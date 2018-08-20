Армия в Китае стала слишком самостоятельной, - В.Скосырев

07:20 21.08.2018 Компартия усиливает контроль над войсками

Владимир Скосырев



В Пекине состоялось заседание Центрального военного совета (ЦВС). Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на нем, что армия должна стать мощной и абсолютно преданной Коммунистической партии. Некоторые западные комментаторы истолковали эти слова как свидетельство того, что руководство не уверено в лояльности военных. Но, как говорит эксперт, тут дело в структуре Вооруженных сил. Единственное гражданское лицо в ЦВС – это сам лидер страны. Все остальные члены – военнослужащие. Кроме того, у армии свои суды, прокуратура. Даже член политбюро в военные дела не может вмешиваться.



Гостелевидение CCTV посвятило треть вечерней программы совещанию Центрального военного совета. Зрители увидели, как Си в форме Народно-освободительной армии жал руки офицерам. Все присутствовавшие рукоплескали.



Как сообщает главный партийный орган – газета "Жэньминь жибао", Си также подчеркнул, что в военном строительстве произошли глубокие изменения. Но чтобы поднять уровень боеготовности, нужно улучшить систему парторганизаций и роль парткомов в армии. Это обеспечит мир и стабильность партии и страны.



В выступлении Си, который помимо других званий имеет должность председателя ЦВС, употребляются такие формулировки, как строительство социализма с китайскими особенностями в новую эру. Вряд ли их суть понятна каждому гражданину КНР. Но на Западе некоторые комментаторы истолковали речь как свидетельство того, что высшее руководство не совсем уверено в лояльности военных кадров.



Так, по мнению лондонской Guardian, заседание ЦВС было созвано сразу после того, как Си и другие члены постоянного комитета политбюро обсудили ситуацию во время отпуска на курорте на берегу Желтого моря (см. "НГ" от 06.08.18). Созыв заседания говорит о том, что руководство испытывает определенное беспокойство по поводу настроений в Вооруженных силах. Тем более что по стране ходят слухи, будто политический класс и особенно интеллектуалы критикуют Си за то, как он действует в ходе нарастающей торговой войны с США.



Повод для спекуляций в западной прессе дало и то, что председатель КНР в речи перед военными вновь обрушился на коррупцию и потребовал довести до конца кампанию по ее искоренению.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин сказал: "У китайской армии была огромная бизнес-империя в 1980-х и 1990-х годах. Воинским частям разрешалось создавать собственные компании для того, чтобы компенсировать нехватку средств у государства на оборону. Это привело к росту коррупции. И в конце 90-х годов председатель КНР Цзян Цзэминь сумел провести решение о ликвидации армейского бизнеса. То есть принадлежавшие армии компании либо перешли к другим госструктурам, либо были ликвидированы".



Теперь крупного бизнеса у китайской армии нет. Речь, судя по сообщениям прессы, идет о ликвидации социальной инфраструктуры, которая у нее остается. Это, к примеру, образовательные учреждения, детские сады, служебные гостиницы. Считают, что это тоже оказывает разлагающее влияние на Вооруженные силы. Предполагается передать эти объекты на аутсорсинг.



Что касается заявления Си Цзиньпина о роли партии, "то под этим понимается нечто совсем не то, что представляется иностранцу. Дело в том, что партия как институт никакого контроля над армией не имеет. Полномочия по контролю над армией имеет один партийный орган – Центральный военный совет КПК, в котором состоит только один политический руководитель – сам Си Цзиньпин. Все остальные там – кадровые военные". При этом у Вооруженных сил своя вертикаль власти, включая собственные суды, собственную службу безопасности и собственную прокуратуру. И войти туда для партии как бы невозможно. В китайской системе получается так: даже если вы член политбюро, но не входите в состав Центрального военного совета, то вы для армии никто, пояснил Кашин.



"А когда речь идет о необходимости укреплять роль партии, то это переводится на русский язык как укрепление дисциплины и политического контроля над Вооруженными силами со стороны высшего руководства", – заключил эксперт.



Приглашенный сотрудник Национального университета Австралии Адам Ни, говоря о последних решениях Си Цзиньпина, касающихся армии, утверждает, что в частях закручивают дисциплинарные гайки. Установлен контроль над тем, как солдаты пользуются мобильными телефонами. Все аккаунты военнослужащих в социальных сетях должны быть зарегистрированы в соответствующей инстанции.



20 авг. 18 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534825200

