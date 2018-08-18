Узб-премьер Арипов и вице-премьер Султанов пострадали в ДТП на трассе Бекабад-Ташкент

21:11 20.08.2018 Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и Заместитель премьер-министра, председатель компании "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов утром 20 августа попали в ДТП из Бекабада в Ташкент.



Водитель автомобиля марки Damas потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным автомобилем. Абдулла Арипов и еще один человек получили травмы.



Служебный автомобиль Алишера Султанова следовал впереди правительственного кортежа. В результате ДТП также пострадали водители двух автомобилей. Пострадавшие был госпитализированы.



Глава правительства Узбекистана уже вышел на работу. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzDaily.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534788660

