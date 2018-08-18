Ближний Восток: схватка дракона с орлом, - С.Кожемякин

13:40 20.08.2018 Ближний Восток: схватка дракона с орлом



Ближний Восток продолжает оставаться полигоном для геополитических авантюр США. Администрация Трампа пытается сколотить арабский военно-политический блок и грозит уничтожением Ирану. Этот напор не в последнюю очередь связан со страхами перед ростом китайского влияния.



Альянс агрессоров



"Арабское НАТО" - так иногда называют гипотетический альянс, который может появиться на Ближнем Востоке. Первым о нем, ссылаясь на источники в американском руководстве, сообщило новостное агентство "Рейтер". Согласно его данным, администрация Дональда Трампа уже несколько месяцев ведет работу над созданием "Ближневосточного стратегического альянса" (MESA). Помимо шести членов ССАГПЗ - Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Кувейт), в него войдут Египет и Иордания. Главными направлениями деятельности блока станут сотрудничество в области ракетной обороны, проведение совместных учений и контртеррористических операций. Этому должно способствовать сближение в сфере экономики и дипломатии, без чего невозможно выступление с согласованных позиций.



Главный противник не скрывается. В "образе врага", во имя сдерживания которого все члены альянса должны отбросить внутренние разногласия, предстает Иран. Как заявил цитируемый "Рейтер" источник в Совете национальной безопасности США, "MESA станет бастионом, противостоящим иранской агрессии, терроризму и экстремизму". И хотя официально Соединенные Штаты не войдут в объединение, именно в американской столице 12-13 октября планируется проведение саммита, где будет оформлено создание нового блока.



Желание Вашингтона взять на себя ключевую роль легко объяснимо. Попытки сформировать антииранский альянс предпринимались и прежде, но всякий раз неудачно. В конце 2015 года саудовские власти объявили о создании "Исламской антитеррористической коалиции". Однако внушительное количество участников (целых 34 страны!) стало не сильной, а слабой его стороной, поскольку выработать единую позицию оказалось слишком трудно. Теперь США наверняка используют все свои экономические и политические возможности, чтобы сплотить арабские государства, ведь единства нет даже среди членов ССАГПЗ. К примеру, Катар находится в состоянии "холодной войны" с Саудовской Аравией, а Оман и Кувейт традиционно поддерживают тесные связи с Ираном.



Эта работа, судя по целому ряду признаков, ведется более чем активно. Первый замглавы кувейтского МИД Халед аль-Джаралла на днях заявил, что его страна приветствует инициативу военно-политического блока. Британская газета "Таймс" в свою очередь пишет о подготовке к созданию региональной системы противоракетной обороны по типу израильского "Железного купола".



Иран: приказано уничтожить!



Упоминание Израиля вряд ли случайно. Эта страна вносит важную, пусть и скрытую от глаз, лепту в формирование антииранского альянса. За считанные дни до публикации "Рейтер" в свет вышел доклад Центра стратегических исследований Бегин-Садат - ведущей израильской аналитической компании. Документ под названием "Направляемся ли мы к арабскому НАТО?" удивительным образом перекликается с упомянутой статьей. По утверждению израильских экспертов, в регионе растет роль Ирана и ливанской "Хезболлы". Бойцы последней якобы активно перебрасываются в Йемен и работают над превращением движения хуситов в силу, способную совершать боевые операции по всему миру. За этими фантастическими заявлениями следует вывод: США и арабские страны должны объединить усилия и нанести удар по иранскому влиянию.



Отметим также, что само авторство идеи "арабского НАТО" принадлежит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. По данным американских СМИ, в прошлом году он поделился ею с зятем Трампа Джаредом Кушнером. Тогда многие сочли это очередным антииранским уколом - острым, но не имеющим серьезных последствий. Теперь же о ней вспомнили многие. Сыграла ли инициатива Нетаньяху решающую роль, сказать трудно. Очевидно, однако, что руководство страны крайне заинтересовано в стравливании мусульманских государств. Контакты силовых и разведывательных ведомств Израиля с аналогичными структурами Саудовской Аравии и ряда других арабских стран ведутся уже несколько лет. Характерно и заявление, сделанное 7 августа министром общественной безопасности Израиля Гиладом Эрданом. По его словам, "было бы лучше, если бы иранский режим полностью исчез из этого мира".



