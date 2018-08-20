США и Израиль хотят обуздать Иран госпереворотом, - Ю.Паниев

07:24 21.08.2018 В Тегеране заподозрили Вашингтон в подготовке госпереворота



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



20 авг. 18



Джон Болтон и Биньямин Нетаньяху констатировали, что союз США с Израилем никогда не был столь крепким, как сейчас.. Фото Reuters

Иерусалим стал первой остановкой в зарубежном турне помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Его кульминацией обещает быть встреча в четверг в Женеве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в развитие договоренностей, достигнутых на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ожидается, что ситуация в Сирии, в частности роль Ирана в конфликте, станет одной из главных тем российско-американских переговоров в Швейцарии.



Источник Reuters в Белом доме рассказал, о чем Болтон собирается говорить в Женеве с Патрушевым. Стороны обсудят Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и будущее Договора СНВ-3. Кроме того, планируется обсудить роль Ирана в Сирии. По словам источника, президенты России и США в принципе согласны, что иранские силы должны выйти из Сирии.



Неудивительно, что по дороге в Женеву Болтон провел переговоры в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава правительства, знакомый с Болтоном много лет, называет его настоящим другом Израиля и ярым сторонником союза между Америкой и еврейским государством. "Я с нетерпением жду возможности обсудить с вами многие вопросы, но в основном-то, как и в дальнейшем останавливать агрессию Ирана в регионе и гарантировать, чтобы у него никогда не появилось ядерного оружия", – сказал Нетаньяху накануне переговоров.



Болтон, в свою очередь, отметил, что перед Израилем, США и всем миром стоят общие проблемы. И в первую очередь это якобы иранская ядерная программа.



"Для Вашингтона вопросом высочайшей важности является недопущение появления у Тегерана ядерного оружия и возможностей по его доставке, – сказал Болтон. – Именно поэтому президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Тегераном и возобновил экономические санкции против Ирана".



Кроме того, по словам Болтона, в Вашингтоне "продолжаются опасения по поводу центральной роли Ирана в качестве банкира международного терроризма и его вовлеченности в военную активность в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане вместе с движением "Хезболла". Он отметил, что альянс между Израилем и США никогда еще не был столь могучим.



А Нетаньяху добавил: "Израиль считает, что у него нет лучшего друга и союзника, чем Соединенные Штаты. Я верю, что у США нет лучшего друга и союзника, чем Израиль. Это уникальный союз… При президенте Трампе наш союз укрепился, стал сильнее, чем когда-либо".



"Болтон известен своей решительной поддержкой Израиля и враждебностью по отношению к главному врагу еврейского государства – Ирану, – сказал в беседе с "НГ" израильский политолог Бенни Брискин. – С Болтоном у Израиля нет никаких разногласий. Если говорить об отношениях Израиля с соседями, то Болтон гораздо более правый и крайний, чем даже израильские крайне правые партии. Поэтому на его переговорах с Нетаньяху вряд ли возникали хоть малейшие расхождения по Ирану".



По словам эксперта, безопасность Израиля находится под невиданной ранее угрозой, вызванной военной активностью Ирана и контролируемых им шиитских группировок на территории Сирии. При этом у сирийского президента Башара Асада нет ресурса отказаться от сотрудничества с Ираном. "В этой связи встает вопрос, который наверняка обсуждался Болтоном с Нетаньяху: насколько успешно может содействовать Россия сдерживанию амбиций Ирана в Сирии, – отметил Брискин. – Кроме того, полагаю, что стороны обсуждали сложные схемы, в которых у Израиля могут быть различные роли, в том числе посредника между Москвой и Вашингтоном. Нетаньяху мог бы повлиять на Болтона, известного своей жесткостью по отношению к России, в сторону смягчения его позиции, как и позиции администрации США".



Говоря об усилиях Москвы в плане воздействия на Тегеран, он напомнил, что в Иерусалиме отвергли предложенный ею компромисс в виде отвода иранских подразделений на расстояние в 100 км от израильских границ. "Израиль устроит только полная эвакуация иранских военных из Сирии. Он продолжит действовать жестко, нанося ракетные удары по позициям противника. И каких-либо компромиссов с Россией ожидать трудно", – убежден Брискин.



Комментируя сообщения в израильских СМИ о том, что США и Израиль создали рабочую группу для поддержки акций протеста в Иране, эксперт сказал, что официальная позиция обеих стран заключается в невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Однако в Иерусалиме и Вашингтоне надеются, что с помощью ряда шагов можно усилить давление на Тегеран и таким образом повлиять на его политику. "Впрочем, если в результате таких мер и произойдут изменения в режиме в Тегеране, не думаю, что кто-то в Израиле прольет крокодиловы слезы по этому поводу", – заключил Брискин.



Помимо вышеназванной американо-израильской рабочей группы с участием Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата, в США сформировали на днях группу для координации политики в отношении Ирана. Ее работой будет руководить Брайан Хук, который станет спецпредставителем США по Ирану. По словам госсекретаря Майкла Помпео, группа будет отвечать за взаимодействие США со странами, которые разделяют американские оценки относительно иранской угрозы.



Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф увидел в создании этих групп попытки США осуществить очередной государственный переворот в Иране "посредством давления, дезинформации и демагогии". В интервью телеканалу CNN он заявил, что решение Тегерана заключить ядерную сделку могло быть ошибочным, поскольку США отличаются болезненной зависимостью от введения санкций в отношении других государств.



Джавад Зариф подчеркнул, что не видит смысла в организации встречи президента Ирана Хасана Рухани и Трампа в условиях, когда американцы отказались от своих обязательств по ядерной сделке и ужесточили санкции против Тегерана. Источник - ng.ru

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