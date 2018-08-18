|Аркадаг лично смастерил гоночный автомобиль и готовится выступить на нем на международном ралли "Амуль-Хазар"
16:18 20.08.2018
Президент Туркменистана на собранной по собственным чертежам машине готовится к международному ралли "Амуль-Хазар"
- Стало известно, что подарят победителям международного ралли "Амуль-Хазар".
Как сообщают туркменские СМИ, на заседании кабмина 17 августа президенту Гурбангулы Бердымухамедову продемонстрировали образцы подарочных комплектов для участников ралли, в том числе продукция отечественных текстильных предприятий.
Победителям соревнований будут вручены туркменские национальные костюмы, а также символ V Азиатских игр – образ алабая Вепалы.
В соревнованиях примет участие и сам глава государства. Он проводит тренировки на песках пустыни Каракум.
По данным государственного информационного агентства Туркменистана, президент вместе с сыном Сердаром Бердымухамедовым переконструировал гоночную машину по собственным чертежам и усилил мощность ее двигателя. На автомобиле изображены туркменская природа, символика международного авторалли "Амуль-Хазар 2018".