Тем самым чиновник назвал цель политики в отношении Тегерана - свергнуть независимый режим исламской республики. На это же, хоть и не так прямо, намекнул на днях госсекретарь США Майк Помпео. Общаясь с журналистами, он выразил уверенность в "неудовлетворенности иранцев своим правительством" и заявил, что для будущего иранского руководства "народ должен играть более весомую роль".



Шаги для этого уже предпринимаются. На прошлой неделе официально вступили в силу американские санкции, затрагивающие автомобилестроение, металлургию и рынок драгоценных металлов Ирана. Наложен запрет на сделки с иранской национальной валютой, а также на продажу Тегерану гражданских самолетов. Ограничения касаются всего мира. В какой бы стране ни была зарегистрирована компания, за торговлю с Ираном ей грозит потеря американского рынка. На очереди еще более жесткие меры. К концу года администрация Трампа намерена затянуть на шее Ирана финансовую удавку и заблокировать его сырьевой экспорт.



При этом привести к ослаблению санкционного режима может только "колоссальное изменение поведения Ирана". Об этом заявил глава госдепа, обнародовавший список требований к Тегерану. Среди них не только фактическое разоружение, но и прекращение поддержки союзных стран, включая Сирию. Сами США покидать сирийскую территорию не намерены. По словам министра обороны Джеймса Мэттиса, американские войска останутся там до "политического урегулирования". Формулировка более чем лукавая, особенно если учесть, что обязательным условием урегулирования американские власти называют уход законного правительства Башара Асада.



Во имя мира и развития



Чем же так важен для Вашингтона Ближний Восток, что он не останавливается перед развязыванием конфликтов? Обычно, отвечая на этот вопрос, говорят о богатых природных ресурсах и важном геополитическом положении региона. Все это так, но нужно обратить внимание на еще один момент: США толкает к жестким действиям страх перед его потерей.



В международной стратегии Китая Ближний Восток действительно играет все более значимую роль. Причины раскрывают эксперты Лю Шэнсян и Ху Сяофэн в статье для интернет-издания "Гуаньча". По их словам, во-первых, это уникальная ресурсная база, во-вторых, необходимая опора для реализации проекта "Один пояс - один путь". Также Пекин крайне заинтересован в безопасности региона, поскольку без стабильного Ближнего Востока усложняется борьба КНР с "тремя силами зла": терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Для этого Китаю и региону необходимо бороться с гегемонизмом Соединенных Штатов и делать главную ставку на Иран. "Чем сильнее будет Иран, тем сложнее США будет воплотить в жизнь свою идею господства на Ближнем Востоке и тем больше пространства для маневра будет у КНР", - подчеркивают авторы.



Учитывая, что опубликовавший статью сайт связан с Шанхайским институтом стратегических исследований, высказанные мысли наверняка являются чем-то большим, чем личное мнение двух людей. Это доказывают последние тенденции ближневосточной политики Китая. Несмотря на мощное давление, Пекин укрепляет отношения с Тегераном. Как заявили в МИД КНР, торговые отношения с Ираном носят открытый и справедливый характер и не нарушают каких-либо резолюций Совбеза ООН. Поэтому Пекин не намерен присоединяться к ограничительным мерам США. Как добавил посол Китая в Иране Панг Сен, более тесное сотрудничество между странами нейтрализует любые санкции. Это не пустые слова. За прошлый год двусторонний товарооборот увеличился на 19 процентов и продолжает расти.



