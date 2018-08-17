Эксперт оценил желание Трампа передать действия США в Афганистане ЧВК

00:03 20.08.2018 Эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о заинтересованности президента США Дональда Трампа в предложении Эрика Принса - основателя частной военной компании Academi, прежде известной как Blackwater, - о передаче большой части действий ВС США в Афганистане частным подрядчикам.



"Я думаю, что если это действительно будет что-то вроде полуконсультативной-полувоенной организации, то такое нововведение особо ничего не изменит. Это решение, может быть, в чем-то и выгодно, оно снимает с США целый ряд проблем, но в общем и целом, с военной точки зрения даже самые обученные наемники вряд ли способны переломить ситуацию. Они могут просто зачистить несколько уездов или провинцию. Сейчас Соединенные Штаты тоже действуют консультативно, у них есть авиационная поддержка. Они, как могут, пытаются наставлять афганские войска и помогают им воевать. Но это не слишком эффективно. Талибы не встречают особого квалифицированного противодействия. У афганской армии плохая разведка. Вряд ли наемники в состоянии это принципиально улучшить", - сказал Верхотуров.



Он также отметил, что успешность привлечения частного подрядчика к военным операциям в таком сложном регионе будет зависеть от многих факторов.



"В Совете безопасности США выражают опасения потому, что у этого решения есть много политических моментов и рисков, которые сейчас трудно просчитать", - заключил эксперт.



Ранее телеканал NBC сообщал, что военные чиновники в США выразили опасение в связи с заинтересованностью Дональда Трампа в предложении Эрика Принса.



Анна Лушникова Источник - RT

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