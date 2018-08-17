 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.08.2018
10:34  У китайских "расхитителей гробниц" были изъяты ценнейшие реликвии XVII века
10:31  Страна без народа. Как демократия влияет на экономику, - Сергей Минаев
10:30  Кто в 1969 году спас СССР от войны с Китаем
10:29  Asia Times: В афганском мирном процессе скрыто много противоречий
10:27  Россия и Китай уходят в отрыв от авианосцев США, - Д.Лекух
10:26  Бомба для ОПЕК. Зачем США запасаются нефтью
10:23  "Ельцин пытался сбежать": Руцкой раскрыл неожиданные детали августовского путча-1991
10:19  Казахстан вводит запрет на ввоз российского бензина. На 3 месяца
10:18  Эрдоган примеряет проекты османских султанов, - С.Тарасов
08:44  Школы зла. С начала года в Узбекистане обнаружено 116 нелегальных "хиджра" - исламских школ
08:39  В Кремлевском музее нашли портрет хивинского визиря-реформатора Исломхужи
07:57  "Отныне правительство подчиняется площади". Пашинянизация Армении, - А.Цуканова
07:41  С орденом, но без конфет. Напишут ли в учебниках истории про визит Рахмона к Мирзиееву
07:30  Эрдоган строит второй Босфор. Зачем Турции "новый пролив", - А.Комраков
07:28  Основным противником США стал Китай, - В.Скосырев
07:24  Гастарбайтерам нашли в РФ отечественную замену, - Е.Трифонова
07:22  Талибы собрались с визитом в Москву
07:11  За что казнили дервиша-суфия поэта-лирика Машраба? - Бахромхонтура Махдумзод
00:38  "Миссис Россия - 2018" стала жительница Твери Анна Телегина
00:03  Эксперт оценил желание Трампа передать действия США в Афганистане ЧВК
Воскресенье, 19.08.2018
12:29  Кто взорвал Италию? - Э.Лимонов
12:27  Кипчак Ильтутмыш по праву считается самым великим индийским султаном (история), - "Э-К"
12:26  На казахстанско-узбекской границе снова транспортный коллапс
12:25  В Алматинской области осудили вора за кражу рельсов со станции Лепсы
12:24  Перед учебным годом в Душанбе снесут одну из старейших русских школ
12:23  Мирзиеев вручил Рахмону орден "уважаемого народом"
08:14  Где родился, там и пригодился. Кто в конце концов выиграл от "казахизации", - И.Ганг, А.Шмиллен
08:12  Скончалась Народная поэтесса Узбекистана Халима Худайбердиева
08:08  РосМВД разберется с Лаймой Вайкуле как с обыкновенным таджиком-гастарбайтером
00:21  Минздрав Киргизии решил оптимизировать поликлиники Бишкека
00:10  Узбекистан и Таджикистан впервые провели совместные пограничные учения
00:06  России и Китаю не нужны пьяные и нищие соседи
Суббота, 18.08.2018
21:21  Эрдоган снова стал председателем Партии справедливости и развития
21:06  Путин пляшет на австрийской свадьбе. Украина конфисковала очередной рос-корабль
17:00  Капальские (юг Казахстана) аборигены напали на туристов из-за водки
15:00  The Hill: Тайвань – это ключ к власти США в Тихом океане
14:57  Daily Sabah: Отношения между Турцией и США продолжат ухудшаться?
14:44  Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас
13:19  Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
13:15  Крепкий сом губит кыргызстанский экспорт, - Кубат Рахимов
13:12  США заподозрили Китай в отработке возможных ударов по американским базам
13:00  В Пскове найден 2-й экземпляр редчайшей "бородовой" монеты
08:03  Экономическая война и внутренняя безопасность, - Р.Устраханов
07:53  В Андижане базарных воровок перевоспитывают самосудом через публичное раздевание
07:50  Курбан-Байрам за $78 миллиардов. Талибы навязывают США диалог с позиций сильнейшего, - А.Рыбин
07:44  В Душанбе скоропостижно скончался директор таджикского филиала телеканала "Мир" Кудрат Афарди
07:12  Узбекистан и Таджикистан построят две ГЭС на реке Зарафшан
07:08  Стратегические союзники. Рахмон и Мирзиеев подписали в Ташкенте 27 новых договоров и соглашений
00:56  Чем может окончиться для Киева атака на Пола Манафорта, - Д.Минин
Пятница, 17.08.2018
21:15  Ваше Превосходительство, несомненны успехи в унисон 27-му Юбилею Узбекистана. Тем не менее, … . М. Захидов
15:31  Война в Афганистане: Би-би-си объясняет успехи талибов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бомба для ОПЕК. Зачем США запасаются нефтью
10:26 20.08.2018

Максим Рубченко

На прошлой неделе цена нефти едва не пробила психологически важную отметку в 70 долларов за баррель. С первой попытки это не удалось, однако настроение на рынке тревожное. Почему аналитики предсказывают новое падение цен на черное золото и что в этом случае будет с рублем - в материале РИА Новости.

Нисходящий тренд

В минувший четверг цена за баррель нефти Brent достигла минимума почти за полгода, вплотную приблизившись к 70 долларам. За месяц с небольшим котировки черного золота снизились на 11,5%: с локального максимума в 79,51 доллара 10 июля до 70,3 доллара 15 августа. И хотя после этого произошел небольшой отскок, общий тренд явно понижательный.

Непосредственная причина этого - сообщение Американского института нефти о рекордном за полтора года росте запасов топлива в США. Еще сильнее трейдеров встревожило то, что этот рост связан с резким увеличением поставок в Штаты нефти из Саудовской Аравии, нарастившей экспорт на треть - до 1,24 миллиона баррелей в день.

