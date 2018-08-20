 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 20.08.2018
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США ищут нового премьер-министра Ирака
10:56 21.08.2018

В Багдаде заявили о давлении со стороны Вашингтона на политический процесс

Представитель иракской партии "Дава", возглавляемой бывшим лидером страны Нури аль-Малики, заявил, что США оказывают давление на политические фракции с целью оставить у власти премьер-министра Хейдара аль-Абади, сообщает 21 августа Kurdistan.ru.

"Соединенные Штаты Америки ищут премьер-министра, который будет им близок и в то же время враждебен Ирану", - отметил советники Малики Сами Аскари, имея в виду в первую очередь кандидатуру Абади.

Напомним, шиитские партии Ирака, пользующиеся поддержкой большинства населения страны, ориентируются на Иран, однако после того, как США ввели против Исламской Республики санкции, Багдад согласился их выполнять.

Источник - REGNUM
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