Кто взорвал Италию? - Э.Лимонов

12:29 19.08.2018 Кто и почему взорвал Италию

Генуя, версия случившегося



Эдуард Лимонов



Фабула известна: на скоростной трассе А-10, соединяющей Геную с Савоной, обрушился мост, нависавший над речкой Польчавера и над кварталами города.



Целый пролет этого бетонно-стального сооружения, пролет длиной где-то метров в восемьдесят, рухнул с высоты 45 метров. В сети доступны и фото, и видео, выглядит это месиво бесчеловечно. На момент, когда я пишу эту статью, 39 погибших. В Италии объявлен национальный траур.



Оказалось, что в мае я проезжал совсем рядом, направляясь в Турин и Милан, и указатели завлекали: Genova. Была весна, и автострада выглядела приветливо.



Вот тебе и Genova!



Как обыкновенно бывает в таких случаях, версий катастрофы несколько.



Против версии изношенности моста (ну да, он строился с 1963 по 1967 год) работает тот факт, что совсем недавно - два года тому назад, в 2016-м - мост был реконструирован. И утверждают, что основательно. Итак, мост - его называют по имени архитектора мостом Моранди, длина его 1,2 км - был реконструирован уже согласно стандартам 2016 года.



Вообще-то, во всем мире мосты стараются строить так, чтобы они выдерживали эксплуатацию в течение около ста лет. Поскольку мост не дорога, его ремонтировать долгая и тяжелая история.



Версия разрушения моста вследствие непогоды (а шел дождь с порывами ветра, скорее ливень) также не представляется убедительной ввиду все той же 2016 года реконструкции.



На версии, что, мол, мост обрушился от удара молнии в одну из опор моста, стоит остановиться потому хотя бы, что она нравится итальянским и мировым СМИ.



Ударила молния. Кто это видел? Видели, есть очевидец. Он поведал о том, что увидел, итальянским СМИ.



"Примерно в 10:35 (11:35 по московскому времени. - Э. Л.) в основание одной из опор моста ударила молния. Сразу же после этого конструкция моста начала разрушаться, а затем и вовсе рухнула", - утверждает очевидец.



Специалисты же утверждают, что удар молнии не в силах свалить мощный железобетонный мост. Не в силах. Удар молнии для моста все равно что слону дробина. Самый большой ущерб от молнии для моста - она может оплавить в том месте, куда попала, металл. Лишь оплавить. У одной лишь опоры.



По моему мнению, мост взорвали.



При взрыве опоры моста обязательно была вспышка, которую очевидец описал как молнию.



Молния, как уже было сказано выше, не могла обрушить опору моста. Это не под силу молнии, но под силу нескольким килограммам взрывчатки.



Заместитель министра транспорта Италии Эдоардо Рикси: "Такой мост не рушится из-за удара молнии или из-за шторма, виновники должны быть найдены".



Кто взорвал? Чтобы понять кто, напомню недавние события.



Только что в Италии пришли к власти евроскептики и популисты вместе с националистами. Две самые крупные политические организации: "Лега" (Бывшая Ломбардская лига) во главе с Маттео Сальвини и "Пять звезд" во главе с Луиджи ди Майо.



Сальвини стал министром внутренних дел Италии и тотчас доказал, что новая правая коалиция не шутила, когда обещала избавить страну от мигрантов.



10 июня сего года Маттео Сальвини объявил об отказе принять в итальянских портах нелегальных мигрантов. А именно судно "Аквариус", принадлежащее организации SOS Mideterranee, с 629 мигрантами на борту - из них 123 несовершеннолетних, 11 детей и семь беременных. "Аквариус" был вынужден было искать причал на Мальте, где ему тоже отказали. В конце концов судно приняла Испания, где у власти социалисты.



А уже 16 июня Сальвини заявил, что Италия не готова принять два новых судна с нелегальными мигрантами: Lifeline и Seefuchs.



Сальвини обратился ко всем этим господам, наладившим общими усилиями контрабандистов и правозащитников грязный бизнес по доставке нелегальных мигрантов в Европу через Италию.



"И пусть этим господам станет известно, что Италия больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, и потому им придется искать другие порты - не итальянские, куда они смогут направиться", - написал Сальвини у себя в Facebook.



Таким образом, Италия нанесла серьезный удар по основному маршруту нелегальной миграции из Африки в Европу.



Многих итальянцев это радует. Но вот исламских экстремистов никак не радует, они реагируют с точностью до наоборот.



Я считаю, что мост Моранди взорвали. Они. В отместку. Страшная месть.



Вы возражаете? А что, они не казнили европейцев только за их национальную принадлежность? Не поджаривали в железных клетках шиитов только лишь за их религиозную принадлежность?



Могло быть и хуже. Могло быть кровавей. Еще кровавей.



"Шел дождь. Из-за летних каникул и плохой погоды машин на мосту было немного".



И еще одно сходное воспоминание - уже далекое, но относящееся к делу. Помните ледник в Кармадонском ущелье, который ни с того ни с сего со страшной скоростью помчался вниз и похоронил под собой съемочную группу Сергея Бодрова? Ну нашего актера и режиссера, который "Брат" и "Брат 2"?



Это какой год был? Это был сентябрь 2002-го. Шла еще вторая чеченская война.



Тогда, тотчас после гибели группы Бодрова, я помню, увидел в одной из газет карту - схему ледника Колка. Согласно схеме, ледник держался на трех точках опоры. Достаточно было взорвать одну из них, чтобы ледник сорвался в ущелье.



Я и тогда был убежден, и сейчас убежден, что одну из точек опоры взорвали.



Вы ведь помните, как популярны были "Брат" и "Брат 2". А в горах было достаточно и взрывчатки, и исполнителей.



Когда я в мае посещал Милан, Турин, Варезе, выступал там, занимаясь промоушен одной из моих книг, однопартийцы Сальвини находились в радостном возбуждении от предстоящего формирования правительства.



Они клялись, что исполнят свои предвыборные обещания, данные итальянскому народу, и остановят дестабилизирующую страну нелегальную миграцию. Вот выполняют. Они даже похвалялись, что выведут страну из НАТО. Ну это мы увидим.



Молния, говорите...



А я утверждаю, что взрыв. Источник - Завтра

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