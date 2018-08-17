"Ельцин пытался сбежать": Руцкой раскрыл неожиданные детали августовского путча-1991

10:23 20.08.2018 Воспоминания обиженного человека



Боевой генерал авиации Александр Руцкой очень много сделал для того, чтобы Борис Ельцин пришел к власти. Он поддержал президента, и его выбор одобрила тогда немалая часть колеблющихся коммунистов. Сам же Руцкой, став вице-президентом, поначалу верно служил своему патрону. Особенно это его служение проявилось в те "три счастливых дня" (а для кого-то несчастных), когда ГКЧП попытался перехватить власть. То был путч, в котором Руцкой защищал независимость и Конституцию РФ. Но после победы демократии быстро разочаровался в содеянном и перешел уже в жесткую оппозицию Ельцину. Но это совсем другая история. Пока же бывший вице-президент вспоминает то, что случилось в августе 1991-го. Да, человек меняется. Взгляды Руцкого с тех пор изменились кардинально.



"Я сказал Крючкову, что Горбачева нужно немедленно освободить от должности"



- Александр Владимирович, где вы были 19 августа 1991 года?



- Странный вопрос. Все знают, где я был и что делал, возглавляя оборону здания Верховного Совета РСФСР (Белого дома).



- Да нет, это шутка такая, тогда всех об этом спрашивали. Вы знали, предполагали, чувствовали, что затевается что-то от окружения Горбачева?



- Предполагать, чувствовать, что затевается что-то, не было необходимости - и так все было понятно. Страна находилась в глубоком экономическом кризисе, вертикаль власти разрушена отменой 6-й статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии, в союзных республиках - разброд и шатания, разгул сепаратизма, кровавые разборки, бардак в промышленном и военно-промышленном комплексе, в Вооруженных силах. Внешняя политика - политика проститутки: давать всем без разбора. Политическая анархия и безрассудство назывались перестройкой. Итоги перестройки вынудили Горбачева в марте 1991 года предложить создать Государственный комитет по чрезвычайному управлению страной. В марте! За 5 месяцев до августовского путча!!! Как шли к этому, знают не все, особенно молодые читатели газеты "Московский комсомолец". Поэтому рекомендую в Интернете посмотреть хроники событий того времени: 1989–1992 гг.



В июле 1991-го меня пригласил пообедать председатель КГБ СССР Владимир Александрович Крючков. В процессе беседы мне был задан вопрос: как я оцениваю сложившуюся обстановку? Я задал встречный вопрос: могу ли я ответить на поставленный вопрос откровенно? Он сказал: да. Не буду пересказывать весь разговор - итог моего ответа был таков: немедленный импичмент (освободить от должности) Президента СССР Горбачева, назначить исполняющим обязанности Президента СССР Рыжкова Николая Ивановича, гнать взашей всех слюнтяев типа Янаева (вице-президента СССР), члена Политбюро Яковлева, министра иностранных дел Шеварднадзе, председателя правительства Павлова. Далее - подготовить кандидата и провести всенародные выборы Президента СССР и Съезда народных депутатов СССР.



На мой ответ председатель КГБ СССР прореагировал несколько эмоционально, оценив мой ответ как жесткий, но разумный. Вместе с тем сказав, что сделать это невозможно в сложившейся обстановке. Уходя, я ему сказал, что если не пойти по этому пути - стране будет конец, что, собственно, и произошло.



- Если бы сейчас переиграть все сначала, где бы вы оказались, в каком лагере? Неужели с гэкачепистами?



- Разве я давал своими поступками и действиями повод задавать мне такого рода вопрос? Вместе с кем? С Янаевым, Лукьяновым, Павловым и прочими деятелями, допустившими к неограниченной власти Горбачева и совместными действиями разваливающими страну?..



Я присягал 18-летним мальчишкой на верность служения Родине и народу - и присяге никогда и ни при каких обстоятельствах не изменял.



- Вы сейчас не раскаиваетесь, что тогда поддержали Ельцина, стали вице-президентом?



- Раскаиваюсь и глубоко сожалею, что поддался на откровенный и наглый обман, как совместно мы будем отстаивать интересы России, как будем строить экономически развитую, социально ориентированную страну.



- Вы понимали тогда, что причастны к распаду СССР?



