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    Кыргызстан   | 
Подводная жизнь памятников Ленина и Сталина в Кыргызстане
18:15 20.08.2018

Наргиза Рыскулова
Би-би-си, Бишкек

Дайверы говорят, что для них нет большой разницы, какие памятники устанавливать под водой - бюст Сталину или огромный башмак из бетона

Памятников из советского прошлого в Кыргызстане, даже спустя 27 лет после распада СССР, еще довольно много. Некоторые из них есть даже на дне озера Иссык-Куль.

На глубине 4-5 метров руководитель дайвинг-клуба Петр Ильчишин установил бюсты Сталина и Ленина. Эти памятники, по планам Ильчишина, должны положить начало "Аллее советской эпохи".

Петр рассказывает, что экспонаты ранее были обнаружены также на дне озера в нескольких километрах от берега членами дайвинг-клуба.

Их вытащили, отреставрировали и перенесли на дикий пляж, популярный у туристов-дайверов.

Вдохновил дайвера на создание "Аллеи советской эпохи" подводный музей в Мексике.

"Количество желающих заняться дайвингом растет, однако озеро у нас бедное - на дне Иссык-Куля нет живности или рифов, поэтому нужно создавать искусственный ландшафт", - говорит Ильчишин.

Сторонники и противники

Помимо бюстов советских вождей, дайверы также установили под водой бетонный башмак.

Новость об аллее скульптур на дне озера вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

Некоторым понравился творческий подход Ильчишина к решению проблемы "бедности" озера.

Ряд пользователей выразил обеспокоенность по поводу экологии, а некоторых оскорбило то, что бюст Сталина был установлен на дне озера, которое является народным достоянием страны.

Гражданский активист Мирсулжан Намазалиев на своей странице в "Фейсбуке" раскритиковал творческое решение Ильчишина. Активист считает, что действия водолазов неоправданы, а посыл их неверный.

"Сталин виновен в смерти тысяч человек и был плохим руководителем. Да, он часть истории, но установить его бюст в озере, тем самым загрязняя озеро и восхваляя его кроважадность - это неверный шаг", - говорит Мирсулжан.

Мирсулжан Намазалиев не одинок в своем мнении, многие пользователи "Фейсбука" также критично отнеслись к такой инициативе. Ильчишин такой критикой со стороны общественности был обескуражен.

По его словам, бетон - безопасный материал, который никак не может ухудшить экологическую обстановку. Он также подчеркивает, что установка памятников в данном случае не несет никакого идеологического содержания.

Священное озеро

"Мы можем убрать их очень быстро, но проблема остается: у нас нет на дне ни рифов, ни живности, и у государства нет задачи развивать дайвинг в Кыргызстане. Это могли быть любые экспонаты - у нас их просто нет", - говорит Ильчишин.

Иссык-Куль ("горячее озеро") - второе по величине озеро в мире, находится на высоте 1609 метров. Оно также издревле считается священным у кыргызов. Ранее кыргызы в нем не купались, но с приходом русских переселенцев в XVIII веке на побережье озера появилась курортная зона.

Сейчас на Иссык-Куле много курортов и пансионатов, где туристам предлагаются различные услуги - от грязевых процедур до дайвинга и прыжков с парапланами.

Пять лет назад лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил кыргызстанцам передать России озеро Иссык-Куль - в счет погашения внешнего долга перед Москвой.

По его словам, в то время было много разговоров о том, что у Кыргызстана большие внешние долги.

"Ну, я и сказал: "Продайте Иссык-Куль, и будет вам денег огромное количество". Это был всего лишь пример. Греция продает острова. Но тут же подняли шум, что Жириновский хочет продать Иссык-Куль. Я лишь привел пример. У Кыргызстана есть жемчужина, теплое озеро, которое лучше, чем Черное море", - отметил Владимир Жириновский.

Его заявление вызвало негативную реакцию в Кыргызстане. В парламенте даже обсуждали вопрос о внесении имени Жириновского в черный список. Политик позже заявил, что его заявление неправильно истолковали.

Впрочем, в Кыргызстане идут споры не только по поводу тех памятников Ленину и Сталину, которые установлены на дне озера.

В центре Бишкека около Государственного исторического музея расположен бронзовый памятник Ленину. Памятник был установлен в 1984 году, позже он был объявлен историческим памятником и защищен специальным законом по его охране.

В 2003 году памятник с главной площади страны переместили на задворки. А на том месте, где он находился, возвышается памятник Манасу, герою крупнейшего киргизского эпоса. "Манас" был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире.

Памятники Ленину стоят в четырех [из семи] областных центрах Кыргызстана. Только в Бишкеке до сих пор есть шесть памятников Сталину. Есть также изображения Ленина на гидроэлектранциях. Бюст Ленина стоит и на одной из высочайших вершин бывшего СССР - на Пике Ленина на высоте 7 134 метров.

Ситуация с памятниками Ленина в Кыргызстане кардинально отличается от того, что происходит в других бывших советских республиках Центральной Азии: в Таджикистане и Узбекистане памятники вождю революции были демонтированы.

Отношение к Иосифу Сталину у кыргызстанцев неоднозначное. По официальным данным, в 1937 году по приказам Сталина близ Бишкека были расстреляны 137 человек, среди них были писатели и исторические деятели. Однако есть и те, кто считает Сталина символом борьбы с коррупцией.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534778100
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