На казахстанско-узбекской границе снова транспортный коллапс

12:26 19.08.2018 Пробка из почти 200 большегрузов образовалась на казахстанско-узбекской границе в районе пункта пропуска "Бауыржан Конысбаев". Уже традиционная для южных рубежей проблема коснулась как казахстанских водителей, так и автовладельцев, следующих через Туркестанскую область транзитом.



Уже несколько дней прибывающие на границу большегрузы вынуждены простаивать в ожидании проезда по нескольку часов, а то и суток. Причину транспортного коллапса в таможенной службе области объясняют резким увеличением потока машин, следующих в Узбекистан из Казахстана. Попасть на территорию соседней страны как казахстанские, так и транзитные авто могут только через два пункта пропуска: "Бауыржан Конысбаев" в Туркестанской области и "Тажен" – в Мангыстауской.



Увеличение грузопотока связывается с развитием внешней торговли Узбекистана со странами ближнего и дальнего зарубежья. С марта нынешнего года он вырос почти в три раза. Пункт пропуска "Бауыржан Конысбаев" работает на пределе возможностей, пропуская в сутки до 250 машин, но и это не решает проблемы. Одной из дополнительных причин затора называется тотальное сканирование узбекистанскими таможенниками всех транспортных средств, осуществляемое с применением мобильного инспекционного-досмотрового комплекса.



К слову, перегруженный пункт пропуска в ближайшее время и вовсе будет закрыт. Здесь планируется многомесячная капитальная реконструкция. В период ее проведения весь грузопоток будет перенаправляться в пункты пропуска "Капламбек", "Атамекен" и "Казыгурт". Источник - Экспресс-К

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