- Александр, вам не кажется ваш вопрос странным? Какое отношение вице-президент РСФСР имел к управлению Союзом Советских Социалистических Республик? Я, что ли, устроил вакханалию в управлении СССР? Этот вопрос надо адресовать к Горбачеву и тем, кто воспользовался бардаком в стране и подписал Беловежское соглашение: Ельцину, Шушкевичу, Кравчуку. Вся когорта предателей ныне здравствует, и неплохо. Ельцин умер - память о нем увековечили, назвав библиотеки, улицы, построили гигантский памятник, центр Ельцина в Екатеринбурге…



"Ельцин пытался сбежать в американское посольство"



- Ельцин действительно все эти три дня и три ночи путча проявлял исключительную мужественность?



- Откуда вы берете эту информацию? Впрочем, различного рода писак-экспертов предостаточно по осквернению патриотов и героизации предателей и негодяев. Как можно назвать "исключительной мужественностью" трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?! (Это высказывание остается на совести А.В. Руцкого. - Авт.)



- А вы? Сколько вы вообще спали тогда?



- Если считать урывки сна в кресле у телефона - за трое суток может быть 5–6 часов.



- Вам снятся "мальчики кровавые в глазах" - те самые трое ребят, которые тогда погибли?



- "Мальчики кровавые в глазах" могут сниться только тем, кто это сделал. Я к этому трагическому случаю никакого отношения не имею. Как все нормальные люди, я об этом глубоко скорблю и сожалею.



- Когда вы полетели за Горбачевым в Форос, действительно поняли, что он отрезан от всего мира и практически интернирован? Или все было совсем по-другому?



- Решение лететь в Форос мной было принято самостоятельно. Ельцину я доложил, что принял такое решение. На что он мне ответил, что я не доберусь до аэропорта и не смогу взять самолет. Мое решение было обосновано тем, что после встречи с председателем Верховного Совета СССР Лукьяновым я понял, что игра в ГКЧП может закончиться плохо: штурмом Верховного Совета РСФСР (Белого дома), бойней в центре Москвы и окончательным развалом страны. Кроме этого, я не хотел пережить позор, так как при каждом прохождении информации о готовящемся штурме Ельцин пытался сбежать в американское посольство.



Мы добрались до аэропорта Внуково, захватили самолет вице-президента СССР Янаева и улетели. Полетом никто не управлял. Спустя год мне стало известно, что давали команду поставить танки на посадочную полосу военного аэродрома Бильбек, чтобы мы не приземлились, давали команду ПВО сбить наш самолет… Слава богу, эти команды офицеры и генералы не выполнили.



Приземлились, добрались до Фороса. Перед входом на дачу Горбачева стояли Язов - министр обороны СССР - и председатель КГБ Крючков. Не пускала к "интернированному и отрезанному от всего мира" охрана Президента СССР. Я подошел к ним и спросил: что, доигрались в перестройку и демократию, а теперь ждете, когда развалится страна? Что Горбачев - арестован? Ответ Язова был для меня удивителен: кто его арестовывал, если нас не пускают встретиться с ним?.. Меня вместе с Примаковым, Силаевым, Дунаевым пропустили к Горбачеву. С Горбачевым у меня состоялся нелицеприятный разговор - в итоге он мне сказал, что через два часа вылетает на своем самолете в Москву. "Интернированный и отрезанный от всего мира" вылетает на своем самолете! В Москву!



Интернированность и отрезанность от всего мира "подтвердилась" и наличием секретной связи, которую никто не отключал. Я доложил Ельцину, что на своем самолете вывожу Горбачева и его семью в Москву.



- Что говорил вам Горбачев в самолете на пути из Фороса в Москву?



- Рассказ нашкодившего малолетнего юноши о том, что случилось, и почему страна оказалась в таком положении. Вывод был очевиден: никто его не интернировал и не изолировал - он просто сбежал накануне подписания нового Союзного договора. Если бы был подписан новый Союзный договор, то 80-летие Горбачева не отмечали бы в "Альберт-Паласе" в Лондоне, и Берлин не ликовал бы при встречах Горби, то есть задание по уничтожению страны он не выполнил бы. Ныне здравствует, живя на госдаче и получая пенсию в 750 тысяч рублей. Почет и уважение за содеянное со страной…



- А куда действительно пропали все кагэбэшники тогда? Струсили?



- Почему только они? ЦК КПСС, Политбюро КПСС и их аппараты, республиканские КПСС, обкомы, райкомы КПСС с аппаратами сбежали, как крысы с тонущего корабля. Все развалилось в одночасье, наступило полное безвластие.