В целом закупки американцами зарубежной нефти подскочили на 11% - с восьми до 9,01 миллиона баррелей в сутки. По этому поводу можно было бы не волноваться, если бы не тот факт, что к середине августа в американских хранилищах скопилось 6,8 миллиона баррелей "лишней" нефти, невостребованной нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) из-за их перегрузки.

По оценкам экспертов, сейчас американские НПЗ уже загружены на 98,1%, то есть работают практически без резервов мощностей, предусмотренных технологическими регламентами. И у нефтетрейдеров всего мира возник резонный вопрос: зачем Штаты запасаются черным золотом?

На пороге сильных движений

Аналитик Информационного центра по нефтяным ценам (Oil Price Information Service, OPIS) Том Клоз уверен, что нынешнее снижение цен на нефть - результат целенаправленной политики администрации Дональда Трампа.

В конце апреля американский президент написал в Twitter, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть. "Это неприемлемо", - подчеркнул он.

В начале июня Дональд Трамп вновь раскритиковал ОПЕК. "Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!" - указал глава Белого дома в микроблоге.

В конгрессе началась разработка законопроекта против картелей на нефтяном рынке под рабочим названием No Oil Producing and Exporting Cartels Act ("Нет картелям добытчиков и экспортеров нефти", NOPEC).

"NOPEC - пример использования юридических механизмов в отношении противника, так как позволяет США навязывать свое законодательство странам - участницам ОПЕК и ОПЕК+, - утверждает Том Клоз. - США стремятся ослабить союз России и Саудовской Аравии, который служит основой ОПЕК+, чтобы затем развалить всю структуру ОПЕК и объявить о либерализации рынка мировых энергоресурсов".

На практике это будет происходить так. Сначала США вводят санкции в отношении государственных компаний, связанных с ОПЕК и ОПЕК+. Затем - против тех, кто не прекратил сотрудничество с этими организациям.

В итоге странам ОПЕК придется отказываться от соблюдения квот, устанавливаемых картелем, и наращивать добычу. Саудовская Аравия, частично свернувшая сделку с Россией по стабилизации рынка, увеличившая нефтяное бурение до четырехлетнего максимума и два месяца подряд снижавшая отпускные цены на свою нефть, - первая ласточка этой тенденции.

"Рынок нефти находится на пороге сильных движений, - уверен Клоз. - Цены еще могут подрасти в ближайшие несколько недель, но к ноябрю рынок быстро помчится вниз, к отметке 50 долларов за баррель".

Удар по своим

Трамп объявил ОПЕК войну в самое неблагоприятное время, поскольку рынок находится на пороге кризиса перепроизводства. После того как нефтяные цены в 2015 году провалились ниже 40 долларов за баррель, инвестиции в новые проекты стремительно сокращались и к началу 2017-го упали до минимума с начала века.

Последовавший быстрый рост котировок повлек за собой стремительное увеличение инвестиций в нефтедобычу. Согласно оценкам авторитетной аналитической компании Baker Huges, сейчас в мире производится максимальное число буровых с 2014 года.

Уже вводятся новые месторождения, такие как глубоководное норвежское Goliat, запущенное в эксплуатацию в марте. В этих условиях только возможность согласовывать уровни добычи способна спасти рынок от обвала, а новые проекты - от банкротства.

Эксперты отмечают, что от падения нефтяных цен пострадают в первую очередь западные компании, которые активно занимаются освоением глубоководных месторождений. На том же Goliat уровень безубыточности оценивается в 50 долларов за баррель. Так что если план Трампа по развалу ОПЕК осуществится, этот проект заморозят, как и множество подобных ему по всему миру.

При этом у российской нефтянки один из самых высоких запасов прочности - по оценкам аналитиков, большинство отечественных компаний способны генерировать прибыль даже при 20 долларах за баррель.

Не вниз, а вверх

Главное негативное последствие обвала нефтяных цен для российской экономики - новая волна девальвации рубля. Если Том Клоз окажется прав, мы можем зимой увидеть доллар по 70 и даже по 80 рублей. Неизбежно и ускорение инфляции, хотя рост цен в значительной степени будет сдерживаться низкой покупательной способностью населения.

Впрочем, многие эксперты уверены, что в ноябре нефтяные цены пойдут не вниз, а вверх. С такими прогнозами на прошлой неделе выступили крупные американские хедж-фонды Andurand Capital и Westbeck Capital.

Они ожидают, что ноябрьская порция американских санкций против Ирана на фоне неуклонного снижения нефтедобычи в Венесуэле приведет к уходу с рынка 1,3-1,4 миллиона баррелей нефти в сутки. И это если США предоставят некоторое послабление ряду импортеров иранской нефти.

Если же Вашингтон не согласится на такое смягчение, выпадение иранских поставок превысит два миллиона баррелей в сутки. "В таком случае мировые цены на нефть к концу года могут достичь 150 долларов за баррель", - предупреждают аналитики Westbeck.

Ранее глава делегации Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявлял, что из-за санкций Трампа нефтяные цены быстро вырастут до 100 долларов за баррель.

Что же касается перспектив ОПЕК, то действия Эр-Рияда и Вашингтона, несомненно, станут предметом обсуждения на министерском комитете организации, заседание которого состоится в начале осени. "Мы в сентябре посмотрим, как будет складываться баланс производства и потребления с учетом всех факторов", - пообещал глава Минэнерго России Александр Новак.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534749960
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  