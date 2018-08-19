Полицейских Алма-Аты заставили патрулировать город пешком

07:31 21.08.2018 Патрульных полицейских Департамента внутренних дел (ДВД) Алма-Аты для улучшения борьбы с кражами и грабежами обязали обходить город пешком, передает телеканал КТК.

Решение отобрать у них служебные машины было принято после критики акима (мэра) казахстанского мегаполиса Бауыржана Байбека, который объявил, что на автомобилях выявлять нарушителей и раскрывать кражи неудобно. "Это будет очень хорошая профилактика, - похвалил идею заместитель начальника местной полицейской службы Алмалинского района ДВД Алма-Аты Рустем Абдигалиев. - Потому что большая часть преступлений у нас совершается во дворах, как знаете, и зачастую это квартирные кражи, а также с автомашин. Преступный контингент, видя наших сотрудников, уже будет думать, прежде чем что-либо совершать".



Большая часть пеших патрулей появится в густонаселенных районах, где чаще всего происходят преступления. Мероприятия планируется проводить на постоянной основе. Ежедневно на патрулирование только в одном районе будут выходить 250 полицейских и срочников. За сутки они должны будут обойти почти 900 алматинских дворов.



В полиции отметили, что нехватка сотрудников не позволит охватить все дворы города пешими нарядами. Численность города выросла вдвое, а количество полицейских не увеличилось. Акимат об этой проблеме знает, но нехватку кадров решил компенсировать видеокамерами. В городе установлено 108 тысяч камер, которые помогли выявить 21 тысячу правонарушений, отчитался мэр в недавнем докладе. Планируется переход на автоматизированную систему видеонаблюдения, на которую выделили 15 млрд тенге.



Бауыржан Байбек заявил, что город занимает первое место по количеству ДТП из-за высокой скорости, которую развивают автолюбители, поэтому акимат принял решение снизить скоростной режим до 40 км в час на ряде центральных улиц и ввести одностороннее движение на 10 улицах. В результате было снижено количество ДТП на 40% на этих участках, заявил мэр.



Для ДВД приобретено 399 единиц служебного транспорта и 3,5 тысячи устройств радиосвязи. "Сегодня мы увольняем полицейских, если они выключают личные камеры наблюдения. До конца года обеспечим всех полицейских планшетами для электронного оформления штрафов для искоренения коррупции", - добавил аким.



Бауыржан Байбек последовательно критикует автомобили, которые создают пробки и портят экологию города. В 2017 году он заявил, что при росте населения Алма-Аты в полтора раза количество легковых автомобилей выросло в десять раз, и что иметь машину сейчас вовсе не престижно: "В советское время, человек если не купил машину, значит, жизнь не удалась, купил - значит, успешный. У нас еще эта парадигма действует. Постепенно граждане многие понимают, что машины - это не престиж, это средство передвижения. И иногда легче, эффективнее и дешевле проехаться на метро. В вечернее время, если хотите, можно поехать на машине". "Автомобили создают не только пробки, но и 80 процентов выбросов", - сказал аким 20 февраля 2017 года на встрече с населением и пообещал "серьезную реформу" в этой сфере. Источник - КТК

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