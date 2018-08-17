На строительстве трассы Север-Юг Киргизские чиновники уже "освоили" $600 млн, - De-facto

01:51 21.08.2018 Давайте не будем заранее обливать грязью?



В СМИ обнародованы материалы о проедании больших сумм денег на строительстве альтернативной дороги Север-Юг, пишут о хищении по меньшей мере 600 млн долларов. Распространились высказывания, что за этими делами стоят бывший министр транспорта Калыкбек Султанов и сегодняшний министр Жамшитбек Калилов. Вслед за этим распространились разговоры о скором возбуждении уголовного дела. Конечно, оценку тому даст будущее, правильно ли до этого заранее говорить? Не лучше ли нам вместо этого поговорить о парламентской комиссии, должной расследовать дорожное строительство, и приглядеться к ее руководителю депутату фракции "Бир бол" Кубанычбеку Жумалиеву? Мы не волка ли поставили охранять овец?



Источник: газета "De факто" №28 от 17.08.2018/стр.3 Источник - gezitter.org

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