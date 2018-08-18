Узбекистан и Таджикистан: конец холодной войне

01:11 21.08.2018 Айдын Мехтиев



Атмосфера в отношениях двух соседних стран изменилась после прихода к власти нового узбекского президента - Шавката Мирзиеева. Обе стороны решили положить конец холодной войне и заложить основы стратегического партнерства.



17 августа сего года впервые за 17 лет президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Шовкат Мирзиеев оказал ему королевский прием. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали 27 двусторонних документов. И самый главный из них - Договор о стратегическом партнерстве.



Примечательно, что сразу после успешного визита Рахмона в Ташкент на границе двух стран состоялись совместные учения. В ходе маневров стороны отразили условное вооруженное вторжение боевиков.



В учениях были задействованы подразделения и резервы пограничных войск Таджикистана и Узбекистана, автомобильная и бронетанковая техника, военно-транспортная авиация и пограничные сторожевые катера.



Самым главным итогом исторического визита Рахмона в Ташкент стало решение урегулировать споры вокруг Рогунской ГЭС. Была достигнута договоренность начать совместное строительство на территории Таджикистана двух ГЭС.



На реке Зарафшан будут построены две электростанции суммарной мощностью 320 МВт, при этом проект будет в основном финансироваться из бюджета Узбекистана.



Проблема Рогунской ГЭС связана с нехваткой воды в Центральной Азии. В Ташкенте опасаются, что после ввода в эксплуатацию Рогунской ГЭС в летние месяцы вода будет накапливаться в водохранилищах, что приведет к нехватке водных ресурсов в Узбекистане.



Общая стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда долларов, но таких средств у Душанбе нет. Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития, на которые надеялись в Душанбе, отказались вкладывать средства в строительство. Еще раньше от участия в проекте отказались компании России, Китая и Индии.



Другая проблема - отсутствие инфраструктуры для транспортировки электроэнергии. Таджикистан рассчитывает заработать на экспорте, но для строительства линий электропередач в горной местности тоже нужны большие средства.



Ташкент и Душанбе разрешили и другой давний спор: по приказу Мирзиеева был отменен визовый режим для граждан Таджикистана, который создавал много проблем для обеих стран. Тем более, с учетом того, что в Узбекистане постоянно проживают около полутора миллионов граждан таджикского происхождения.



Напомню, что еще в марте Мирзиеев и Рахмон отменили визовый режим, введенный между странами в 2001 году. Это произошло в ходе государственного визита узбекского лидера в Душанбе в марте 2018 года.



Отныне граждане Узбекистана и Таджикистана могут находиться на территории друг друга в течение 30 дней без каких-либо разрешительных документов. После многолетнего перерыва возобновили работу девять контрольно-пропускных пунктов на границе двух стран. Была также восстановлена деятельность восьми автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска.



Стороны также подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы: этот документ призван завершить процесс делимитации и демаркации границы между соседними республиками. Пока стороны согласовали 84 процента совместной границы, оставшиеся 16 процентов, скорее всего, будут согласованы в самое ближайшее время.



Другое важное событие: в апреле прошлого года национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" совершила первый за 25 лет рейс по маршруту Ташкент - Душанбе. Напомню, что авиасообщение между странами прекратилось в 1992 году, после начала гражданской войны в Таджикистане.



Эксперты оценивают стратегический союз Душанбе и Ташкента как очередной большой дипломатический успех Шавката Мирзиеева. За короткий период пребывания на посту президента новый лидер Узбекистана сумел наладить теплые отношения не только со всеми странами Центральной Азии, но также с Азербайджаном и Турцией.



Такая открытость узбекского лидера резко повысила инвестиционный рейтинг Узбекистана в глазах западных инвесторов. Еще один важный признак сближения Узбекистана с ведущими странами мира - появление в правительстве Узбекистана иностранных специалистов.



Так, в июле гражданин Германии Карстен Хайнц приказом Шавката Мирзиеева был назначен на пост замминистра инновационного развития Узбекистана. Его задача - помогать Узбекистану внедрить опыт Германии в формировании современной инфраструктуры инноваций.



Карстен Хайнц до получения должности в Узбекистане работал в министерстве инновационного развития в Германии. Хайнц - второй иностранец в правительстве Узбекистана. Ранее на посту заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций работал гражданин Южной Кореи Ким Нам Сок. Источник - Правда

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