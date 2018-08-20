Кабул обстреляли ракетами во время выступления президента Гани по случаю Курбан-байрама

08:55 21.08.2018 Несколько ракет выпустили по Кабулу во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю исламского праздника Курбан-байрам, сообщает телеканал Tolo News.



Инцидент произошел во вторник, 21 августа, около 09:00 по местному времени (07:30 по мск). По данным канала, целью атаки был президентский дворец.



"Есть группы, которые продолжают совершать насилие. Ракетами они не смогут остановить развитие Афганистана", - сказал Гани.



Других подробностей ЧП не приводится. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.



19 августа Гани объявил о введении временного режима прекращения огня с боевиками "Талибана" (запрещено в России) по случаю праздника Курбан-байрам. Глава государства также предложил движению начать готовиться к мирным переговорам. На следующий день в МИД России сообщили, что 4 сентября в Москве пройдет встреча по Афганистану, в которой примут участие представители "Талибана" Источник - известия

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