|В Кремлевском музее нашли портрет хивинского визиря-реформатора Исломхужи
08:39 20.08.2018
ПОРТРЕТ ХИВИНСКОГО ВИЗИРЯ НАШЛИ В ОРУЖЕЙНО ПАЛАТЕ
Российский центр архивов помог авторам исторического фильма найти подлинный портрет визиря Хивинского ханства Исломхужи, рассказал кинорежиссер Жахонгир Ахмедов.
По словам создателя картины, благодаря министерству культуры и посольству России был найден нужный портрет, отправленный царским генералом Кауфманом в Россию в 1874 году. Он хранился в музее Оружейной палаты Кремля.
Узбекские специалисты сфотографировали его, и копия этого портрета подарена Национальным агентством "Узбеккино" дворцу Нуруллабай в Ичан-Кале в современном Хорезме.
Фильм повествует о главе правительства, который проводил большие реформы в Хиве после ее взятия русскими в конце XIX – начале XX века и о его трагической гибели. Съемки исторической картины продолжались пять лет.