Казахстан вводит запрет на ввоз российского бензина. На 3 месяца

10:19 20.08.2018 Казахстан вводит запрет на ввоз российского бензина



Министр энергетики Казахстана подписал приказ от 3 июля 2018 года "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации", сообщает Zakon.kz.



Согласно документу, введен запрет ввоза в Казахстан бензина из России сроком на три месяца железнодорожным транспортом.



Приказ вводится в действие после 26 августа.



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Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 3 июля 2018 года № 262

О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации



В соответствии с пунктом 9 Приложения к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и пунктом 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности" ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 - 2710 12 590 0).



2. Департаменту развития нефтяной промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:



1) уведомление Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;



2) уведомление акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" (по согласованию) о принятии мер по реализации пункта 1 настоящего приказа в установленном законодательством порядке;



3) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;



4) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;



..... Источник - Zakon.kz

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