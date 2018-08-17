Кто в 1969 году спас СССР от войны с Китаем

10:30 20.08.2018 Эти молодые люди в зеленых фуражках проявили поразительное мужество



Бюро ЦК комсомола в марте 1968 года учредило почетный знак ЦК ВЛКСМ "За воинскую доблесть". Год спустя были вручены первые тринадцать наград - комсомольцам из Приморского пограничного округа. Пограничников капитана Бубенина и лейтенанта Бабанского избрали делегатами ХVI комсомольского съезда. Бабанский станет членом ЦК ВЛКСМ. А батальонному комсоргу ефрейтору Михаилу Воложанину прямо на съезде маршал Буденный вручил боевую саблю. Правда, за кулисами Дворца съездов саблю тут же забрали - для музея. Но то, что сделали тогда эти ребята, осталось в истории.



СПОР ИЗ-ЗА ДАМАНСКОГО



На апрель 1969 года вождь китайской революции Мао Цзэдун назначил партийный съезд. Накануне девятого съезда успешная военная акция должна была сплотить народ вокруг председателя Мао. Решили дать бой в районе острова Даманский (китайское название Чжэньбаодао) на реке Уссури. Почему выбрали именно этот остров? На двухсторонних переговорах уже в принципе договорились, что он перейдет к Китаю, поэтому полагали, что Советский Союз не станет так уж сильно его защищать.



Границы на реках проводятся по главному фарватеру. Но царское правительство когда-то заставило Китай согласиться на границу по урезу воды вдоль китайского берега, в результате река Уссури со всеми островами оказалась российской. В пятидесятые годы китайские руководители заговорили о том, что пора бы провести более справедливую границу. В Москве согласились. В 1964 году начались переговоры. Но они были прерваны, когда Мао заявил, что СССР "захватил слишком много чужой земли".



Остров Даманский, кстати говоря, появился лишь в 1915 году: река подмыла китайский берег - и часть его стала островом…



Сначала на остров, нарушая государственную границу, приходили китайские рыбаки. Потом появились люди с оружием. Перед советскими пограничниками стояла практически невыполнимая задача - малыми силами, не применяя оружия, раз за разом вытеснять китайцев с советской территории. Столкновения перерастали в драки, в ход шли палки, колья, ломы. Пограничники обзавелись пожарной машиной - мощная стена воды сметала китайцев. Однажды схватились в настоящем штыковом бою.



Начальство требовало от пограничников не открывать огонь. С бронетранспортеров сняли боекомплект, опечатали и отправили на склад. В феврале 1969 года все вроде бы успокоилось. В Москве решили, что острый период миновал. Но командиры 1-й и 2-й застав не верили, что китайцы оставят их в покое. Нарушив приказ, на свой страх и риск вернули боезапас в бронетранспортеры.



В ночь на 2 марта на Даманский скрытно проникли несколько сот бойцов Народной освободительной армии Китая и замаскировались. Утром 2 марта дежурный наряд засек группу вооруженных китайцев, которые двигались к острову. Начальник 2-й заставы старший лейтенант Стрельников поднял личный состав и на трех машинах выехал на остров. Иван Стрельников окончил курсы младших лейтенантов и сам построил эту заставу в рыбацком поселке Нижне-Михайловка. Стрельников, как положено, потребовал от китайцев покинуть остров.



РАССТРЕЛЯЛИ В УПОР



Вместо ответа китайцы открыли огонь. Практически в упор уничтожили две группы пограничников. И только третья группа, задержавшаяся в пути - подвела машина, под командованием младшего сержанта Юрия Бабанского вступила в бой. Они бы тоже погибли, но подоспел с двадцатью двумя бойцами начальник соседней заставы старший лейтенант Бубенин.



Виталий Бубенин, окончив Алма-Атинское погранучилище, прибыл на Дальний Восток летом 1966 года. Сначала служил заместителем у Стрельникова. На следующий год командующий Тихоокеанским пограничным округом на вертолете отвез молодого офицера на Кулебякины сопки:



- Здесь будет застава. Построите ее к 7 ноября - будете ее начальником.



Когда подоспел Бубенин, двадцать два советских пограничника были убиты, один, тяжело раненный, попал в плен. Вернут его китайцы мертвым...



Командование отряда находилось на учениях и не подозревало, что рядом идет настоящий бой. Пограничникам не разрешалось брать с собой больше двух магазинов к автомату, они должны были отстреливаться, экономя патроны. К исходу первого часа боя Бубенин был ранен и контужен при разрыве мины. Старший лейтенант отвел своих людей, а сам на бронетранспортере двинулся вдоль острова и оказался у китайцев в тылу. Он вел огонь из крупнокалиберного пулемета, пока бронетранспортер не подбили китайские артиллеристы.



