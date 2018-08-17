Школы зла. С начала года в Узбекистане обнаружено 116 нелегальных "хиджра" - исламских школ

08:44 20.08.2018 ШКОЛЫ ЗЛА

С начала года в Узбекистане обнаружено 116 нелегальных "хиджра" - исламских школ. И это очень встревожило…



Так, подпольное обучение детей религии велось в мечети "Катартал" Чиланзарского района столицы. Здесь помощник имама Равшан Ганиев "просвещал" 16 детей, из которых младший - второклассник, а старший – студент колледжа.



В Андижанской области наставником ислама "назначил" себя простой ремесленник Носирбек Тургунов. В полуподвале своего дома он собирал мальчиков 5-6 лет, бил и морил голодом, сажал под замок.



В Сырдарье Шерали Ибодов, последователь секты "Тарикат", вообще до смерти забил шестилетнего малыша..



Под Ташкентом обнаружилась исламская школа Мухаббат Рузиевой, сторонницы "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ и РУ). И, к сожалению, это далеко не единичные случаи. Обратим внимание, что за весь 2017 год сотрудники госбезопасности нашли только 33 подобные школы.



Президент страны Шавкат Мирзиеев заметил, что "мы являемся наследниками великого достояния исламской культуры… Мы много говорим, но не все делаем для того, чтобы донести истинную гуманистическую суть ислама". Глава государства дал прямые поручения наладить в каждой махалле работу религиозных и общественных деятелей, способных доступно и убедительно заниматься разъяснительной и просветительской работой, поднять квалификацию имам-хатибов.



И это не только благие пожелания. Около 17 тысяч "заблудших", запутавшихся в сетях фанатизма, были прощены и вернулись к нормальной жизни из мест лишения свободы..



И что же? Мы видим, часть общества не слышит президента, находятся такие, кто, пользуясь свободой, миролюбием руководства страны, продолжают все ответы на сложные вопросы современной жизни сводить к Корану.



Чем это объяснить?



Первые исламские подпольные школы появились на излете советской власти, часть из которых позже превратилась в крупные исламские центры. Особенно бурно шел процесс в Ферганской долине, оказавшейся очень восприимчивым к исламскому фундаментализму.



В Узбекистане тогда появились эмиссары "Хизбут-Тахрира", салафитов, вахабиттов, экстремистских учений родом из Пакистана, Афганистана, Ирана, Египта, Турции. Многие молодые люди поехали на учебу в медресе Ближнего Востока, "забыв" о том, что именно наша родина подарила мусульманскому миру Аль-Термези, Аль-Бухари, Накшбанди, других великих толкователей веры.



Плоды этого "просвещения" выдались горькими. Уличные волнения в Намангане, прорыв боевиков ИДУ в горах Кашкадарьи, взрывы в Ташкенте, мятеж в Андижане – за всем этим стояли фанатики, рвущие к власти под фальшивыми знаменами "истинного ислама". Тысячи и тысячи наших доверчивых юношей нашли смерть в Афганистане после вторжения туда войск НАТО, под бомбами и снарядами в рядах ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. А какой урон наносят репутации нашей родины все эти теракты в Стамбуле, Стокгольме, Москве, Нью-Йорке в исполнении наших молодых граждан!



Я не понимаю, о чем думают родители, отдавая своих детей в подпольные школы. Как можно ребенку не давать даже шанса на свободу мышления, на поиск своего мировоззрения, места в жизни. Ведь в этом случае мимо него пройдет все богатство философии, науки, литературы, искусства, технического прогресса, он не научится жить среди людей другой веры и национальности, что зачастую совершенно гибельно в нынешнем мире.



Совершенно очевидно, что религия, в частности, ислам, лишь часть жизни. И крайне неправильно, даже с точки зрения воспитания молодежи, все сводить к исламским истинам.



Почему родителей не смущает, что эти школы нелегальные? Мне кажется, что это в первую очередь вызывает подозрение по отношению к "учителям". А также бросает тень на сам ислам.



Отчего веру более миллиарда человек на земле надо "проходить" тайно, скрываясь от властей, от соседей, наконец, от ровесников детей. А как посмотрят на такие "заведения" наши друзья из христиан, иудеев, представители других конфессий?



Можно только приветствовать, что в узбекских школах, вслед за Россией, хотят ввести уроки религиоведения. Пусть поздновато, но польза будет несомненной.



Очень хорошо, что правительство вплотную озаботилось миллионами наших сограждан, работающих за рубежом. В России, например, открываются сразу несколько консульств, заработал "оргнабор", разрешены языковые и профессиональные курсы для отправляющих за рубеж. Все это только поможет неокрепшим душам не попасть в сети фанатиков на чужбине.



И опять обращаюсь к родителям. Нельзя, даже если вы очень заняты, передоверять воспитание ваших детей "чужим дядям". Найдите минуту-другую, чтобы просто расспросить свое чадо, рассказать ему о жизни дедушки и бабушки, растолковать основы веры, взаимоотношений с людьми. Иначе вы рискуете потерять ребенка, который станет игрушкой, оружием смерти в руках закулисных "борцов".



Перед обществом, считаю, стоит главный вопрос. Станет ислам, как он и был рожден, источником добра, милосердия, просвещения. Или напротив, попав в руки фанатиков и политических спекулянтов, повяжет наши мечты и надежды на будущее, сделает людей бескрылыми, замкнутыми, лишенными любознательности ко всему многообразию жизни?



Именно здесь проверяются истинные чувства любви к своей Родине, желания ей счастья, здоровья и мира.



А.Ходжаев Источник - Вести.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534743840

