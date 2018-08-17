В Алматинской области осудили вора за кражу рельсов

12:25 19.08.2018 За кражу рельсов на станции Лепсы в Алматинской области суд приговорил вора к 3,5 года ограничения свободы.



34-летний подсудимый орудовал с размахом. На его счету 66 украденных рельсов, оцененных железнодорожниками в 2,4 млн тенге. Свою добычу злоумышленник сдавал в пункты приема металлолома. Задержали дельца транспортные полицейские, часть добычи удалось вернуть на станцию Лепсы.



Свою вину в Саркандском районном суде вор признал полностью, но оправдывал свои действия отсутствием работы и тяжелым материальным положением. Источник - Экспресс-К

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534670700