По инициативе Горбачева за полтора года до ГКЧП, в марте 1990 года, III съезд народных депутатов СССР отменил 6-ю статью Конституции, декларирующую руководящую роль КПСС, и учредил пост Президента СССР. После чего все остальные республиканские секретари КПСС тоже решили стать президентами. Все понеслось и поехало. А в августе 1991 года - ГКЧП (придуманный Горбачевым в марте), и 8 декабря 1991-го - подписание Беловежского соглашения об упразднении СССР и создании СНГ. Приехали: Союза Советских Социалистических республик больше нет. Есть впоследствии развалившееся СНГ, о чем бодро, с энтузиазмом, сразу же после подписания договора Ельцин доложил президенту США Бушу-старшему.



"Благодарный" Ельцин просто забыл, кто организовывал оборону и руководил ей"



- Что делал Ельцин после победы над ГКЧП, куда исчез? Неужели это был "пир победителей"? Вы тоже побывали на этом пиру?



- С командой, которая с ним скрывалась в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР, и демприспешниками… уехал, как сегодня принято говорить, бухать, по-вашему - пировать победу. Какую победу они отмечали бы, в лучшем случае оказавшись на нарах, если бы мы с Дунаевым и Примаковым не привезли Горбачева в Москву?! На этом пиру я не был: "благодарный" Ельцин просто забыл, кто организовывал оборону и руководил ей, кто не давал ему опозориться и сбежать в американское посольство, кто, рискуя жизнью, привез Горбачева в Москву…



- Вы были в Беловежской пуще или вас уже туда не допустили?



- Я провожал Ельцина в Минск. Он мне сказал, что летит подписывать с Белоруссией соглашение об экономическом сотрудничестве. А утром я, как и народ всей страны, узнал, что СССР упразднен и создается СНГ. По прилету Ельцина я все ему высказал, что думаю по этому поводу. Написал заявление о сложении полномочий вице-президента (освободить вице-президента от должности, согласно Конституции РСФСР, мог только высший орган государственной власти - Съезд народных депутатов РСФСР - за совершенное преступление). Ход заявлению Ельцин не дал. В Верховном Совете РСФСР при ратификации Беловежского соглашения я выступил и попросил депутатов не голосовать за преступное соглашение. Не проголосовали всего 7 депутатов. Фракции КПРФ и "ДемРоссии" проголосовали абсолютным большинством.



Вы, как и многие другие, считаете, что вице-президент РСФСР обладал властью и полномочиями? Посмотрите Конституцию РСФСР и увидите одну строчку, излагающую, что вице-президент "выполняет поручения Президента РСФСР". Вот вам власть и полномочия…



- Как скоро вы поняли, что вам не по пути с Ельциным и "мальчиками в розовых штанишках"?



- После назначения Ельциным в Правительство РСФСР никчемных людишек, вообще не имеющих опыта в управлении, планировании, организации. Не буду говорить обо всех, но о троих деятелях скажу. Как можно было поручить в целом экономику страны, финансы, промышленность, приватизацию Гайдару, возглавившему правительство с должности зав. экономическим отделом газеты "Правда", владельцу кооператива по продаже цветов Чубайсу, младшему научному сотруднику Нечаеву!.. В конечном итоге к 1998 году "мальчики" довели страну до полного экономического краха и полному разграблению национального достояния.



- Сравните, пожалуйста, путч-91 и путч-93.



- Путч-91 - предательство страны и своих товарищей Горбачевым. Безграмотная, необдуманная, нерешительная попытка сохранить страну.



Путч-93 - это не путч, все надо называть своими именами. Это государственный переворот, поддержанный США и Европой. Согласно Основному закону страны, Конституции, высший орган государственной власти - Съезд народных депутатов РСФСР. Съезд - высший орган государственной власти! - Ельцин расстрелял из танков, предварительно организовав отстрел наемными снайперами граждан, военнослужащих, сотрудников милиции, бойню с использованием тех же снайперов у мэрии Москвы, на Ленинградском проспекте у штаба ВС СНГ, в "Останкино"… Копия государственного переворота с использованием наемных снайперов в Украине 2014 года. Более подробно об этой теме можем поговорить отдельно.



Кстати, решение Конституционного суда РСФСР об отрешении Ельцина от занимаемой должности президента за грубое нарушение Конституции не отменено по сей день. Исходя из этого, делайте вывод, кто совершил преступление: Руцкой, Съезд народных депутатов или Президент РФ Ельцин.



Александр Мельман Источник - МК

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