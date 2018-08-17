|"Миссис Россия - 2018" стала жительница Твери Анна Телегина
00:38 20.08.2018
Выбрана новая "Миссис Россия"
Жительница Твери Анна Телегина стала обладательницей титула "Миссис Россия 2018". Об этом сообщает Пятый канал.
Финал конкурса состоялся в субботу, 18 августа, в московском молодежном центре "Планета КВН". За корону из уникального хохломского золота боролись 30 участниц.
Награду Телегиной вручила "Миссис Россия 2017" Полина Диброва.
Первой вице-миссис конкурса стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй - Евгения Бурло из Геленджика.
В состав жюри вошли шоумен Дмитрий Дибров, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизер Иса Багиров и боец Адам Бакаев.
В январе этого года 19-летняя жительница Перми Дарья Хохлова завоевала титул "Мисс бикини мира". Помимо этого, россиянка оказалась среди 15 самых красивых девушек на международном конкурсе "Мисс Туризм мира" в Малайзии. Это был первый международный конкурс для Хохловой, однако в России она уже завоевала несколько титулов: "Юная Краса России", "Miss Diamond Star" и "Мисс Жемчужина России".