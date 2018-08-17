"Миссис Россия - 2018" стала жительница Твери Анна Телегина

00:38 20.08.2018 Выбрана новая "Миссис Россия"



Жительница Твери Анна Телегина стала обладательницей титула "Миссис Россия 2018". Об этом сообщает Пятый канал.



Финал конкурса состоялся в субботу, 18 августа, в московском молодежном центре "Планета КВН". За корону из уникального хохломского золота боролись 30 участниц.



Награду Телегиной вручила "Миссис Россия 2017" Полина Диброва.



Первой вице-миссис конкурса стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй - Евгения Бурло из Геленджика.



В состав жюри вошли шоумен Дмитрий Дибров, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизер Иса Багиров и боец Адам Бакаев.









В январе этого года 19-летняя жительница Перми Дарья Хохлова завоевала титул "Мисс бикини мира". Помимо этого, россиянка оказалась среди 15 самых красивых девушек на международном конкурсе "Мисс Туризм мира" в Малайзии. Это был первый международный конкурс для Хохловой, однако в России она уже завоевала несколько титулов: "Юная Краса России", "Miss Diamond Star" и "Мисс Жемчужина России". Источник - Lenta.ru

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