При абсолютном численном превосходстве китайцы ничего не смогли сделать с небольшой группой советских пограничников. Ни один из наших солдат не сплоховал. Ни один не поддался панике. Ни один не отступил. Хотя шанс выжить был минимальным.



На помощь подъехала резервная группа с заставы Бубенина. Она доставила весь остававшийся боезапас, пулеметы и гранатомет. Старший лейтенант Бубенин пересел в другой бронетранспортер и опять двинулся в сторону китайцев. Ему повезло - он выскочил прямо на командный пункт китайцев и расстрелял его в упор. Оставшись без командования, китайцы запаниковали и побежали. Уже в последний момент бронетранспортер подбили, и Бубенин вторично был контужен.



ЭТО ВОЙНА?



Вводить в действие армейские части не хотели. В Москве рассчитывали на то, что китайцы больше не полезут. И допустили непростительную ошибку, за которую опять пришлось заплатить кровью наших пограничников. Меньше чем через две недели вновь вспыхнули бои. Китайцы наступали при поддержке артиллерийского и минометного огня. Противостояла им маневренная группа погранотряда, не имевшая тяжелого оружия. Пограничники просили военных о поддержке. Рядом стояла минометная батарея, но ей запретили открывать огонь.



Под напором превосходящих сил пограничники отошли. Китайцы заняли остров. Но пограничники не сдавались, хотя не располагали силами и средствами для общевойскового боя. На бронетранспортерах перешли в контратаку, но китайская артиллерия жгла боевые машины. Командир погранотряда полковник Демократ Леонов, не выдержав, буквально заставил четыре танка, не имевших приказа действовать, двинуться вперед. Сам сел в головной танк, но его подбили. Полковник выбрался из горящей машины, но китайцы забросали его гранатами.



Генерал армии Вадим Матросов был тогда начальником штаба пограничных войск. Через много лет он рассказал, как в тот день ему позвонил домой генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев:



- Что происходит? Это война?



Матросов ответил, что, по данным разведки, китайцы своих войск к границе не придвинули. Так что это еще не война. Леонид Ильич несколько успокоился.



"Наверное, можно было бы и избежать такого обострения, - говорил генерал Матросов, - в чем-то уступить, но наши политики тогда на компромисс не пошли. В итоге мы получили на границе протяженностью в семь с половиной тысяч километров адскую обстановку. Люди находились в постоянном напряжении".



Генерал Матросов не мог понять логики высшей власти. Если не хотели пускать китайцев на Даманский, надо было сразу перебрасывать туда соответствующие силы и дать достойный ответ. Если, напротив, не хотели ничего затевать, зачем подставили пограничников, обрекли их на смерть?



МЫ В ДОЛГУ ПЕРЕД НИМИ



Перестрелка между пограничниками - инцидент на границе. Использование вооруженных сил - война. Только поздно вечером пограничникам разрешили использовать четыре дивизиона ракетных установок залпового огня "Град". Это Брежнев дал согласие. После десятиминутной обработки острова ракетами, артиллерией и минометами китайцы отошли. На этом кровавый конфликт вокруг Даманского закончился.



Но 16 и 17 апреля 1969 года столкновения между советскими и китайскими пограничниками произошли на границе между Синьцзяном и Казахстаном. В мае и в начале июня - столкновения по всему Амуру. 8 августа - новые стычки. Китайское информационное агентство Синьхуа обвинило Советский Союз в подготовке войны против Китая. Критические ситуации на китайской границе возникали и позже. Но таких потерь, как на Даманском, уже не было.



Китайские руководители поступили преступно и подло, с восточным коварством устроив засаду советским пограничникам. Но было очевидно, что в соответствии с нормами международного права Даманский принадлежит китайцам. Была ли необходимость из-за него проливать кровь? В перестроечные времена переговоры с Китаем привели к изменению линии границы. Остров Даманский отошел к Китаю и теперь называется Чжэньбаодао.



В Пекине, похоже, не хотели тогда большой войны. Но я часто думаю: если бы эти молодые люди, комсомольцы - лейтенанты Стрельников и Бубенин, сержант Бабанский и другие пограничники - не проявили поразительного мужества, стойкости, героизма, готовности сражаться и, если надо, умереть в бою, у китайских руководителей, пожалуй, могло возникнуть желание вновь и вновь проверять прочность советских границ штыком.



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ



Комсомольский вождь встретил полувековой юбилей на посту первого секретаря ЦК ВЛКСМ. В таком возрасте руководить молодежной организацией необычно, но партийное руководство это не смущало.



Леонид Млечин Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534750200

