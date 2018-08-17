Мирзиеев вручил Рахмону орден "уважаемого народом"

12:23 19.08.2018 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил орденом "Эл-юрт Хурмати" ("Уважаемому народом и Родиной") главу Таджикистана Эмомали Рахмона, находящегося с государственным визитом в Узбекистане. Об этом сообщает "Азия-плюс". Согласно официальной формулировке, глава Таджикистана награжден за укрепление дружбы и добрососедства, а также расширение культурных и экономических связей между странами.



18 августа Рахмон в сопровождении Мирзиеева побывал в Самарканде. Как передает "Ахбор", вместе с главой Узбекистана он посетил площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, а также могилы Амира Темура и Ислама Каримова. В ходе посещения мемориального комплекса прежнего президента Узбекистана были возложены цветы и прочитаны суры из Корана.









Как сообщалось ранее, в ходе визита Эмомали Рахмона в Ташкенте был подписан Договор о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Узбекистаном. Были также заключены 27 соглашений о сотрудничестве в сфере экономики, транспорта, пограничного контроля, водопользования и других областях.



На совместном заседании было заявлено, что объем взаимной торговли в первой половине 2018 года вырос примерно на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стороны договорились ускорить реализацию проектов по сборке сельскохозяйственной техники, производству строительных материалов, продуктов питания и других товаров.



На этом фоне также сообщалось, что пограничники двух стран впервые провели совместные военные учения. Они прошли близ границы с Афганистаном. В ходе маневров отрабатывались задачи по противодействию ввоза наркотиков и борьбе с вооруженными группировками, которые могут заходить с афганской территории.



Эмомали Рахмон посещал Узбекистан несколько лет назад в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Однако нынешний государственный визит стал первым за последние 20 лет.



В прошлом отношения Узбекистана и Таджикистана были напряженными, между странами периодически происходили конфликты из-за использования пограничных территорий и транспортных сообщений. После смены власти в Узбекистане, произошедшей несколько лет назад, отношения стали улучшаться. Было восстановлено прерванное авиационное сообщение, активизировалось торгово-экономическое сотрудничество, ускорились переговоры о делимитации спорных участков границы. В ходе визита Шавката Мизиеева в Таджикистан, состоявшегося в марте 2018 года, были подписаны в том числе соглашения о безвизовых поездках и возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе. Источник - Фергана

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