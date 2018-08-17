Перед учебным годом в Душанбе снесут одну из старейших школ

12:24 19.08.2018 В Душанбе готовится снос одной из старейших школ города – общеобразовательной школы Российско-Таджикского (Славянского) университета. Об этом сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на ректора вуза Нурали Салихова.



"Вопрос о сносе стоял и ранее. Переселение носит временный характер – через год на месте снесенного здания будет построена новая, современная школа, куда и возвратится школа РТСУ", – заявил он.



Занятия будут временно проводиться в 52-й школе в районе Исмоили Сомони. Ее ученики будут учиться во вторую смену, учащиеся школы РТСУ (более 1,3 тысяч человек) – в первую.



Решение о сносе было принято за две недели до начала учебного года, что вызвало недовольство родителей. Некоторые опасаются конфликтов между учащимися двух школ, которые теперь будут учиться в одном здании, а также учителями.



Учителя школы РТСУ сейчас собирают школьное имущество для переезда. Снос, по их словам, начнется уже в ближайшие дни.



Тема сноса зданий в Душанбе актуальна в связи с принятым генеральным планом развития города. Он предусматривает, среди прочего, отказ от жилых строений ниже пяти этажей. В настоящее время уже сносятся индивидуальные малоэтажные дома, составляющие значительную часть застройки. План по сносу также затронул ряд исторических зданий, включая помещение Русского драмтеатра имени Маяковского. Предполагалось, что может быть также снесена известная чайхана "Рохат", для расширения территории столичной администрации, однако недавно городские власти это опровергли. Источник - Фергана

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