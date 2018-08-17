РосМВД разберется с Лаймой Вайкуле как с обыкновенным таджиком-гастарбайтером

08:08 19.08.2018 Совет при МВД инициировал проверку концертной деятельности Лаймы Вайкуле



Общественный совет при Главном управлении МВД России по городу Москве инициировал проверку концертной деятельности зарубежных артистов в России, в том числе проверку в отношении законности выступлений латышской певицы Лаймы Вайкуле. Об этом РБК рассказал руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском МВД Александр Хаминский.



"Только позавчера инициировал эту проверку, поэтому проверка вот сейчас будет происходить. В отношении не только Лаймы Вайкуле, но и вообще как в отношении зарубежных артистов, приезжающих к нам с гастролями, так и отечественных звезд", - отметил он. Однако называть другие фамилии Хаминский отказался.



По словам Хаминского, он второй год занимается вопросом налогообложения исполнителей, которые выступают на корпоративных мероприятиях и частных вечеринках. Он уточнил, что для таких артистов планируется создать особый налоговый режим, а для тех, кто будет его нарушать, введут штрафы.



"Какая разница - певец, таксист, строитель? У нас были проблемы с оформлением на работу соседей из Средней Азии. Сейчас каждый из них может купить патент - право находиться и работать в России. Всю коррупционную составляющую взяли и закрыли. Я извиняюсь, но чем таджик отличается от Лаймы Вайкуле с правовой точки зрения и статуса иностранного гражданина? Перед законом все равны", - пояснил Хаминский.



Он отметил, что зарубежные артисты, в том числе прибалтийские, чаще всего въезжают в Россию по многократной туристической визе и по ней выступают на корпоративных и частных мероприятиях. "Сегодня даже участие в большом концерте с афишами позволяет им приехать, быстро выступить и так же быстро уехать", - пояснил общественник.



Однако для коммерческих выступлений артисту необходимо иметь обыкновенную рабочую визу, а для бесплатных концертов - обыкновенную гуманитарную визу. "Если ты нарушаешь требования законодательства, наступает административная ответственность по ст. 18.10 КоАП России ("Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России")", - сказал Хаминский.



За незаконное выступление в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях грозит штраф от 5 тыс. до 7 тыс. рублей и обязательное административное выдворение из России, в других городах и регионах - штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с возможным административным выдворением.



Примечательно, что проверка концертной деятельности Лаймы Вайкуле совпала с болезненной реакцией в России на ее слова о Крыме. 14 августа артистка заявила в интервью одесскому изданию "Думская", что готова посетить полуостров только после того, как будут сняты санкции, а до тех пор не приедет в Крым даже за гонорар. "Нам запрещено. Нам, европейцам", - добавила певица.



Певица также заявила, что была рада сообщениям о распаде СССР, так как никогда не питала к нему теплых чувств.



Слова Вайкуле о Крыме вызвали в России крайне негативную реакцию. Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков предложил наказать Вайкуле за ее отказ выступать в Крыму. "Что касается ответной реакции с нашей стороны, я считаю, ей стоит запретить выступать на территории России", - сказал он.



Певица Лайма Вайкуле была шокирована реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме. "Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит... Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят... Журналисты - провокаторы и вруны, вот мои впечатления", - заявила певица латвийским журналистам. Источник - newsru.com

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