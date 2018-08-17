 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 19.08.2018
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Суббота, 18.08.2018
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Пятница, 17.08.2018
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В Кремлевском музее нашли портрет хивинского визиря-реформатора Исломхужи
08:39 20.08.2018

ПОРТРЕТ ХИВИНСКОГО ВИЗИРЯ НАШЛИ В ОРУЖЕЙНО ПАЛАТЕ
Российский центр архивов помог авторам исторического фильма найти подлинный портрет визиря Хивинского ханства Исломхужи, рассказал кинорежиссер Жахонгир Ахмедов.

По словам создателя картины, благодаря министерству культуры и посольству России был найден нужный портрет, отправленный царским генералом Кауфманом в Россию в 1874 году. Он хранился в музее Оружейной палаты Кремля.

Узбекские специалисты сфотографировали его, и копия этого портрета подарена Национальным агентством "Узбеккино" дворцу Нуруллабай в Ичан-Кале в современном Хорезме.

Фильм повествует о главе правительства, который проводил большие реформы в Хиве после ее взятия русскими в конце XIX – начале XX века и о его трагической гибели. Съемки исторической картины продолжались пять лет.

Источник - Вести.uz
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