|США ищут нового премьер-министра Ирака
10:56 21.08.2018
В Багдаде заявили о давлении со стороны Вашингтона на политический процесс
Представитель иракской партии "Дава", возглавляемой бывшим лидером страны Нури аль-Малики, заявил, что США оказывают давление на политические фракции с целью оставить у власти премьер-министра Хейдара аль-Абади, сообщает 21 августа Kurdistan.ru.
"Соединенные Штаты Америки ищут премьер-министра, который будет им близок и в то же время враждебен Ирану", - отметил советники Малики Сами Аскари, имея в виду в первую очередь кандидатуру Абади.
Напомним, шиитские партии Ирака, пользующиеся поддержкой большинства населения страны, ориентируются на Иран, однако после того, как США ввели против Исламской Республики санкции, Багдад согласился их выполнять.