В Кремлевском музее нашли портрет хивинского визиря-реформатора Исломхужи

08:39 20.08.2018 ПОРТРЕТ ХИВИНСКОГО ВИЗИРЯ НАШЛИ В ОРУЖЕЙНО ПАЛАТЕ

Российский центр архивов помог авторам исторического фильма найти подлинный портрет визиря Хивинского ханства Исломхужи, рассказал кинорежиссер Жахонгир Ахмедов.



По словам создателя картины, благодаря министерству культуры и посольству России был найден нужный портрет, отправленный царским генералом Кауфманом в Россию в 1874 году. Он хранился в музее Оружейной палаты Кремля.



Узбекские специалисты сфотографировали его, и копия этого портрета подарена Национальным агентством "Узбеккино" дворцу Нуруллабай в Ичан-Кале в современном Хорезме.



Фильм повествует о главе правительства, который проводил большие реформы в Хиве после ее взятия русскими в конце XIX – начале XX века и о его трагической гибели. Съемки исторической картины продолжались пять лет. Источник - Вести.uz

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