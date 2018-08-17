Кипчак Ильтутмыш по праву считается самым великим индийским султаном (история), - "Э-К"

12:27 19.08.2018 Кипчак Ильтутмыш по праву считается самым великим индийским султаном



При нем Дели достиг пика своего расцвета. Ильтутмыш построил в индийской столице минарет Кутб-минар, который является одним из чудес света.



Шамсуддин Ильтутмыш занял индийский трон в 1216 году после султана Кутб-Ад-Дина Айбака, который имел афгано-тюркское происхождение. Сыновей у него не было, только три дочери. На одной из них и женился Ильтутмыш – один из самых храбрых воинов в армии Айбака. Так же, как и знаменитый султан Бейбарс, Ильтутмыш в детстве был рабом. Как известно, в средневековье на степных мальчиков велась настоящая охота. По традиции они становились гвардейцами.



Ильтутмыш расширил пределы своего государства, заняв земли, где ранее правили раджпутские князья. При кипчакском султане в Индии начал широко распространяться ислам. Ильтутмыш покровительствовал торговле и поэзии. Например, он щедро одаривал поэта Низами.



Воевать Ильтутмышу приходилось немало – он сражался с хорезмшахом Джелаладдином, которого изгнали монголы, и с тюркскими эмирами, правившими в Пакистане. Также султан покорил Бенгалию.



Примечательно, что после смерти Ильтутмыша власть унаследовала его дочь Разия. Она стала первой и единственной женщиной-мусульманкой на троне Дели. Всю жизнь она провела в седле, сражаясь за свою империю.



Алан ИСАЕВ | Астана Источник - Экспресс-К

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