Аркадаг лично смастерил гоночный автомобиль и готовится выступить на нем на международном ралли "Амуль-Хазар"

16:18 20.08.2018 Президент Туркменистана на собранной по собственным чертежам машине готовится к международному ралли "Амуль-Хазар"



- Стало известно, что подарят победителям международного ралли "Амуль-Хазар".



Как сообщают туркменские СМИ, на заседании кабмина 17 августа президенту Гурбангулы Бердымухамедову продемонстрировали образцы подарочных комплектов для участников ралли, в том числе продукция отечественных текстильных предприятий.



Победителям соревнований будут вручены туркменские национальные костюмы, а также символ V Азиатских игр – образ алабая Вепалы.



В соревнованиях примет участие и сам глава государства. Он проводит тренировки на песках пустыни Каракум.



По данным государственного информационного агентства Туркменистана, президент вместе с сыном Сердаром Бердымухамедовым переконструировал гоночную машину по собственным чертежам и усилил мощность ее двигателя. На автомобиле изображены туркменская природа, символика международного авторалли "Амуль-Хазар 2018". Источник - ca-news.org

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