Движение "Талибан"* отказалось от перемирия с правительством Афганистана

18:19 20.08.2018 *Движение "Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ



Предложение правительства Афганистана о перемирии было отвергнуто руководством террористического движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 30 августа агентство Reuters.



Отмечается, что главарь "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада принял решение отказаться от трехмесячного перемирия и продолжить борьбу с афганским правительством, о котором ранее заявил президент Афганистана Афганистана Ашраф Гани.



Как сообщало ИА REGNUM, Гани в воскресенье объявил о режиме перемирия с боевиками, однако в понедельник, 20 августа, радикальные исламисты угнали три пассажирских автобуса вместе с 150 пассажирами в северной провинции Кундуз, и правительственная армия вынуждена была начать операцию по освобождению захваченных мирных жителей. Источник - REGNUM

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