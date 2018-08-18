Конфликт США и Турции открывает перед Москвой новые возможности, - Е.Пустовойтова

07:41 21.08.2018 Конфликт США и Турции открывает перед Москвой новые возможности

Елена Пустовойтова

18.08.2018

Не все танцуют под дудку Вашингтона?

Редкий случай, когда сообщения из Турции становятся так часты на страницах Euronews и других европейских изданий, и тем не менее целую неделю это именно так. Удвоение пошлин на турецкие сталь и алюминий до 50% и 20% соответственно уронило турецкую лиру до исторического максимума – 6,46 за доллар.



"Я только что распорядился удвоить тарифы на сталь и алюминий в отношении Турции, так как их валюта, турецкая лира, стремительно падает против нашего очень сильного доллара! Алюминий будет теперь 20% и сталь 50%. Наши отношения с Турцией не очень хороши в настоящее время!", – цитирует сообщение Трампа в Твиттере "Голос Америки". Даже не психологу понятно, что восклицательные знаки отражают, как всегда, почти детскую гордость автора за свою лихость.



Понятно, что Турции с ее крупнейшим среди развивающихся стран внешним долгом в 53,4% ВВП и инфляцией выше 15% и без того трудно.



Рынок капитала уже фактически закрыт после назначения месяц назад на должность министра финансов зятя Эрдогана Берата Альбайрака. Опасаясь, что теперь президент страны приберет к рукам Центральный банк, инвесторы кинулись продавать турецкие ценные бумаги. Соответственно, доходность по долларовым облигациям со сроком погашения в октябре этого года за последнюю неделю выросла с 6,8% до 7,15%. Падение к концу минувшей недели курса лиры на 10% уже делает проблематичным обслуживание внешнего долга, перевалившего за 480 миллиардов долларов, и Международный валютный фонд, похоже, уже потирает руки, рассчитывая хорошо заработать в случае гиперинфляции…



Проблемы Эрдогана мало беспокоили бы Брюссель, если бы Европейский Центробанк не забил тревогу: инициированный Трампом обвал лиры ударил по евро тоже, понизив его курс относительно доллара на 0,6% (до 1,15-ти) – до самого низкого уровня за последний год. При этом американский доллар "потяжелел" относительно шести основных мировых валют почти на полпроцента. Но, в противовес радостному заявлению Трампа в Твиттере, американские биржи закрылись снижением основных фондовых индексов – общая распродажа на рынках началась из-за очередного конфликта США со своим еще вчера неразлучным другом и партнером, пишет Euronews.



Нелишне напомнить, что с начала пятидесятых Турция была не только преданным союзником США, но и играла весьма специфическую роль на Ближнем Востоке, в частности, в конфликте Лиги арабских государств с Израилем. Канадский Global Research взял себе труд коротко прописать произраильскую историю внешней политики Анкары. Тут и тесное военное сотрудничество со Штатами с началом холодной войны, включая военную базу Инджирлик, где по сей день хранится американское ядерное оружие. И членство в НАТО. И метеозонды и самолеты-шпионы вроде U-2 с Пауэрсом в небе над Россией. И вторжение в Ливан в 1958-м. И "Буря в пустыне" в Кувейте. И "Несокрушимая свобода" в Афганистане после 11 сентября. И вторжение в Ирак. Все это – в активе Инджирлика.



Но отдельное спасибо США задолжали Турции за ее военно-разведывательный союз с Израилем, пишет профессор Мишель Хоссудовски в Global Research.



"Двусторонний альянс США – Израиль и США – Турция связан с соглашением о военном и разведывательном сотрудничестве, так же, как и с соглашением Израиля и НАТО от 2003 года, и устанавливает основы "Тройственного союза" США – Израиль – Турция", – считает профессор. Секретное соглашение о безопасности между Израилем и Турцией (Security and Secrecy Agreement – SSA) было подписано в 1994 году и позволяло израильским службам безопасности собирать электронную информацию по Сирии и Ирану с территории Турции. В обмен Израиль помогал в оборудовании и тренировке турецких силовиков для борьбы с террористами на границах с Сирией, Ираком и Ираном. Зачем этот давний треугольный альянс Дональд Трамп принес в жертву сегодня? Ведь, кроме всего прочего, с началом века Турция стала важным рынком сбыта американских товаров, причем если экспорт из США за десятилетку вырос с 3-х до 16 миллиардов долларов в год, то стоимость турецкого экспорта в США за это время увеличилась всего на миллиард. Тут никаким торговым дефицитом даже не пахнет.



Отвечая на вопрос "зачем?", и Euronews, и Reuters дружно ссылаются на историю с арестованными в Турции американским пастором Эндрю Брансоном и сотрудником американского консульства Мехметлм Топузом, обвиняемым в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. И на расхождение интересов Тегерана и Вашингтона в Сирии и Ираке. На закупленные российские С-400, наконец. Все так. Очевидно, что приобретая наши системы ПВО, Турция предпочитает отказаться от интеграции в систему противовоздушной обороны США-НАТО (которая так же включает участие Израиля). "Практически это означает, что Турция "неофициально" избрала выход из НАТО", – пишет Global Research. Может быть, не совсем так категорично, но почему нет?



Обиженный Эрдоган уже открыто заявляет, что Турция больше не будет плясать под дудку Вашингтона, а станет искать новых друзей, в которых западные журналисты ему уже записывают Китай с Ираном и Россией. Перед Кремлем открываются возможности, о которых можно было только мечтать…



При этом остается несколько в тени тот простой факт, что экономика Турции растет рекордными темпами – 16% в год. Нужен ли Штатам быстро набирающий силу конкурент в этом стратегически важном регионе мира? "Несмотря на это нападение на нашу страну через курс валют, во втором квартале мы продолжим расти и закончим 2018 год с рекордными показателями, – цитирует Эрдогана все та же Euronews. – Если у вас под матрасами лежат сбережения в долларах, евро или золоте – идите в банки и меняйте их на турецкую лиру. Это национальная битва". С тем, что решение Трампа об удвоении тарифов на турецкие сталь и алюминий, приведшее к падению турецкой лиры, это экономическая война, а не требование рынка, согласно большинство экономистов, выступивших в западной печати. Как всякая война, она подстегнет процесс создания новых союзов "по интересам", которые не станут плясать "под Вашингтон". Трамп сам подталкивает своих союзников к такой развязке. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на митинге в городе Ризе о готовности вести торговлю с Китаем, Россией, Ираном и Украиной в национальных валютах", – шлет очередное сообщение Euronews. Так давайте поторгуем…



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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