Бомба для ОПЕК. Зачем США запасаются нефтью

10:26 20.08.2018 Максим Рубченко



На прошлой неделе цена нефти едва не пробила психологически важную отметку в 70 долларов за баррель. С первой попытки это не удалось, однако настроение на рынке тревожное. Почему аналитики предсказывают новое падение цен на черное золото и что в этом случае будет с рублем - в материале РИА Новости.



Нисходящий тренд



В минувший четверг цена за баррель нефти Brent достигла минимума почти за полгода, вплотную приблизившись к 70 долларам. За месяц с небольшим котировки черного золота снизились на 11,5%: с локального максимума в 79,51 доллара 10 июля до 70,3 доллара 15 августа. И хотя после этого произошел небольшой отскок, общий тренд явно понижательный.



Непосредственная причина этого - сообщение Американского института нефти о рекордном за полтора года росте запасов топлива в США. Еще сильнее трейдеров встревожило то, что этот рост связан с резким увеличением поставок в Штаты нефти из Саудовской Аравии, нарастившей экспорт на треть - до 1,24 миллиона баррелей в день.



В целом закупки американцами зарубежной нефти подскочили на 11% - с восьми до 9,01 миллиона баррелей в сутки. По этому поводу можно было бы не волноваться, если бы не тот факт, что к середине августа в американских хранилищах скопилось 6,8 миллиона баррелей "лишней" нефти, невостребованной нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) из-за их перегрузки.



По оценкам экспертов, сейчас американские НПЗ уже загружены на 98,1%, то есть работают практически без резервов мощностей, предусмотренных технологическими регламентами. И у нефтетрейдеров всего мира возник резонный вопрос: зачем Штаты запасаются черным золотом?



На пороге сильных движений



Аналитик Информационного центра по нефтяным ценам (Oil Price Information Service, OPIS) Том Клоз уверен, что нынешнее снижение цен на нефть - результат целенаправленной политики администрации Дональда Трампа.



В конце апреля американский президент написал в Twitter, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть. "Это неприемлемо", - подчеркнул он.



В начале июня Дональд Трамп вновь раскритиковал ОПЕК. "Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!" - указал глава Белого дома в микроблоге.



В конгрессе началась разработка законопроекта против картелей на нефтяном рынке под рабочим названием No Oil Producing and Exporting Cartels Act ("Нет картелям добытчиков и экспортеров нефти", NOPEC).



"NOPEC - пример использования юридических механизмов в отношении противника, так как позволяет США навязывать свое законодательство странам - участницам ОПЕК и ОПЕК+, - утверждает Том Клоз. - США стремятся ослабить союз России и Саудовской Аравии, который служит основой ОПЕК+, чтобы затем развалить всю структуру ОПЕК и объявить о либерализации рынка мировых энергоресурсов".



На практике это будет происходить так. Сначала США вводят санкции в отношении государственных компаний, связанных с ОПЕК и ОПЕК+. Затем - против тех, кто не прекратил сотрудничество с этими организациям.



В итоге странам ОПЕК придется отказываться от соблюдения квот, устанавливаемых картелем, и наращивать добычу. Саудовская Аравия, частично свернувшая сделку с Россией по стабилизации рынка, увеличившая нефтяное бурение до четырехлетнего максимума и два месяца подряд снижавшая отпускные цены на свою нефть, - первая ласточка этой тенденции.



"Рынок нефти находится на пороге сильных движений, - уверен Клоз. - Цены еще могут подрасти в ближайшие несколько недель, но к ноябрю рынок быстро помчится вниз, к отметке 50 долларов за баррель".



Удар по своим



Трамп объявил ОПЕК войну в самое неблагоприятное время, поскольку рынок находится на пороге кризиса перепроизводства. После того как нефтяные цены в 2015 году провалились ниже 40 долларов за баррель, инвестиции в новые проекты стремительно сокращались и к началу 2017-го упали до минимума с начала века.



Последовавший быстрый рост котировок повлек за собой стремительное увеличение инвестиций в нефтедобычу. Согласно оценкам авторитетной аналитической компании Baker Huges, сейчас в мире производится максимальное число буровых с 2014 года.



Уже вводятся новые месторождения, такие как глубоководное норвежское Goliat, запущенное в эксплуатацию в марте. В этих условиях только возможность согласовывать уровни добычи способна спасти рынок от обвала, а новые проекты - от банкротства.



Эксперты отмечают, что от падения нефтяных цен пострадают в первую очередь западные компании, которые активно занимаются освоением глубоководных месторождений. На том же Goliat уровень безубыточности оценивается в 50 долларов за баррель. Так что если план Трампа по развалу ОПЕК осуществится, этот проект заморозят, как и множество подобных ему по всему миру.



При этом у российской нефтянки один из самых высоких запасов прочности - по оценкам аналитиков, большинство отечественных компаний способны генерировать прибыль даже при 20 долларах за баррель.



Не вниз, а вверх



Главное негативное последствие обвала нефтяных цен для российской экономики - новая волна девальвации рубля. Если Том Клоз окажется прав, мы можем зимой увидеть доллар по 70 и даже по 80 рублей. Неизбежно и ускорение инфляции, хотя рост цен в значительной степени будет сдерживаться низкой покупательной способностью населения.



Впрочем, многие эксперты уверены, что в ноябре нефтяные цены пойдут не вниз, а вверх. С такими прогнозами на прошлой неделе выступили крупные американские хедж-фонды Andurand Capital и Westbeck Capital.



Они ожидают, что ноябрьская порция американских санкций против Ирана на фоне неуклонного снижения нефтедобычи в Венесуэле приведет к уходу с рынка 1,3-1,4 миллиона баррелей нефти в сутки. И это если США предоставят некоторое послабление ряду импортеров иранской нефти.



Если же Вашингтон не согласится на такое смягчение, выпадение иранских поставок превысит два миллиона баррелей в сутки. "В таком случае мировые цены на нефть к концу года могут достичь 150 долларов за баррель", - предупреждают аналитики Westbeck.



Ранее глава делегации Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявлял, что из-за санкций Трампа нефтяные цены быстро вырастут до 100 долларов за баррель.



Что же касается перспектив ОПЕК, то действия Эр-Рияда и Вашингтона, несомненно, станут предметом обсуждения на министерском комитете организации, заседание которого состоится в начале осени. "Мы в сентябре посмотрим, как будет складываться баланс производства и потребления с учетом всех факторов", - пообещал глава Минэнерго России Александр Новак. Источник - РИА Новости

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