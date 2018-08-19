 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Основным противником США стал Китай, - В.Скосырев
07:28 20.08.2018

Вашингтон обвиняет Пекин в экономической и территориальной экспансии

Владимир Скосырев

19 авг. 18

"Дураки, которые смотрят только на Россию, должны начать смотреть в другую сторону – на Китай", – написал президент США Дональд Трамп в Twitter. По словам американских комментаторов, курс Вашингтона в отношении Пекина стал более конфронтационным. Свидетельством тому и доклад Пентагона Конгрессу, где говорится, что китайские ВВС отрабатывают на учениях удары по базам США на Тихом океане и по Тайваню. Однако, как подчеркивает эксперт, упор на Китай в американской стратегии не означает, что улучшатся отношения США с Россией.

В течение 18 месяцев Вашингтон изображал Северную Корею как главную угрозу национальной безопасности. Но в политике США произошел сдвиг. Фокус внимания администрации Трампа сместился в сторону Китая.

Происходит эскалация торговой войны. В новом военном бюджете разработаны меры, направленные на то, чтобы не допустить установления китайского контроля над западной частью Индийского океана.

Как пишет Washington Post, более враждебная риторика в отношении Китая означает, что Трамп и его советники пришли к выводу, что коммунистический Китай стал "злобной" державой, прямым конкурентом и противником. Это связано с тем, что председатель КНР Си Цзиньпин укрепил власть внутри страны и стал более агрессивно претворять свою повестку дня как в экономике, так и в области территориальной экспансии.

В определенной степени эту оценку политики КНР разделяют и многие аналитики в Вашингтоне. Такая позиция Белого дома означает резкий отход от курса предыдущей администрации. Президент Барак Обама стремился сотрудничать с Пекином по таким глобальным инициативам, как Парижское соглашение по климату и ядерная сделка с Ираном. Это, с точки зрения Обамы, побуждало Пекин вести себя более ответственно на международной арене. Трамп вывел США из обеих этих договоренностей.

То, что Трампа больше всего заботит Китай, показало заседание кабинета в минувший четверг, которое было доступно для репортеров. Во время дискуссии президент обвинил Китай в том, что он ослабил экономическое давление на Северную Корею и наводнил США опиоидными лекарствами, которые у пациентов вызывают привыкание.

А ведь во время встречи с Си Цзиньпином весной 2017 года Трамп называл его хорошим другом. Но настроение президента изменилось после того, как над его договоренностью с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном сгустились тучи. Трамп надеялся, что Си нажмет на Кима, но такого не случилось. Все это отразилось на торговом споре между США и Китаем.

Администрация Трампа пытается применить хирургию с помощью пилы и требует безоговорочной капитуляции, говорит Дэниэл Рассел, который был консультантом по Азии в администрации Обамы. В то же время акцент на Китай не предвещает никаких позитивных сдвигов в политике США в отношении России.

В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил: "В соответствии со стратегией национальной безопасности, которую Трамп одобрил в декабре 2017-го, а также военной стратегией США, принятой в феврале этого года, Китай и Россия являются главными противниками США. Это нашло отражение и в оборонном планировании, в оборонном бюджете, в американских оценках китайской военной мощи, которые вызвали резко негативную реакцию со стороны Китая. Нынешняя американская администрация действует достаточно последовательно".

Что касается американо-российских отношений, то они, по мнению эксперта, ни в коей мере не могут улучшиться. Экономические санкции против РФ, введенные США, – это надолго. "Можно по этому поводу негодовать. Но тут ничего измениться не может, – убежден Батюк. – Рассчитывать на поступательное развитие торгово-экономических связей России с США не приходится. Кроме того, сохраняются очень серьезные противоречия мировоззренческого и идеологического характера между США и РФ. Такого идеологического разлома нет в российско-китайских отношениях. Американские эксперты считают: было бы очень хорошо перетянуть Россию на сторону США и добиться изоляции Китая. Но это не проблема сегодняшнего дня или обозримого будущего".

На минувшей неделе Пентагон опубликовал ежегодный доклад с оценкой военных планов Китая. В нем говорится, что китайские военные летчики в ходе учений отрабатывают удары по американским военным базам на Тихом океане и по целям на Тайване. Министерство обороны Китая заявило, что Пентагон искажает стратегию КНР. Все американские доводы – чистой воды догадки.

Источник - ng.ru
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