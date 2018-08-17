 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.08.2018
10:34  У китайских "расхитителей гробниц" были изъяты ценнейшие реликвии XVII века
10:31  Страна без народа. Как демократия влияет на экономику, - Сергей Минаев
10:30  Кто в 1969 году спас СССР от войны с Китаем
10:29  Asia Times: В афганском мирном процессе скрыто много противоречий
10:27  Россия и Китай уходят в отрыв от авианосцев США, - Д.Лекух
10:26  Бомба для ОПЕК. Зачем США запасаются нефтью
10:23  "Ельцин пытался сбежать": Руцкой раскрыл неожиданные детали августовского путча-1991
10:19  Казахстан вводит запрет на ввоз российского бензина. На 3 месяца
10:18  Эрдоган примеряет проекты османских султанов, - С.Тарасов
08:44  Школы зла. С начала года в Узбекистане обнаружено 116 нелегальных "хиджра" - исламских школ
08:39  В Кремлевском музее нашли портрет хивинского визиря-реформатора Исломхужи
07:57  "Отныне правительство подчиняется площади". Пашинянизация Армении, - А.Цуканова
07:41  С орденом, но без конфет. Напишут ли в учебниках истории про визит Рахмона к Мирзиееву
07:30  Эрдоган строит второй Босфор. Зачем Турции "новый пролив", - А.Комраков
07:28  Основным противником США стал Китай, - В.Скосырев
07:24  Гастарбайтерам нашли в РФ отечественную замену, - Е.Трифонова
07:22  Талибы собрались с визитом в Москву
07:11  За что казнили дервиша-суфия поэта-лирика Машраба? - Бахромхонтура Махдумзод
00:38  "Миссис Россия - 2018" стала жительница Твери Анна Телегина
00:03  Эксперт оценил желание Трампа передать действия США в Афганистане ЧВК
Воскресенье, 19.08.2018
12:29  Кто взорвал Италию? - Э.Лимонов
12:27  Кипчак Ильтутмыш по праву считается самым великим индийским султаном (история), - "Э-К"
12:26  На казахстанско-узбекской границе снова транспортный коллапс
12:25  В Алматинской области осудили вора за кражу рельсов со станции Лепсы
12:24  Перед учебным годом в Душанбе снесут одну из старейших русских школ
12:23  Мирзиеев вручил Рахмону орден "уважаемого народом"
08:14  Где родился, там и пригодился. Кто в конце концов выиграл от "казахизации", - И.Ганг, А.Шмиллен
08:12  Скончалась Народная поэтесса Узбекистана Халима Худайбердиева
08:08  РосМВД разберется с Лаймой Вайкуле как с обыкновенным таджиком-гастарбайтером
00:21  Минздрав Киргизии решил оптимизировать поликлиники Бишкека
00:10  Узбекистан и Таджикистан впервые провели совместные пограничные учения
00:06  России и Китаю не нужны пьяные и нищие соседи
Суббота, 18.08.2018
21:21  Эрдоган снова стал председателем Партии справедливости и развития
21:06  Путин пляшет на австрийской свадьбе. Украина конфисковала очередной рос-корабль
17:00  Капальские (юг Казахстана) аборигены напали на туристов из-за водки
15:00  The Hill: Тайвань – это ключ к власти США в Тихом океане
14:57  Daily Sabah: Отношения между Турцией и США продолжат ухудшаться?
14:44  Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас
13:19  Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
13:15  Крепкий сом губит кыргызстанский экспорт, - Кубат Рахимов
13:12  США заподозрили Китай в отработке возможных ударов по американским базам
13:00  В Пскове найден 2-й экземпляр редчайшей "бородовой" монеты
08:03  Экономическая война и внутренняя безопасность, - Р.Устраханов
07:53  В Андижане базарных воровок перевоспитывают самосудом через публичное раздевание
07:50  Курбан-Байрам за $78 миллиардов. Талибы навязывают США диалог с позиций сильнейшего, - А.Рыбин
07:44  В Душанбе скоропостижно скончался директор таджикского филиала телеканала "Мир" Кудрат Афарди
07:12  Узбекистан и Таджикистан построят две ГЭС на реке Зарафшан
07:08  Стратегические союзники. Рахмон и Мирзиеев подписали в Ташкенте 27 новых договоров и соглашений
00:56  Чем может окончиться для Киева атака на Пола Манафорта, - Д.Минин
Пятница, 17.08.2018
21:15  Ваше Превосходительство, несомненны успехи в унисон 27-му Юбилею Узбекистана. Тем не менее, … . М. Захидов
15:31  Война в Афганистане: Би-би-си объясняет успехи талибов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Asia Times: В афганском мирном процессе скрыто много противоречий
10:29 20.08.2018

Встреча между представителями США и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) породила дискуссии в разных кругах Афганистана и за рубежом о том, действительно ли мирный процесс в Афганистане контролируется афганцами, и какие последствия это будет иметь для страны?

