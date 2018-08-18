 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Талибы собрались с визитом в Москву
07:22 20.08.2018

Делегация движения "Талибан" в сентябре собирается посетить Москву. Об этом сообщает агентство Pahjwok со ссылкой на источник в Кабуле. Ее собирается возглавить руководитель политического офиса талибов, расположенного в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай.
Ранее представитель российского МИДа Замир Кабулов сообщил, что талибы могут присутствовать на встрече московского формата по Афганистану, которая намечена на начало сентября (консультаций по афганскому урегулированию, в которых принимают участие представители стран Центральной Азии и России). При этом он не подтвердил, что они точно приедут.

Дипломатический источник в России рассказал , что "приглашение, кажется, им уже направлено". Он также добавил, что статус запрещенной организации в РФ для "Талибана" может быть упразднен.

"Запрет на любые контакты с талибами контрпродуктивен и даже вреден. Вероятно, термин "запрещенная на территории РФ организация" будет снят. Нашим интересам они не угрожают, как и нашим союзникам", - заявил источник. Отвечать на вопрос, означает ли это возможность поставок талибам оружия "для вооруженной борьбы как с официальным проамериканским режимом в Кабуле, так и запрещенным ИГИЛ", он отказался, сказав лишь, что "проблема вооружения любой оппозиции решается в индивидуальном порядке".

Россию неоднократно обвиняли в военной и финансовой поддержке талибов, противостоящих афганским властям и их западным союзникам. Официальная Москва это отрицала, хотя и признавала, что у российской стороны с "Талибаном" есть общие интересы, касающиеся борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ).

Среди прочего командующий силами США и НАТО в Афганистане, генерал Джон Николсон заявил , что Россия передает талибам оружие через границу с Таджикистаном, используя в качестве прикрытия военные учения. До этого в прессе появилась информация, со ссылкой на талибов и афганских чиновников, что Россия снабжает движение нефтепродуктами, которые затем продаются в Кабуле. На официальном уровне это отрицалось.

Исламистское движение "Талибан" правило Афганистаном во второй половине 1990-х годов. Его правление было прекращено в результате военной кампании, организованной США после терактов 11 сентября 2001 года. Однако талибы по-прежнему контролируют значительную часть территории страны, в подконтрольным им районах фактически действуют параллельные структуры власти. При этом они, как и боевики ИГ, периодически устраивают теракты, в которых гибнут представители силовых структур и гражданское население.

Руководство Афганистана пытается вести с ними переговоры, но они пока не принесли результатов. Переговоры между ними на своей территории предлагал также провести Узбекистан. Известно, что его недавно посещала делегация талибов, которую приняли в министерстве иностранных дел.

18 авг. 18

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534738920
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