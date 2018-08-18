 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 19.08.2018
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Новым премьер-министром Пакистана стал Имран-хан
16:15 20.08.2018

Президент Пакистана Мамнун Хусейн 20 августа привел к присяге членов нового правительства, утвержденного накануне премьер-министром страны Имраном Ханом. Церемония прошла в президентском дворце в Исламабаде, трансляцию которой вел телеканал Geo TV.

В состав нового кабмина вошли 16 министров и пять советников премьер-министра. Среди них: Шах Махмуд Куреши (министр иностранных дел), Первез Кхатак (министр обороны), Мухаммад Фарух Насим (министр юстиции), Гулам Сарвар Хан (министр нефти и природных ресурсов), Асад Умар (министр финансов), Зубейда Джалал (министр оборонной промышленности) и другие.
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Как сообщил в своем Twitter пресс-секретарь правящей партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Фавад Чоудхури, вслед за церемонией принесения присяги новое правительство проведет совещание, на котором будут обсуждены пути реализации мер, затронутых 19 августа премьер-министром Пакистана Имраном Ханом применительно к внутренней и внешней политике страны.

Новый премьер-министр Пакистана Имран Хан 18 августа принес присягу, официально вступив в должность главы правительства. Его партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость") победила на всеобщих выборах 25 июля.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534770900
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