Развитию отношений способствует появление новых торговых маршрутов. В конце июня состоялась церемония открытия очередного транспортного коридора. По железным дорогам Казахстана груз из Китая сначала был доставлен в каспийский порт Актау, а затем по морю - в иранский порт Энзели. Весь путь занял 12 дней, что на 18 дней быстрее, чем по традиционному маршруту из Шанхая в Бендер-Аббас. Кроме того, китайские компании начинают разработку месторождений, с которых уходят западные компании.



Другой опорой Китая на Ближнем Востоке становится Сирия. В прошлом году между странами было заключено соглашение, предусматривающее оказание безвозмездной гуманитарной помощи, а также создание индустриального парка, где станут работать полторы сотни компаний. Китайские инвестиции при этом превысят 2 миллиарда долларов. Одновременно Пекин участвует в восстановлении транспортной инфраструктуры, системы связи и нефтегазовой отрасли.



Сирия важна для Китая и с точки зрения обеспечения его собственной безопасности. В рядах террористических группировок находятся по меньшей мере 5 тысяч граждан КНР преимущественно уйгурской национальности. Их главари не скрывают намерений применить полученный боевой опыт на родине. По словам посла КНР Ци Цяньцзиня, вооруженные силы Китая готовы поддержать сирийскую армию во время операций в Идлибе и других районах страны. О размещении крупного контингента речь пока не идет, однако Пекин может направить на Ближний Восток военных советников и даже силы специального назначения. К слову, информация о помощи Китая в подготовке специальных снайперских подразделений сирийской армии появлялась еще в прошлом году.



Динамично развиваются отношения с другими странами региона. В противовес США, сорвавшим палестино-израильское урегулирование, Китай выделил Палестинской автономии 15 миллионов долларов гуманитарной помощи и выдвинул собственные предложения по прекращению конфликта. Показателем возросшей роли КНР стало прошедшее в июле 8-е министерское совещание Форума китайско-арабского сотрудничества. Для участия в нем в Пекине собрались представители 21 страны. Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи подчеркнул, что стоящие перед ними проблемы можно решить только общими усилиями. Китай готов осуществлять в регионе программы развития и помогать в достижении мира и стабильности. "Никто не вправе действовать самовластно и агрессивно… Необходимо решать разногласия на основе терпимости, а не силой", - заявил Си Цзиньпин, явно подразумевая США и их провокационную политику.



На пекинском саммите было объявлено о нескольких инициативах, способных преобразить облик региона. Во-первых, пострадавшим от конфликтов странам - Сирии, Йемену, Ливану и др. - будет оказана масштабная гуманитарная помощь. Во-вторых, Китай готов открыть кредитную линию на сумму почти 20 миллиардов долларов для восстановления их экономик. В-третьих, будет создано межбанковское объединение с капитализацией 3 миллиарда долларов.



Кроме того, участниками Форума подписана Декларация действий по китайско-арабскому сотрудничеству для совместного строительства "Пояса и пути". Как отметил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, регион очень заинтересован в реализации этой стратегии.



Соединенным Штатам, главная задача которых - остановить рост китайского влияния, подобные успехи Поднебесной становятся поперек горла. Поэтому можно считать глубоко продуманными недавние слова Трампа о том, что прошлогодний обстрел Сирии, совпавший по времени с визитом в США Си Цзиньпина, служил предостережением Китаю.



С рекомендациями американскому руководству выступил влиятельный американский журнал "Форин полиси". Не скрывая тревоги, он сообщает о расширении связей Китая с Ближним Востоком - причем не только экономических, но и военно-политических. "Китайский ВМФ демонстрирует свое присутствие в непосредственной близости от таких стратегических пунктов, как Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы и Суэцкий канал, - пишут обозреватели издания. - Если Вашингтон не предпримет ответных действий, то Китай сможет реализовать свои амбиции, включив Ближний Восток в орбиту своего влияния".



Однако и без подобных советов руководство США будет пытаться выдавить Китай с Ближнего Востока. В стремлении к обладанию ключевым регионом мировой капитал не хочет терпеть и малейших преград.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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