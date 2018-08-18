Шиз-реформа. Зачем в Казахстане объединили нарко- и психдиспансеры

21:30 20.08.2018 Зачем в Казахстане объединили нарко- и психдиспансеры



Это должно привести к увеличению доступа населения к психиатрической, наркологической, психотерапевтической помощи.



С 1 августа 2018 года в Казахстане объединили наркологические и психиатрические диспансеры, создав из них единое медучреждение. Для чего это делается и какую практическую пользу должно принести, сообщили в Минздраве РК в ответ на официальный запрос Zakon.kz.



Как сообщили в ведомстве, приказом министра здравоохранения РК от 1 августа 2017 года № 575 "О реализации мер по развитию службы охраны психического здоровья на 2017 - 2018 годы" утверждена Дорожная карта по развитию службы охраны психического здоровья на 2017-2018 годы.



"В соответствии с пунктом 1.2. Дорожной карты, в настоящее время в стране проводятся мероприятия по объединению региональных психиатрических и наркологических организаций. Данные медучреждения будут называться "Центр психического здоровья" области, городов республиканского значения. На сегодняшний день психиатрические и наркологические организации объединены в 6 регионах РК", - сообщили в Минздраве



При этом в министерстве отметили, что основной целью объединения является формирование эффективной и доступной службы охраны психического здоровья путем создания пациенториентированной модели оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья. Оптимизация сети организаций психического здоровья позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи, развить реабилитационное направление.



"Помимо этого, наркология является субспециальностью психиатрии, и в этой связи по существу происходило дублирование функций. Теперь же в рамках реализации Дорожной карты ожидается рациональное использование кадровых ресурсов путем обучения врачей наркологов и психиатров и уменьшение кадрового дефицита", - сообщили в Минздраве



Также в ведомстве подчеркнули, что от объединения региональных психиатрических и наркологических организаций в работе медицинского персонала стационарных и стационарозамещающих подразделений существенных изменений не предполагается. Изменения коснутся только административного персонала.



"Также в рамках реализации Дорожной карты предусмотрена интеграция службы психического здоровья с амбулаторно - поликлиническими организациями (АПО) путем обеспечения открытия первичных центров психического здоровья на уровне городских АПО. Это должно привести к увеличению доступа населения к психиатрической, наркологической, психотерапевтической помощи и одновременному оказанию всего спектра медицинских услуг в области охраны психического здоровья", - подчеркнули в Минздраве. Источник - Zakon.kz

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