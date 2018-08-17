Скончалась Народная поэтесса Узбекистана Халима Худайбердиева

08:12 19.08.2018 На 72 году жизни 18 августа скончалась Народная поэтесса Узбекистана Халима Худайбердиева. Об этом сообщает "Gazeta.uz".

Халима Худайбердиева родилась в Сырдарьинской области. Окончила факультет журналистики, работала в женском литературном журнале "Саодат", позднее, с середины 1980-х годов, руководила редакцией.



Первый сборник стихотворений "Первая любовь", который принес ей известность, написала в конце 1960-х годов. За этим последовали сборники "Белые яблоки", "Цветник", "Горы мои - опоры мои", "Слова Тумарис" и другие.



В 1992 году получила звание Народной поэтессы Узбекистана. Также была лауреатом республиканской государственной премии имени Хамзы.



В начале 1990-х годов она стала первой руководительницей Комитета женщин Узбекистана - организации, направленной на социальную и профессиональную защиту женщин, развитие предпринимательства среди женщин и женского движения в стране. Сейчас комитет, которым руководит вице-премьер Узбекистана Тазила Нарбаева - самая многочисленная женская организация республики. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Gazeta.uz

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