Во второй половине июля 2018 года появились сообщения о том, что официальные лица США и представители "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели переговоры в Дохе (Катар). Интересный факт заключается в том, что на данных переговорах отсутствовали представители афганского правительства, хотя Вашингтон и Кабул заявили, что совещание было организовано после тщательных консультаций с афганским правительством, пишет Раджешвари Кришнамурти в статье для издания Asia Times.

Тем не менее встреча между представителями США и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) породила дискуссии в разных кругах Афганистана и за рубежом о том, действительно ли мирный процесс в Афганистане контролируется афганцами, и какие последствия это будет иметь для страны? Также встреча с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свидетельствует об отмене политики США, которая исключает прямые переговоры с афганскими боевиками.

Одним из основных требований движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является вывод иностранных войск из Афганистана. Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже на протяжении долгого времени придерживаются позиции, согласно которой они готовы вести переговоры о мире только с США, а не с афганским правительством. Учитывая этот контекст, прошедшие в июле переговоры, содержали в себе два аспекта: во-первых, сам факт прямых переговоров с США подкрепил одно из ключевых заявлений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что они не считают афганское правительство легитимным, во-вторых, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали понять, что они не только не заинтересованы в переговорах с афганским правительством, но также будут говорить с Вашингтоном на равных. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что они - это "правительство, которое ожидает своего назначения", как утверждают афганские эксперты, а не просто движение или политическая партия. Сегодня "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерен действовать и вести переговоры с позиции силы.

Июльская встреча и предшествующие события произошли через несколько месяцев после того, как президент Афганистана Ашраф Гани предложил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переговоры без предварительных условий и вариант интеграции боевиков в афганское общество в качестве политической партии.

Со своей стороны президент Гани смело предложил существенные уступки, включая возможный пересмотр конституции. Получается, что Гани готов поставить под риск свои политические перспективы в попытке заставить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить боевые действия. Эксперты указывают на то, что Гани был непропорционально уступчив, так и не добившись взаимного встречного движения от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нельзя сказать, что это хорошее предзнаменование для страны.

Часто при посредничестве в урегулировании вооруженных конфликтов одна из сторон соглашается на дополнительные уступки, чтобы продемонстрировать свою добросовестность и активизировать участие противоположной стороны в мирных переговорах. Однако также важно учитывать характер уступок, определенный контекст, их окружающий, согласованность действий и их символизм, а также характеристики самих субъектов, вовлеченных в переговоры. Успех или провал переговоров часто могут зависеть от каждого из перечисленных факторов.

Поэтому крайне важно, чтобы ход переговорного процесса был тщательно продуман до начала каких-либо посреднических усилий, направленных на урегулирование конфликта. Также крайне важно, чтобы посредник был не только беспристрастным по факту, но и считался таковым.

Представители США часто заявляли о том, что мирный процесс в Афганистане должен быть возглавлен исключительно самими афганцами и что Вашингтон полностью готов поддержать эти усилия. Однако статус сверхдержавы и широкое участие США в афганском конфликте не позволяют Вашингтону выступить в качестве беспристрастного посредника. Как заявил один из официальных представителей "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после июльских переговоров с США, единственное требование, которое выдвинул Вашингтон, - это сохранение американских военных баз в Афганистане.

Если утверждение представителя "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соответствует действительности, то возникают несколько вопросов: почему США обсуждали условия своего военного присутствия в Афганистане именно с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Законность военного присутствия США в Афганистане зависит от приглашения и согласия афганского правительства. Почему Вашингтон ведет переговоры об условиях своего военного присутствия с организацией, которая очевидным образом не является афганским правительством? Чьими интересами США руководствовались на этих переговорах? Также неясно, направлены ли нынешние усилия на достижение мирного соглашения или устойчивого прекращения конфликта - эти вещи взаимосвязаны, но не равны друг другу.

Афганский мирный процесс и конфликт действительно бесконечно затянулись, однако есть весомые опасения, что нынешние дипломатические усилия, похоже, слишком торопят события, стремясь достигнуть устойчивого результата в короткий срок. Сомнительно, что темп переговоров и используемые методы приведут к эффективному результату.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534750140
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  