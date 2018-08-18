Монголы не только построили Пекин, но и создали Китай как государство, - М.Сосорбарам

13:30 20.08.2018 Майдар Сосорбарам, 17 августа 18



Монголы оказали большое влияние на жизнь в Китае. Одним из важных вкладов стало строительство Дайду, второй монгольской столицы.

20 лет назад большинство ученых монгольской эпохи Китая подчеркивало разрушительное влияние монгольского правления, забывая о положительном влиянии монголов, особенно под властью Хубилай-хана. Несмотря на аспекты своего правления, которые, безусловно, были отрицательными для Китая, монголы поддерживали китайскую экономику, а также социальную и политическую жизнь в Китае.

Например, для того, чтобы примириться с конфуцианским Китаем, Хубилай восстановил при дворе музыкальные и танцевальные ритуалы, которые были неотъемлемой частью конфуцианской идеологии. Он также основал древние храмы, посвященные его предшественникам - отцу и Чингисхану, его деду - для того, чтобы проводить практику поклонения предкам, которая была важна для китайцев.

Экономическая политика Хубилая в Китае поддерживала интересы Китая и была очень успешной.

Традиционно китайцы ценили продукты, произведенные ремесленниками из нефрита, бронзы, керамики, фарфора, но не предоставляли самим ремесленникам высокий социальный статус.

С другой стороны, монголы высоко ценили ремесла и реализовывали политику, которая поддерживала ремесленников.

В монгольскую эпоху китайские ремесленники получили налоговые льготы и более высокий социальный статус, что привело к расцвету ремесленничества. Таким образом, в монгольскую эпоху ремесло достигло новых высот.

Изготавливались эффектные ткани и фарфоровые изделия, в монгольскую эпоху был создан голубой и белый фарфор, стиль, обычно связанный с династией Мин.

Монголы также разработали фиксированную систему налогообложения для крестьян. Вместо непредсказуемых и неожиданных сборов, которые сильно возмущали крестьян, монголами была введена понятная налоговая система, крестьяне точно знали, сколько от них потребуется.

Монголы оказали сильную поддержку крестьянам и крестьянскому хозяйству Китая, полагая, что успех крестьянского хозяйства принесет дополнительные налоговые поступления и в конечном итоге принесет пользу самим монголам.

Традиционно торговцам был предоставлен относительно низкий социальный статус в Китае. Однако монголы относились к торговцам и торговле более благосклонно. В частности, они создали Өртөгские (өртөг - монгольское слово, означает "цена, себестоимость и рыночная стоимость") или торговые ассоциации, которые помогали торговцам, занимающимся торговлей на дальние расстояния. Они также увеличили доступность бумажных денег и снизили некоторые тарифы, взимаемые с торговцев. Результатом стало необычайное увеличение торговли по всей Евразии.

Торговцы, врачи, ученые и ремесленники свободно путешествовали по монгольским владениям в Евразии, и эти взаимосвязи знаний и культуры стали важными не только для остального мира, но и для Китая.

В 1291 году монголы установили новый юридический кодекс в Китае, который был гораздо более инновационным и гибким, чем некоторые из ранних китайских правовых кодексов, а также менее обременительным для населения. Чингис хаан внедрил юридический кодекс, так называемый Их Засаг, который состоял из ряда общих моральных предписаний и законов. Их Засаг также назначил наказания за нарушение законов.

Монголы оказали большое влияние на гражданскую жизнь в Китае. Одним из важных вкладов в эту область является строительство Дайду (нынешний Пекин), второй монгольской столицы (Марко Поло называл этот город "Хаанбалгас" для хана Бхалика, что означает "Город императора"). Вторая столица, называемая Дайду, стала типичным городом в китайском стиле.

Монгольские правители были ярыми покровителями театра, а династия Юань стала золотым веком китайского театра. В театрах в то время активно ставились пьесы, выступали акробаты, мемы, артисты носили красочные костюмы - все это очень нравилось монголам. Монгольское правление создало специальный театр во дворце в Дайду (Пекин) и поддерживало ряд драматургов.

Искусство живописи также процветало под монгольским правлением. Один из величайших художников династии Юань Чжао Менгфу получил должность во время правления Хубилай-хана, а вместе с женой Чжао Гуан Даошэн, которая также была художником, Чжао получил огромную поддержку и помощь от монголов.

Хубилай был также покровителем многих других китайских художников (Лю Гуандао был другим), а также ремесленников, работающих с керамикой и текстилем. Фактически, статус ремесленников в Китае был намного улучшен во время правления монголов. Источник - asiarussia.ru

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