в одну казну. Ни один руководитель организации здравоохранения не может занимать должность более одного срока и превращать государственное учреждение в собственную вотчину. Надо помнить, что здравоохранение не то место, где надо работать на собственный карман".



Большинство медиков сейчас находятся в трудовом отпуске и, как они уверяют, узнали о реорганизации только после подписания приказа.



ЦСМ меньше, проблем больше

В прошлом году ликвидирован Департамент здравоохранения. При нем были 19 поликлиник, 6 стоматологических клиник, "Скорая помощь", автобаза, родильные дома. После реорганизации Минздрав забрал учреждения под свое управление.



Как рассказали 24.kg медики, нынешнюю реорганизацию проводят по опыту Грузии. За финансы, кадры будет отвечать районный ЦСМ. В филиалах поликлиник останется только главный врач. "Система такая, что зарплата сотрудников ЦСМ зависит от коэффициента трудового участия. Он в свою очередь - от приписанного к поликлинике населения и вакантных должностей. В поликлиниках, которые расположены в новостройках, вакансий больше, потому что врачи туда не хотят идти. За счет этого коэффициент у них больше. Сейчас же хотят приравнять зарплаты врачей. Независимо от того, работаешь ты на сложном участке, в новостройке или центре города, зарплата будет единая. Таким образом, реорганизация позволит прибрать финансы", - пояснила врач одной из поликлиник Бишкека на условиях анонимности.



Сотрудников поликлиник заставляют под роспись ознакомиться с приказом, хотя еще не определен статус новых директоров.



"На сложных участках растут туберкулез и гепатит. Такие проблемы в основном в новостройках. Если объединят поликлиники, ужасно представить, что случится. ЦСМ останется с проблемами, но без "головы". Администрация будет сидеть в головном центре. Недовольства будет еще больше. Филиалы будут ждать, когда директор районного ЦСМ решит их проблему", - добавила медик.



Кто лишится работы?

В Бишкеке насчитывается 48 организаций здравоохранения. После ликвидации департамента возникли сложности с координацией. Штат Минздрава ограничен, поэтому за Бишкек отвечает один сотрудник.



В настоящее время в каждой поликлинике есть директор, один или два заместителя, бухгалтерия, административно-управленческий персонал. По словам эксперта по здравоохранению отдела социального развития аппарата правительства Анары Ешходжаевой, пациенты жалуются на медперсонал поликлиник, очереди, поборы.



Ежегодно из бюджета на 19 ЦСМ выделяется 600 миллионов сомов, из них 20 миллионов сомов расходуется на фонд оплаты труда.



"Население не доверяет поликлиникам. Люди через знакомых пытаются попасть в стационар даже без показаний. Если бы на первичном уровне система работала лучше, необоснованные госпитализации можно было бы сократить. Мы рассматривали несколько вариантов оптимизации, в том числе и восстановление департамента здравоохранения. Но денег на это нет", - отметила эксперт.



Почти в каждом ЦСМ - 40 процентов вакансий. Выделенные деньги перераспределяются на коэффициент трудового участия, но качество оказываемых услуг не повышается. Министерство здравоохранения планирует повысить зарплаты семейным врачам и медсестрам.



Поликлиники не ликвидируют. Об этом даже нет речи. Они будут заниматься лечебно-профилактической работой.



Анара Ешходжаева

"Финансирование направят на районный уровень. По заявкам филиалов головной ЦСМ будет осуществлять координацию. Бухгалтерия будет по единой тарифной сетке перераспределять средства. Руководители ЦСМ привыкли работать самостоятельно, назначать кадры, поэтому они не хотят терять этот рычаг", - отметила Анара Ешходжаева.

По ее словам, оптимизация позволит сократить нарушения и расходы по закупкам. "Ранее ЦСМ проводили тендеры самостоятельно. Теперь закупки станут централизованными, что позволит снизить цены из-за больших объемов. Для маленького города столько отдельно функционирующих, как царство, организаций неправильно", - считает она.



Любая оптимизация приводит к сокращению штата. По предварительным расчетам, около 80 человек административного персонала поликлиник останутся без работы. Источник - 24.kg

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