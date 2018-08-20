С орденом, но без конфет. Напишут ли в учебниках истории про визит Рахмона к Мирзиееву

07:41 20.08.2018 20.08.2018



Спустя почти двадцать лет в Узбекистан с государственным визитом прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Все эти годы из-за конфликта первых лиц две страны находились фактически в состоянии холодной войны - между республиками было прервано авиасообщение, отменены автобусные рейсы, железнодорожные пути были и вовсе демонтированы, а часть общей границы заминирована.



Однако с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиеева началось сближение, яркой точкой которого стал визит узбекского президента в Душанбе в марте этого года. Тогда было принято сразу несколько важных решений, некоторые из которых имели по-настоящему историческое значение, а именно: отмена виз для взаимных поездок граждан обеих стран в течение месяца и возобновление работы всех 16 пунктов пропуска на границе. Тогда же Мирзиеев пригласил Рахмона посетить Узбекистан с ответным визитом.



Стратегические отношения



Прибыв 17 августа в Ташкент, президент Таджикистана первым делом отправился на площадь Мустакиллик и возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма. После этого он отправился на переговоры с Мирзиеевым в президентскую резиденцию Куксарой. После официальной встречи глав государств в узком формате Шавкат Мирзиеев заявил, что в Узбекистане рассматривают визит Рахмона как важное политическое событие и хотят, чтобы он стал историческим.



Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев после подписания стратегических соглашений. Фото пресс-службы президента Узбекистана



После этого прошла встреча делегаций в расширенном составе, во время которой особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству. Было отмечено, что с начала года состоялось более 50 встреч на различных уровнях, а межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству собиралась на заседания четыре раза. Отмечая рост взаимной торговли, Мирзиеев заявил, что реальный потенциал взаимного товарооборота - $1 млрд. В марте стороны называли цифру в два раза меньше - $500 млн. До такой отметки они договорились довести товарооборот к 2020 году.



Встречи в узком и расширенном составе закончились церемонией подписания документов. Самым важным из них стал Договор о стратегическом партнерстве. Комментируя подписание этого договора, президент Узбекистана всячески подчеркивал его значимость. "Это документ, который останется в истории. Пройдет много-много веков, а люди будут говорить, что в Ташкенте был подписан такой договор между руководителями двух стран", - сказал он.



Помимо этого договора также были подписаны соглашения: о размещении посольства Узбекистана в Таджикистане и посольства Таджикистана в Узбекистане; о сотрудничестве между Комитетом религии, упорядочения традиций, торжеств и обрядов Таджикистана и Комитетом по делам религий Узбекистана; о взаимном признании документов об образовании государственного образца и сотрудничестве в сфере повышения квалификации работников сферы образования; о сотрудничестве в сфере антимонопольной политики и защиты прав потребителей; о военно-техническом сотрудничестве; об обмене меморандумами по ратификации договора об отдельных участках общей границы.



Также соглашения и договоры о сотрудничестве подписали министерства юстиции, академии наук, инспекции по карантину растений, молодежные комитеты, федерации профсоюзов, госорганы, отвечающие за телерадиовещание. Были также заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Сурхандарьинской и Хатлонской, Самаркандской и Согдийской областями. Всего было подписано 27 документов.



ГЭС и Сарез



Помимо этих соглашений Рахмон и Мирзиеев договорились и по другим важным вопросам, что стало известно из совместного заявления президентов по итогам переговоров. В этом документе отмечается, что стороны решили проработать перспективы строительства двух гидроэлектростанций общей мощностью 320 МВт на территории Таджикистана на реке Зарафшан. Также главы государств поручили межправительственной комиссии изучить вопрос использования пресной воды Сарезского озера для питьевых нужд обеих стран. При этом тема строительства Рогунской ГЭС, которая стала важным элементом мартовских переговоров, в этот раз публично не поднималась.



Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев на вечере Дружбы народов Узбекистана и Таджикистана. Фото пресс-службы президента Узбекистана



Также в совместном заявлении президенты пообещали продолжить работу по дальнейшей либерализации взаимных поездок граждан двух стран, сообщили о поручениях правительствам расширить сеть учебных заведений с таджикским и узбекским языками обучения, наладить обмен учебной, научной и художественной литературой и оказать поддержку переводам литературных произведений. Кроме того, руководители республик договорились завершить разминирование приграничных территорий до конца 2019 года.



Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев на выставке товаров из Таджикистана. Фото пресс-службы президента Узбекистана



В ходе визита президенты обменялись и традиционными дарственными жестами. Мирзиеев вручил Рахмону орден "Эл-юрт Хурмати" ("Уважаемому народом и Родиной") за укрепление дружбы и добрососедства и расширение связей между странами. Президент Таджикистана, в свою очередь, преподнес коллеге сборники классиков таджикской и узбекской литературы, в том числе сборник произведений Алишера Навои "Чашмаи хирад".



Первый день визита Рахмона закончился посещением выставки промышленной продукции "Произведено в Таджикистане", ташкентского завода бытовой техники "Артель" и концерта таджикских и узбекских артистов "Вечер дружбы". На следующий день президент Таджикистана провел встречи с премьер-министром и спикером парламента Узбекистана и отправился в Самарканд, где вместе с Мирзиеевым посетил обсерваторию Мирзо Улугбека, музей "Афросиаб", гробницу Амира Тимура и площадь Регистан. Из Самарканда Рахмон отбыл обратно в Таджикистан.



Разговор на равных



Визит таджикского президента по всем формальным процедурам и ритуалам был практически зеркальной копией визита Мирзиеева в Душанбе. В обоих случаях главы государств лично встречали и провожали друг друга в аэропортах. Выставка "Произведено в Таджикистане" повторила формат выставки "Произведено в Узбекистане", организованной в марте в таджикской столице. То же - с концертами артистов. Обоим визитам предшествовал бизнес-форум (в Душанбе заключили договоров на $620 млн, а в Ташкенте на $103 млн). Обмен книгами классиков и даже одинаковое количество подписанных соглашений - все было призвано подчеркнуть равный статус и взаимность сторон.



Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев в комплексе Регистан. Фото пресс-службы презхидента Узбекистана



Тем не менее эти визиты не кажутся одинаковыми по произведенному эффекту. Важные договоры и презентация больших намерений имели место в обоих случаях, однако решения, принятые в марте напрямую касались тысяч людей и их трудностей, и поэтому стали настоящим прорывом. Попадет ли договор о стратегическом сотрудничестве в историю, как это предсказал Мирзиеев, еще предстоит увидеть, а вот отмена виз уже стала ценной частью истории многих семей по обе стороны границы.



При этом визит Рахмона подтвердил серьезность обоюдного движения к сотрудничеству. Хотя Мирзиеев и в марте, и сейчас, заявлял, что нерешенных вопросов между странами не осталось, очевидно, что направлений работы еще достаточно, и в этом смысле демонстрация взаимного расположения и удовольствия от диалога способна придать дополнительную динамику взаимодействию стран. Закрепить достигнутые успехи кажется важным, так как за эти последние полтора года было действительно достигнуто немало.



Республики восстановили транспортное сообщение. Сейчас между странами действуют три авиарейса, 12 автобусных маршрутов, открыто железнодорожное сообщение по маршруту Галаба - Амузанг - Хушади, соединяющему Сурхандарьинскую область Узбекистана и Хатлонскую область Таджикистана. Страны договорились о транзитных железнодорожных поездках. В Шахритузском районе, на стыке границ Узбекистана, Таджикистана и Афганистана пограничники двух стран провели первые в истории совместные военные учения. Активно развивается экономическое сотрудничество: за первую половину 2018 года товарооборот между двумя странами составил $117 млн, что в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года ($58,6 млн). Узбекистан принял решение о продаже соседям газа по цене вдвое ниже рыночной, а Таджикистан в ответ начал экспортировать в Узбекистан электроэнергию.



Шавкат Мирзиеев провожает Эмомали Рахмона в аэропорту Самарканда. Фото пресс-службы президента Узбекистана



Несмотря на это в отношениях стран не обходится без трудностей: после открытия границы таджикские власти объявили запрет на импорт ряда продовольственных товаров из Узбекистана, в частности, яиц и конфет. Об этом были и официальные сообщения, об этом рассказывали и предприниматели из приграничных областей Таджикистана, однако незадолго до визита Рахмона в Узбекистан, "Таджикстандарт" заявил, что такого запрета не существует.



Тем не менее, происходящие перемены настолько многочисленны и масштабны, что, кажется, обратить их вспять уже не получится. Пока далеко не все договоренности и соглашения начали работать и приносить результаты, но уже сейчас понятно (даже если отмести в сторону весь присущий взаимным контактам постсоветско-азиатский пафос), что отношения между Узбекистаном и Таджикистаном действительно вступили в новую эру, которая сулит блага не только жителям двух стран, но всему региону.



Егор Петров Источник - Фергана

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