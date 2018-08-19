Гастарбайтерам нашли в РФ отечественную замену, - Е.Трифонова

07:24 20.08.2018 Россиянам вместо выхода на пенсию предлагают идти в сферу обслуживания



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



19 авг. 18



В Общественной палате (ОП) РФ обсудили изменения в миграционной политике, положительно оценив общее ужесточение требований к приезжим. В результате гастарбайтеры выходят из тени, совершают меньше правонарушений. При этом было заявлено, что их возможный отток из России уже не является негативным фактором. Предполагается, что после пенсионной реформы можно будет заместить мигрантов российскими гражданами старшего трудоспособного возраста.



По данным МВД, в настоящее время в России более 10 млн мигрантов, 85% из которых – жители стран СНГ. В этом году примерно 537 тыс. иностранцев находятся в РФ на основании разрешений на временное проживание, около 605 тыс. имеют вид на жительство. Примерно 2,6 млн мигрантов пребывают в стране нелегально.



В ходе дискуссии в ОП был сформулирован такой подход: необходимо разделить приезжих на три категории. Это соотечественники, которым необходимо помогать в переселении, и высококвалифицированные иностранные специалисты, которые тоже приветствуются. Третья группа – это в целом нежелательный контингент, поскольку эти люди плохо знают русский язык и являются носителями иной культуры.



"Они склонны к нарушению закона, несут риски увеличения уровня преступности, террористической опасности, увеличения нагрузки на социальную инфраструктуру, то есть фактического снижения уровня жизни российских граждан" – вот так охарактеризовали этих мигрантов в ОП. Как раз их и предлагается вытеснять из некоторых трудовых секторов, прежде всего сферы услуг и торговли, чтобы отдать вакансии тем россиянам, которым придется еще подождать выхода на пенсию.



По словам зампреда комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максима Григорьева, денежные переводы гастарбайтеров из РФ составляют сотни миллионов долларов в год, это "серьезные потери для российской экономики". Эксперт заявил, что раз изменения пенсионного законодательства повлекут за собой увеличение числа трудоспособного населения за счет старшего поколения, то надо принимать определенные решения в миграционной политике. "Конечно, пенсионеров на стройку мы не отправим, а вот в сфере обслуживания и торговли представители старшего поколения могли бы найти работу", – считает Григорьев.



И в МВД уже сообщили, что нет необходимости упрощать процедуру получения российского гражданства для иностранцев. Ныне готовящихся изменений будет вполне достаточно – это и выдача паспортов талантливым студентам из-за рубежа, и отмена экзамена по русскому языку для граждан Украины и Белоруссии, подчеркнула замначальника управления по вопросам гражданства Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Сокольцова.



Член ОП Владимир Винницкий отметил несомненную пользу от постепенного ужесточения миграционного законодательства. По его словам, приезжие стали активнее легализовываться, официально трудоустраиваться, а значит, платить налоги, а также стали реже нарушать законы. По его данным, если доля нелегалов в 2016 году составляла от 36% всех приезжих, то в начале этого года данный показатель снизился до 25%.



По статистике, за прошлый год суды вынесли свыше 93 тыс. решений об административном выдворении. При этом в каждом втором случае – в принудительном порядке. В прошлом году полицейские задержали около 2,8 тыс. иностранных граждан, преимущественно из стран СНГ, за участие в этнических конфликтах. А еще выявили около 1,7 млн административных правонарушений в сфере миграции.



Сейчас Министерство труда и МВД совместно готовят законопроект, который, по идее, позволит вычислять нелегальных работников среди иностранных граждан, которые трудятся в РФ по патенту, а их работодателей заставлять платить страховые взносы. Как сообщил глава Минтруда Максим Топилин, контрольные полномочия над гастарбайтерами с патентами получит Роструд.



По словам председателя комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосифа Дискина, со следующего года начинается и активная работа по интеграции приезжих. Осенью, напомнил он, будет рассматриваться законопроект Федерального агентства по делам национальностей, которым вводятся понятия "социальная и культурная адаптация" и "интеграция" иностранцев. В этом документе также предусмотрено, что иностранцев, желающих работать в России, будут готовить и обучать, а также оформлять им необходимые документы еще в их странах.



Правозащитница Людмила Лукашева, в свою очередь, выступила за корректировку главы 8 закона "О гражданстве", чтобы максимально упростить процедуру признания соотечественников гражданами РФ. Она сообщала, что после вступления России в Европейскую конвенцию о защите прав человека из бюджета было выплачено уже более 20 млрд руб. по тем постановлениям Страсбургского суда, которые были вынесены по беженцам, мигрантам и иным лицам, заинтересованным в российском гражданстве. Источник - независимая газета

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