 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 20.08.2018
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Воскресенье, 19.08.2018
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Суббота, 18.08.2018
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    Туркменистан   | 
Аркадаг лично смастерил гоночный автомобиль и готовится выступить на нем на международном ралли "Амуль-Хазар"
16:18 20.08.2018

Президент Туркменистана на собранной по собственным чертежам машине готовится к международному ралли "Амуль-Хазар"

- Стало известно, что подарят победителям международного ралли "Амуль-Хазар".

Как сообщают туркменские СМИ, на заседании кабмина 17 августа президенту Гурбангулы Бердымухамедову продемонстрировали образцы подарочных комплектов для участников ралли, в том числе продукция отечественных текстильных предприятий.

Победителям соревнований будут вручены туркменские национальные костюмы, а также символ V Азиатских игр – образ алабая Вепалы.

В соревнованиях примет участие и сам глава государства. Он проводит тренировки на песках пустыни Каракум.

По данным государственного информационного агентства Туркменистана, президент вместе с сыном Сердаром Бердымухамедовым переконструировал гоночную машину по собственным чертежам и усилил мощность ее двигателя. На автомобиле изображены туркменская природа, символика международного авторалли "Амуль-Хазар 2018".

Источник - ca-news.org
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